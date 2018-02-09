2018-02-09T15:11:02+03:00
Экономика

Богатым опять хотят повысить налоги

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения
Александра КОЗЛОВАdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красиво жить не запретишь. Но и налоги будут "красивые"!Красиво жить не запретишь. Но и налоги будут "красивые"!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Смысл ее прост: кто больше зарабатывает - тот больше и отдает государству. Сейчас граждане с любыми доходами платят одинаковый подоходный налог – 13%. Авторы законопроекта – группа депутатов от «Справедливой России» - считает это не справедливым. И предлагает всем россиянам, с доходами свыше 24 млн рублей в год платить 18%.

- Повышение НДФЛ всего на 5% они переживут, - прокомментировал лидер партии Сергей Миронов. - Нам необходимо сокращать ту социальную пропасть, которая угрожает поглотить само государство. Убежден, что прогрессивное налогообложение — первый шаг от этого провала.

Надо сказать, что налог на богатых депутаты и политики предлагают ввести далеко не первый раз. Останавливает прошлый опыт. Прогрессивная шкала действовала в России с 1998 по 2001 год - доходила до 40%. И собираемость налогов в те времена была крайне низкой – большие зарплаты платили вчерную. А сразу после ее отмены и перехода на единую ставку деньги в бюджет потекли активнее. Споры о плоской и прогрессивной шкале идут больше 15 лет. Вероятно, нынешний законопроект – еще один раунд этих обсуждений.

В ТЕМУ

Россияне определились, что считать роскошью, а что нет

Большинство граждан поддержало введение налога на товары для богачей (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Лондонградский «список миллиардеров»: ну, украли $100 миллиардов, что такого? «Нормальные ребята»!
Александр Лебедев, российский предприниматель, издатель газет The Independent и The London Evening Standard (Великобритания) – рассуждает о том, почему нельзя прощать беглым предпринимателям их преступления
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар