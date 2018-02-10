Как совершить кругосветное путешествие со 100 рублями в кармане

10 Февр. 2018 2018-02-10T01:05:47+03:00

У москвича Дмитрия Иуанова получилось с этой купюрой объехать Россию, Монголию, Китай, США и Европу. А потом он написал об этом книжку

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В сентябре 2015 года Дмитрий Иуанов, только что защитивший диплом в МИФИ, отправился в путешествие вокруг света. У него был с собой минимальный "набор для выживания" и ровно сто рублей денег. "По правилам игры я могу заработать трудом, принять в дар, продаться в рабство - добывать деньги любым способом в течение поездки" - писал он в соцсетях (а путешествие освещалось Димой в фейсбуке, инстаграме и во "Вконтакте". Зайцем сев на электричку до Владимира, через сто дней он рассчитывал вернуться в Москву с запада, проехав Центральную Россию, Урал, Сибирь, Монголию, Китай, США, Францию, Люксембург, еще несколько европейских стран. И вернулся, причем взятые с собой 100 рублей так и не потратил.

Вскоре путешественник написал книжку объемом почти в 500 страниц. Ее выпустило издательство "Эксмо", и по такому случаю Дима пришел на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

"АВТОСТОП В АМЕРИКЕ ПОЧТИ УЖЕ УМЕР"

- Началось все с того, что я на электричке выехал из Москвы - зайцем, конечно. Когда появлялся контролер, я шел вперед, в тот вагон, куда он направлялся, на остановке выскакивал, бежал назад и заходил в вагон, который он уже прошел. Я никого не призываю так поступать, но это же хорошо известный всем студенческий способ.

Ну, а дальше начался автостоп; и, как ни странно, в России он работает, а вот в Америке - уже нет. В этом мире многое умирает там же, где рождается. Автостоп появился в США, развился там до невероятных масштабов, а сейчас находится при смерти, особенно в южных штатах. В половине штатов он запрещен вообще. Это просто беда. Однажды я стоял на трассе целые сутки и не понимал, что я делаю неправильно... А в России он появился намного позже, и сейчас как раз расцветает. В разумных пределах, конечно - но меня подбирали, сажали в машины, рассказывали мне истории из своей жизни. Учили меня разным не особо нужным мне вещам: как менять колесо, как изменять жене, как зарабатывать в дороге, перевозя солярку. Им было интересно разговаривать со мной, живым человеком - весь репертуар радио "Шансон" они уже выучили наизусть.

Узнав, что я совершаю кругосветное путешествие, люди реагировали по-разному. Некоторые недоумевали, некоторые поддерживали, некоторые хотели меня побить. Некоторые возмущались, что я шалберничаю вместо того, чтобы служить в армии - подозревали во мне уклониста. Спрашивали, отпустила ли меня девушка (она, кстати, отпустила)...

"ПОСТАВИЛ ПАЛАТКУ НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА - И СПИ В НЕЙ СПОКОЙНО"

- Мне ни разу не приходилось стоять с табличкой на улице и попрошайничать. Хотя, наверное, внутренне я был к этому готов - когда ты затеваешь такое путешествие, нельзя не быть к такому готовым.

Где добывать еду? Я начал путешествие в сентябре, и в Ульяновске, например, быстро нашел яблоню, на которой было много спелых яблок. Правда, пока я их собирал, появились два пьяных мужика, которые сначала были дружелюбны, а потом заподозрили во мне иностранного журналиста и едва не скрутили... Но яблок я набрал.

На обложке книги написано, что я 36 ночей провел, как бомж, но это примерное число. Это были ситуации, когда я не знал, где ночевать, и мне приходилось ставить палатки в неожиданных местах - например, на крыше небоскреба в Китае. Там можно взять шорты, белую футболочку, темные очки, зайти в лифт пятизвездочного 50-этажного отеля. Тебя спрашивают "Какой номер?" Ты называешь наобум, тебя довозят, а дальше ты по лестнице добираешься до крыши и ставишь там палатку. Или в офисном центре можно сказать "Мы посетители, нам на 47-й этаж" - тоже могут выдать пропуска, ни о чем больше не спрашивая, ну и вперед.

