2018-02-09T19:28:43+03:00
Звезды

Александр Серов впервые рассказал о своем умершем ребенке

Малыш родился без кисти правой руки и прожил всего несколько дней
Алена МАРТЫНОВА
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В браке Александра Серова могло быть двое детей.В браке Александра Серова могло быть двое детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Певец Александр Серов продолжает в эфире федеральных каналов откровенничать о своей личной жизни. Месяц назад от отказался от одной внебрачной дочери, а на днях признал другую и даже сдал слюну на тест ДНК, чтобы доказать свое родство. Кроме того, сегодня в эфире ток-шоу Андрея Малахова певец впервые рассказал, как много лет назад потерял ребенка.

В 1993 году в браке с гимнасткой Еленой Стебневой у артиста родилась дочь Мишель. Но только самые близкие знали, что для пары это был второй ребенок.

- Это, конечно, печальная история. Первый раз Лена родила за полтора года до этого, - рассказал певец. - Я тогда был на гастролях. А мой администратор Дима Галихин дома. Я ему говорю: "Димка, страхуй". Ну нельзя снять гастроли! Он потом позвонил: "Родила, но понимаешь, есть один дефект". Оказалось, у ребенка не было кисти правой руки, он был очень слабым. Я стал обзванивать докторов, просить об операции, узнавать, можно ли пересадить кисть. Мне сказали: "Только протез". А когда я пришел в роддом, было уже поздно. Малыш умер. Говорят, он мог родиться больным потому, что родная мать пыталась от него избавиться - может, чем-то травила.

По словам Серова, до него дошли слухи - якобы ребенок не его, и жена не хотела, чтобы малыш появился на свет.

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Алиса Аришина последний год живет в США, куда переехала вслед за мужем с острова Тенерифе. Фотограф, блогер, делает дизайнерские чехлы для телефонов стоимостью 40 долларов за штуку (подробности).

«Первое, что я ощутила - это страшный удар в голову. А потом второй, третий…»: бывшая жена Александра Серова рассказала о жизни со звездой

В 2011-м году, после 19 лет брака, Александр и Елена Серовы развелись. И сам певец, и его бывшая жена очень туманно комментировали причины расставания. Серов рассказывал, мол, тяжело жить с человеком, который тебя не любит (подробности).

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