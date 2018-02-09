Открывается Всероссийская школа писательского мастерства

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:27:21+03:00

С этого года восемь школ мастерства молодых писателей будут организованы в восьми округах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С этого года по всей России дан старт работы Всероссийской школы писательского мастерства. В мае-июне в восьми округах России под патронажем толстых литературных журналов пройдут недельные школы для молодых писателей. По итогам работы школ лучшие и талантливые авторы в сентябре попадут на Всероссийский форум молодых писателей.

О новой двухступенчатой системе работы с молодыми авторами рассказал сегодня президент фонда социально-экономических программ Сергей Филатов в ходе заседания Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения РФ под руководством Сергея Нарышкина.

Многие в курсе, что с 2001 года в стране проводится форум молодых писателей, более известный как "Липки", по названию подмосковного пансионата, в котором проходили основные мероприятия форума. Ежегодно на форум съезжались молодые авторы со всех городов и весей. Однако в этом году по решению Федерального агентства по делам печати и массовым коммуникациям порядок работы с писателями переведен на двухступенчатую систему.

Как объяснил Сергей Филатов, изменения были продиктованы желанием увеличить охват аудитории (количество желающих попасть на форум увеличивалось год от года, а количество доступных мест на форуме не менялось) и привлечь к работе с авторами литературную общественность регионов (ранее литераторы "на местах" зачастую действовала в оппозиции к "Липкам").

— С этого года восемь школ мастерства молодых писателей будут организованы в восьми округах, к каждому из которых прикреплен свой толстый литературный журнал. В обсуждении при непосредственном участии региональных мастеров смогут принять участие 30-35 ребят из которых десять наиболее отличившиеся примут участие в работе Всероссийского форума, который состоится в сентябре, — отметил Филатов.

По словам Президента фонда социально-экономических программ, отдельный конкурс будет проводиться для детских писателей, драматургов и городов ЗАТО Росатома.

В этом году поддержку Форуму окажет и Литинститут. Наиболее яркие участники будут рекомендованы к поступлению.

Напомним, ранее о создании школ для писателей заявил новый гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.