Наряд дня: мексиканские горнолыжники сразили всех на Олимпиаде своими костюмами

10 Февр. 2018 2018-02-10T15:44:28+03:00

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Мексиканские горнолыжники, а их всего на Олимпиаде двое, могут даже не добраться до финиша в своих дисциплинах, но на пьедестал соревнований среди спортсменов-модников они, сто процентов, попадут. И даже, скорее всего, выиграют их . Костюмчики у них, и, правда, что надо. Вдохновил дизайнера на такие рисунки один из популярнейших мексиканский праздников – День умерших. Отсюда – и черепа на штанах и куртке.

Дизайнер наряда – сам по себе персона легендарная. Для Хубертуса фон Гогенлоэ Олимпиада в Пхенчхане могла стать уже седьмой в карьере. Но 59-летний горнолыжник не смог квалифицироваться на Игры в Корею. Хотя его все равно называют самым интересным олимпийцем. Он приезжал к нам в Сочи четыре года назад и даже нес флаг Мексики на церемонии открытия. Просто больше некому было. Тогда фон Гогэнлоэ выбрал костюм мексиканского музыканта – марьячи. Музыка, правда, играла не долго: до финиша слалома Хубертус не доехал. А в Ванкувере он изображал вооруженного бандита. И ничего, что его лучшее место на Играх – 46-е. Ведь основной девиз Олимпиад – главное не победа, а участие. Хубертус следовал ему всю жизнь. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, который стартовал на 17 чемпионатах мира. На последнем – в прошлом году. А тут не повезло.

Хубертус на Олимпиаде в Сочи в одиночестве представлял свою странуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Он, впрочем, не унывает. Стоит ли унывать принцу – дальнему родственнику Гримальди из Монако и потомку правителей одного из немецких княжеств Священной Римской империи? Хубертус– человек творческий. Ведь, кроме спорта, он увлекается еще и фотографированием, и музыкой, вот и дизайном занялся. Аристократ много путешествует, считая себя космополитом. На лыжах катается, в основном, в Австрии. Любовь к ним у него от дяди, который тоже выступал на Олимпиадах. Кроме мексиканского, у Хубертуса еще и паспорт Лихтенштейна. А на Мальорке и в Марбелье ему принадлежит немало недвижимости.

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