30 фото, которые реально мотивируют: смотри и худей!

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:29:24+03:00

Невероятных результатов люди достигают за считанные месяцы, и это очень вдохновляет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В социальных сетях немало фотоотчетов «мой вес до и после». Вот и сейчас всплеск пошел, потому что скоро весна, все хотят быть красивыми. Счастливчики, которым удалось избавиться от ненавистных боков, живота, «галифе» и прочих выдающихся рельефов, делятся с миром своими успехами в похудении. Видите, какой я был - ого-го? А теперь – та-дам! Узнали?!

Невероятных результатов люди достигают за считанные месяцы, и это, конечно же, очень вдохновляет. Мотивации не хватает? Пожалуйста. Самые распространенные поводы расстаться с лишними килограммами – измучило одиночество и депрессии («кому нужен такой жиртрест, как я?»), желание нравится второй половинке («стал изменять, а меня обзывал пузатой коровой»). Не менее мощный мотив – дети. Каждого третьего похудевшего переполняет счастье от того, что сын или дочка похвалили, стали гордиться и просто обрадовались, что с мамой (папой) наконец можно побегать-поиграть. Еще одна группа – завязавшие с алкоголем: эти буквально на глазах стройнеют и хорошеют только из-за того, что бросили пить (а значит, и много есть). Фотки у них как на подбор: вот я с рюмкой хмельной, веселый, щекастый, а вот – в тренажерке с бутылочкой воды без газа, стройный и подкачанный. Красота, что тут скажешь.

Кстати, самые действенные способы похудения стары как мир: жрать на полведра меньше, как учила незабвенная Майя Плисецкая, отказаться от сладкого, мучного, жареного, газировки, фаст-фуда и прочих неполезных вкусняшек, пить побольше воды, считать калории. И - спорт. В любом виде: от пеших прогулок до серьезных тренировок. Главное – это все должно стать образом жизни. Иначе сброшенные килограммы опять подкрадутся незаметно…

Минус 52 кг за год. Было 132 кг, стало 80.

Минус 45 кг за 6 лет. Было 118 кг, стало 73. Фото: www.diets.ru

Минус 20 кг за 18 месяцев. Было 80 кг, сейчас 65. Фото: www.diets.ru

Минус 25 кг за 2,5 года. Сейчас 70 кг. Фото: www.diets.ru

Минус 42 кг за 3 года. Было 95 кг, стало 53.

Минус 55 кг за 9 месяцев. Было 120.

Минус 50 кг за 7 лет. Было 116 кг, стало 66.

Минус 30 кг за 18 месяцев. Было 105 кг, сейчас 75. Фото: www.diets.ru

Минус 61 за год с хвостиком. Было 122 кг, стало 61.

Минус 50 кг. Было 118 кг, стало 68.

Минус 63 кг.

Минус 317 кг.

Минус 49 кг за год. Было 120, стало 71.

Минус 91 кг. Было 145 кг, стало 54.

Минус 45 кг.

Минус 76 кг за 11 месяцев.

Минус 87 кг за 2 года.

Минус 96 кг за год. Было 177 кг, стало 81.

Минус 80 кг за год. Было 143 кг, стало 63.

Минус 57 кг за полтора года. Было 126 кг, стало 69.

Минус 32 кг.

Минус 50 кг за год.

Минус 38 кг.

Минус 54 кг за полтора года. Было 135 кг, стало 81.

Минус 16 кг за 8,5 месяцев

Минус 26 кг. Было 104 кг, стало 78.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минус 45 кг за 2 года. Было 112 кг, стало 67.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минус 22 кг за 4 месяца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минус 68 кг за 10 месяцев. Было 150 кг, стало 82.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минус 34 кг за год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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