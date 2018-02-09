В Карелии тяжелобольным детям помогают встать на горные лыжи

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:12:05+03:00

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В прошлом году организация получила грант в размере 2 миллионов рублей.

- Половину из этих средств мы потратили на закупку специального оборудования и инвентаря для занятий физкультурой и спортом, - рассказывает председатель родительской организации «Поможем нашим детям» Татьяна Борисова. – Теперь у нас есть тренажер Гросса, два вертикализатора «Катюша», ролики, коньки, горнолыжное снаряжение, стол для игры в Шоудан для слепых и слабовидящих, велотренажер.

Бывший чемпион Эстонии по фигурному катанию Юхан Гросс, ныне живущий в Москве, использовал созданный им тренажер для страховки во время тренировок. После ухода из большого спорта он усовершенствовал оборудование и стал производить его для детей, которые не могут самостоятельно стоять и ходить.

- У тренажера Гросса эффективная система эластичных тросов, им можно придать разную жесткость и сопротивление, - рассказывает координатор проекта для адаптивных занятий в зале, заведующая кафедрой теории физического воспитания ПетрГУ Лариса Киэлевяйнен, – Благодаря этому, можно снизить или добавить нагрузку собственного веса. Постепенно ослабляя натяжение троса, мы тренируем у ребенка мышечно-костный аппарат. Это позволяет добиться заметной динамики по итогам занятий.

Лариса Киэлевяйнен еще в 2014 году прошла обучение в московском Центре реабилитации и адаптивной физической культуры, которым руководят супруги Гросс – Юхан Артурович и Нина Александровна. А прошлой осенью, когда в Центре адаптивной физкультуры Петрозаводского госуниверситета появился свой тренажер, приобретенный на средства президентского гранта, провела курсы обучения для карельских специалистов, работающих со сложными детьми.

Председатель общественной организации «Поможем нашим детям» пригласила меня на одно из занятий в гимнастическом зале. Я видел там счастливые восторженные детские глаза. В зале, выполняя с помощью инструкторов-волонтеров и родителей нехитрые упражнения, дети с заболеваниями ДЦП и другими физическими отклонениями, забывают об этом. Здесь у них другое мироощущение.

Беседуя с Надеждой Юрениной, наблюдаю, с каким интересом ее сын Дима слушает своего наставника-волонтера Романа Мошкова. В начале занятия надо хорошенько размяться - инструктор показывает, как делать поочередный подъем рук и ног. После разогрева – перекаты на фитболе с опорой на колени и руки, потом – велотренажер.

По словам мамы, у сына врожденное повреждение суставов.

- Дима прямо рвется сюда, - рассказывает она, - И каждый день мы занимаемся дома. Инструкторы помогли нам разработать специальные упражнения. Ходим в зал всего три месяца, но я уже вижу первые результаты: лучше стало развитие рук и ног, больше амплитуда движений.

Роман Мошков, студент четвертого курса Института физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ, тоже доволен своим подопечным.

- Поначалу Дима больше баловался, чем занимался, - улыбается он, - А сейчас стал серьезнее к занятиям относиться, лучше делать упражнения.

На каждое занятие Роман составляет специальную карточку, где расписан весь цикл упражнений. Безусловно, индивидуальный подход помогает быстрее достичь результатов.

Дети занимаются не только в зале, но и в развлекательном центре «Горка». Здесь с помощью специально подготовленных инструкторов, они, поддерживаемые вертикализаторами «Катюша», осваивают азы горнолыжного спуска, учатся делать первые шаги на роликах и коньках. Словом, у них жизнь наполнена такими же радостями, как и у сверстников.

Инициаторы и вдохновители проекта уверены, что вместе им удастся раздвинуть границы мира каждого человека: «Я могу преодолеть, я могу помочь, я могу!».