Конечно, помогали люди из соцсетей - я же постоянно публиковал отчеты о путешествиях. Например, мне нужно было достать деньги на авиабилет из Гонконга (куда я добрался автостопом и на электричках) в Сан-Хосе. Я предложил людям, которые следили за моим путешествием, отправить им открытку из Шанхая или Гонконга с пожеланиями добра и любви, с искренними такими словами. А они в ответ могли мне перечислить в качестве пожертвования любую сумму - хоть рубль, хоть тысячу, неважно, сколько захотят. Я написал сообщение вечером, лег спать, утром у меня была уже половина нужной суммы. Сидел потом, надписывал открытки и рассылал по разным городам и странам. За три дня накопил на билет.

Очень часто мне помогали люди, которых я просто повстречал и чем-то расположил к себе. В Казани девушка Сабина помогала мне продавать взяые из Москвы открытки с надписью "Вокруг света за 100 дней и 100 рублей" и подарила пакет с продуктами - она оказалась владелицей агентства путешествий, сама много путешествовала и была счастлива помочь. В США на границе Калифорнии и Мексики, посреди пустыни, мы с девушкой Катей, моей попутчицей, познакомились с тремя парнями-серферами, которые предложили нам - сами предложили! - пожить на берегу Тихого океана. Не было денег, но были бесплатные завтрак, обед, ужин, океан и серф...

Случалось разное - я узнавал жизнь, общаясь с самыми разными людьми. Ночевал, например, однажды, с бомжами в Майами под козырьком небоскреба. Шел дикий ливень, мне негде было жить, ко мне подошел бомж и спросил: "Ты же такой же, как я? Наверное, приехал с севера искать работу и не нашел? Ну, давай ночевать вместе!" А в Новом Орлеане я ночевал в одном номере с миллионером. Попал в какой-то пятизвездочный отель, разговорился с человеком, он понял, наверное, что я нормальный, мне просто негде жить - и пустил к себе в роскошнейший номер с лучшим видом в городе.

А в Сан-Франциско со смотровой площадки сорвался человек, и так получилось, что я был единственным, кто долго-долго держал его за руку, не позволяя упасть в пропасть. Цена жизни в Америке очень высока, никто не станет жертвовать своей жизнью ради другого. Это только в блокбастерах все спасают друг друга, а там, в Сан-Франциско, рядом было человек 50, но никто даже не подумал мне помочь. Только один канадец помогал, но вскоре он выдохся, и я спасал этого человека в одиночку. Через месяц он пригласил меня в гости на другой конец Америки и в качестве благодарности дал мне денег на билет до Брюсселя.

"ДЛЯ КИТАЙЦЕВ МЫ ВСЕ ТУПЫЕ, НО НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЕ"

- До этого я всегда путешествовал без аптечки. Но на этот раз, отправившись вот в это кругосветнейшее путешествие, решил взять все средства - от головы, живота, горла, укуса кобры, крика попугая и так далее. И ничего не понадобилось! Только один раз у меня сильно заболел живот в Китае - несмотря на то, что я ничего перед этим не ел - и пришлось запихать в себя много таблеток.

Если говорить о разнице менталитетов, Россия и Китай - уникальные страны. Россию я проехал всю, и так и не понял, к Европе она относится или все-таки к Азии. А Китай - это такая маленькая планета внутри планеты Земля. У них ВСЕ по-другому, все свое. Я люблю Азию, мне нравятся тайцы или индусы, но с китайцами я не нашел общего языка. Другие жесты, другие привычки... У них колоссальное социальное расслоение, еще более яркое, чем в России: у одного человека может быть пять iPhone X, а другому не хватает денег на рис. Конечно, встает страшный языковой барьер: в крупных городах вроде Гуанчжоу можно найти людей, говорящих по-английски, но есть места, где не понимают ничего ни на одном языке, кроме китайского. Ты можешь час объяснять им жестами, что тебе нужно, и в результате получишь что-нибудь, что тебе не нужно вообще. К счастью, знакомые из Красноярска подарили мне набор листов с иероглифами на все случаи жизни: от «Давай до свидания» до «В каком углу вашей комнаты можно разбить палатку?» Я показывал китайцам эти листы и больше не говорил ничего.

Я привык к мысли, что за все надо расплачиваться. Если не деньгами, то эмоциями. Мне было интересно посмотреть, что я могу дать людям - и в китайской глубинке достаточно было просто показать себя. Белый человек в таких местах - явление экстраординарное, они бегут на тебя толпами, чтобы разглядеть, прикоснуться к твоей белой коже и сказать "Вау!" на своем, китайском. Для тебя они готовы сделать гораздо больше, чем для соотечественника - угощать, вести куда-то... Только надо объяснить - куда.

