2018-02-11T12:49:39+03:00
Спорт

Евгения Медведева: "Никаких эмоций после мирового рекорда нет, впереди много работы"

Российская фигуристка блестяще выступила в командном турнире Олимпиады 2018 в Пхенчхане, одержав победу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева празднует победу в короткой программе командного турнира.Евгения Медведева празднует победу в короткой программе командного турнира.Фото: REUTERS
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Главное событие утра второго дня Олимпиады 2018 - это выход на лед в командном турнире фигурного катания в женской короткой программе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. В января этого года она проиграла чемпионат Европы, впервые за два года проиграв турнир, в котором принимала участие Алине Загитовой. Но в Пхенчхане все завершилось прекрасно для россиянки. Она установила новый мировой рекорд для женского одиночного фигурного катания - 81,06 балла. Это - чистое первое место и 10 очков в общую копилку российской команды.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двукратная чемпионка мира Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлый рекорд, к слову, принадлежал тоже нашей Жене - 80,85 и был установлен год назад на командном чемпионате мира, который прошел в Токио.

- Особых эмоций после мирового рекорда нет, потому что впереди много работы. Главное, удалось справиться с волнением, которое всегда присутствует во время первого проката, - приводит слова Медведевой портал Teamrussia.pro.

- Вы прилетели на Олимпийские игры позже других фигуристов. Можете поделиться первыми впечатлениями?

- Самое яркое впечатление – это въезд в Олимпийскую деревню. Я представляла ее по-другому. Думала, увижу маленькие домики, а это оказались настоящие небоскребы!

- Соревнования по фигурному катанию здесь проходят в утренние часы. Удается выспаться?

- Я привыкла рано вставать. Если лечь в восемь вечера, то в пять утра проснусь без проблем.

- С кем из спортсменов хотели бы познакомиться в олимпийской деревне?

- Во время турниров стараюсь общаться только с моими товарищами по команде. Например, давно дружу с Катей Бобровой. Она настоящая подруга. Если мне нужна помощь, готова приехать даже ночью. Сейчас мы с ней живем в одной квартире и по вечерам гоняем чаи.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женя вместе с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым после сегодняшнего выступления покидают на время Южную Корею. Они проведут тренировоный сбор в Японии перед выходом на лед в индивидуальных соревнованиях.

После выступления Евгении Медведевой на лед вышли Наталья Забияко/Александр Энберт и заняли третье место. И они принесли еще 8 очков нашей команде. Россияне идут вторыми с 39 очками, позади - команда США у которой 36 очков. Впереди - Канада, у которой 45 баллов по итогам 5 выступлений. Завершится командный турнир Олимпиады 2018 в Пхенчхане уже завтра, 12 февраля. Чемпионы и призеры Олимпиады 2018 определятся в районе 7 часов утра по московскому времени.

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