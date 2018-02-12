За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 12 февраля

12 Февр. 2018 2018-02-11T20:11:45+03:00

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Фигурное катание. Командный турнир. Итоговые выступления.

Когда: 04:00 – Мужчины, произвольная программа, 05:10 – Женщины, произвольная программа, 06:20 – Танцы на льду, произвольная программа.

Главный старт этого дня! Последовательно на лед в составе нашей команды выйдут Николай Коляда у мужчин, Алина Загитова у женщин, а затем в танцах на льду пара Боброва/Соловьев поставят точку в соревнованиях командного турнира. После пяти видов из восьми наша команда идет второй, уступая 6 баллов Канаде. Позади в 2 очках позади - команда США.

Биатлон. Гонка преследования.

Когда: 13:10 - женщины, 15:00 - мужчины.

На этой Олимпиаде биатлонная команда выступает в сокращенном составе. По итогам спринта в гонку преследования у нас прошли Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева у женщин. А после них ожидается выход на старт мужской гонки Антона Бабикова, который уйдет на дистанцию с 57 места. Матвей Елисеев закончил спринт на 83 месте, поэтому не прошел в эту гонку.

Керлинг. Смешанные пары. Полуфинал. Россия - Швейцария

Когда: 14:05

На этой Олимпиаде российская пара Александр Крушельницкий - Анастасия Брызгалова покорила мировую прессу. Его называют "парнем из "Форсажа", ее - "девушкой Джеймса Бонда". Вместе чемпионы мира 2016 года дошли до полуфинала Олимпиады. Впереди - сборная Швейцарии. Год назад именно швейцарцы выиграли чемпионат мира, который проходил в Канаде. В поединке группового этапа наши уступили со счетом 8:9, а год назад на чемпионате мира - 5:7. Сейчас же на кону - путевка в финал Олимпиады и гарантированная медаль Пхенчхана.

Фристайл. Могул. Мужчины.

Когда: 15:00

Россиянин Александр Смышляев на Олимпиаде в Сочи был третьим, на чемпионате мира 2015 - тоже третьим, а в квалификации завершил выступления со вторым результатом. Есть надежда, что успех Олимпиады 2014 нашему спортсмену получится повторить, а может даже и превзойти.