Вообще белых они обсуждают постоянно. Я там познакомился с русским парнем, который знал китайский, мы заходили в местные забегаловки - я еще был с девушкой, моей попутчицей - и мой товарищ нам переводил все, о чем говорят китайцы. Это был цирк. Официанты приносили нам еду, отходили в сторонку и начинали нас обсуждать. Зачем мы вообще к ним пришли. Какие мы тупые, но невероятно красивые. Какой муж нужен Наташе. Почему мы употребляем так мало лука и чеснока (они приносили плошки с ними и ставили рядом с блюдами, у них принято добавлять это в пищу). И так далее: все разговоры были только о нас, в каждой забегаловке. И когда я ехал на электричке из одного города в другой и обрабатывал фотографии на ноутбуке, в экран старалась заглянуть половина вагона.

ЗАЧЕМ ОН ЭТО СДЕЛАЛ?

«Я был уверен, что вернусь другим человеком»

- Это был вызов себе, желание проверить себя и мир на прочность. Не ради книжки, не ради блога - я просто сел и поехал. Наверное, у меня было консервативное воспитание, слишком обычная жизнь - я учился в МИФИ на инженера-математика, занимался программированием, изучал физику, работал инженером в НИИ... А после диплома захотелось вырваться изо всех рамок и ограничений, и я отправился в кругосветное путешествие. В конце концов, на Западе многие молодые люди между школой и колледжем берут gap year - "промежуточный год", во время которого не учатся, а путешествуют, изучают жизнь, оглядываются по сторонам... Наверное, и я себе решил такой устроить, только уже после вуза.

Я был уверен, что вернусь другим человеком. Этого не случилось, но некоторые взгляды на жизнь поменялись. Например, я считал, что моральные устои, которые мне навязывают государство и общество - это плохо, что надо жить по каким-то своим нормам, которые я и открою в путешествии. Но они оказались очень похожи на то, к чему я привык в государстве под названием Россия. Наверное, я стал более свободным, теперь более осознанно могу выбирать то, что нравится мне, а не окружающим. Но так у всех. В кругосветном путешествии ты наедине с миром, все решения принимаешь самостоятельно - это потом переходит в обыденную жизнь, и, наверное, как-то помогает в работе и карьере. Такой опыт полезен далеко не всем, но многим.

ЧТО ОН ВЗЯЛ С СОБОЙ?

1. Одежда и обувь

Две футболки из Индии и Испании. Водолазка. Шорты джинсовые. Джинсы. Подштанники. Две толстовки, одна из них с надписью «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей». Дождевик, сворачивающийся в сумку. Перчатки строительные. Шлепки. Кепка. Кроссовки.

2. Снаряжение

Рюкзак Deuter Air Contact Pro 60 литров. Рюкзак Quecha карманный (складывающийся). Палатка Alaska за 3000 рублей. "Пенка" (туристический коврик-подстилка из вспененного материала. - Ред.). Спальник на +6 комфорта.

3. Еда и посуда

Миска. Кастрюля. Вилколожка. Чашка. Горелка. Газовый баллон 230 мл. Макароны. Тушенка белорусская, 2 штуки. Пакеты сублимированной еды, 6 штук. Гречка. Картошка. Шоколадка.

4. Техника

Ноутбук MacBook Air. Телефон iPhone 4s. Камера GoPro4. Штатив. Зарядник Power Bank. Внешний жесткий диск на 500 Гб. Фотоаппарат Canon 60d с объективами фишай, портретным и штатным 18-200. Зарядки разнообразные и многочисленные.

5. Аксессуары и другое

100 наклеек «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей». Перочинный нож с помойки ("ну, просто там когда-то нашел, а другого не было" - объясняет Дима. - Ред.). Темные очки из магазина Fix Price. Налобный фонарик, выигранный в фотоконкурсе. Нашивки на рюкзак «Просто скажи Привет!» на русском и английском. Книга. Набор распечатанных открыток для подарков. Гигиеническая сумка с зубной пастой, щеткой, расческой, бритвой. Полотенце из микроволокна. Флаг российский. Блокнот самописный с набором формул по механике и термодинамике. Журнал ежедневный. Чехол для документов непромокаемый. Две банковские карты с нулевым счетом. Паспорт российский. Паспорт заграничный с визами. Лекарства (25 препаратов).