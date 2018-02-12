РОСНАНО-тур: экскурсия по предприятиям наноиндустрии

12 Февр. 2018 2018-02-11T22:53:48+03:00

В фармацевтическом R&D-центре из уже известных лекарственных средств готовят комплексные препараты. Пациент вместо нескольких таблеток сможет принимать одну в день, при этом лекарства из нее в нужной очередности и количестве освобождаются в организме в определенное время. Фото: Гузалия ХАШИМОВА

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В Технополисе «Москва» на юго-востоке столицы в гигантских ангарах бывшего автозавода «Москвич» расположилось сразу семь предприятий из инвестпортфеля Группы РОСНАНО.

Пару десятков метров от метро до проходной Технополиса пришлось преодолевать со снежной поземкой. Зато в самом технопарке, где работают более 60 компаний, нам предложили воспользоваться гардеробом, а между предприятиями возили на открытых электрокарах. Площади такие, что пешком не находишься, поэтому сотрудники активно пользуются велосипедами и самокатами.

Первым делом нам раздали бахилы с белыми халатами и доставили в R&D-центр компании «НоваМедика Иннотех». По-русски R&D, Research and Development, называется НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В фармацевтическом R&D-центре из уже известных лекарственных средств готовят комплексные препараты. Директор по производству Юлия Обидченко рассказала, что их смешивают в разных пропорциях, измельчают и обрабатываютспециальными способами, затем помещают в желатиновые капсулы. Все это делается для того, чтобы пациент вместо нескольких таблеток мог принимать одну, причем может быть даже одну в день. При этом лекарства из нее в нужной очередности и количестве освобождаются в организме в определенное время. Цель – не только улучшить качество жизни пациента, но и снизить дозу, а значит и действие побочных эффектов, не исключено, что и сэкономить: не надо упаковывать, учитывать, перевозить, комплектовать таблетки. Центр начал исследования в прошлом году. Сейчас здесь ведутся работы над восьмью препаратами. Обычный срок до выхода нового лекарства в аптеки – до трех лет.

Следующий пункт экскурсии – высокотехнологичное производство компании «Маппер». Здесь работа идет в «чистых комнатах», где воздух в тысячи раз чище того, к которому мы привыкли. Сотрудники проходят туда через саншлюзы, все в специальной одежде, на глазах очки. Это уникальное для России производство микроэлементов электронной оптики. Линзы, которые здесь делают, используют при производстве самой разной высокотехнологичной продукции - от акселерометров в автомобильных подушках безопасности до космических кораблей и систем наведения.

Линзы, которые производит компания «Маппер», используют при производстве самой разной высокотехнологичной продукции - от акселерометров в автомобильных подушках безопасности до космических кораблей и систем наведения. Фото: Гузалия ХАШИМОВА

«Стратегическая цель РОСНАНО при создании этого завода заключалась в желании привнести в Россию передовые технологии электронной оптики», - утверждает генеральный директор ООО «Маппер» Денис Шамирян. По его словам, пока большая часть производимых на заводе пластин идет на экспорт. «Но сейчас объем российских заказов растет по экспоненте. В этом году поставки на внутренний рынок превысят 10 млн. рублей, а через 3-5 лет они будут выше экспортных», - рассчитывает глава компании.

Цех Нанотехнологического центра композитов. Фото: Гузалия ХАШИМОВА

Далее мы переместились в цех, где с помощью своеобразного шприца формировали из пластика огромные замысловатые детали, с помощью воды резали металл, ткали рулоны из углепластика. Это был цех Нанотехнологического центра композитов. Затем на предприятии «Препрег-СКМ» журналисты увидели, как производится техническая ткань на основе углеродных, стеклянных, арамидных волокон. Здесь же эту ткань превращают в материал, который получается легким как пластмасса, но прочным как металл. Его используют в судостроении, авиастроении, строительстве и других индустриях.

На предприятии «Препрег-СКМ» журналистам показали, как производится техническая ткань на основе углеродных, стеклянных, арамидных волокон. Фото: Гузалия ХАШИМОВА

Закончился тур выступлением главного ученого РОСНАНО Сергея Калюжного сообщением о грядущих трендах и перспективных разработках, в том числе и на основе нанотехнологий. Он убедительно показал, что смена технологий происходит все быстрее. К 2023 году производительность компьютера превзойдет мощность мозга человека, а к 2045 человек может столкнуться тем, что перестанет понимать логику действий искусственного интеллекта. Конечно, совсем не факт, что это к лучшему. Компьютеры уже изготовились лишить работы водителей, а в России это между прочим самая массовая профессия. Беспилотными становятся не только автомобили, но и корабли, самолеты, городские аэротакси. Нанотехнологии создадут не существующие в природе материалы с уникальными свойствами, после чего могут оказаться ненужными целые отрасли тяжелой промышленности. Но закончил лекцию Сергей Калюжный оптимистично: значительно улучшится качество жизни пожилых людей и инвалидов, у всех нас появится масса свободного времени, а чтобы его заполнить, нам потребуется больше цифрового контента. А главное, как показывает практика, прогнозы футурологов как правило не сбываются, поэтому у нас все еще остается возможность развиваться в несколько иной парадигме.