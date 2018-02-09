Богатым опять хотят повысить налоги

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:11:02+03:00

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Смысл ее прост: кто больше зарабатывает - тот больше и отдает государству. Сейчас граждане с любыми доходами платят одинаковый подоходный налог – 13%. Авторы законопроекта – группа депутатов от «Справедливой России» - считает это не справедливым. И предлагает всем россиянам, с доходами свыше 24 млн рублей в год платить 18%.

- Повышение НДФЛ всего на 5% они переживут, - прокомментировал лидер партии Сергей Миронов. - Нам необходимо сокращать ту социальную пропасть, которая угрожает поглотить само государство. Убежден, что прогрессивное налогообложение — первый шаг от этого провала.

Надо сказать, что налог на богатых депутаты и политики предлагают ввести далеко не первый раз. Останавливает прошлый опыт. Прогрессивная шкала действовала в России с 1998 по 2001 год - доходила до 40%. И собираемость налогов в те времена была крайне низкой – большие зарплаты платили вчерную. А сразу после ее отмены и перехода на единую ставку деньги в бюджет потекли активнее. Споры о плоской и прогрессивной шкале идут больше 15 лет. Вероятно, нынешний законопроект – еще один раунд этих обсуждений.

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