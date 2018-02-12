Страна за неделю с 5 по 12 февраля

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:02:07+03:00

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Отставки и назначения

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Врио председателя правительства назначен Анатолий Карибов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. Контр-адмирал Сергей Липилин назначен замкомандующего Черноморским флотом. В 2012 году он завершил обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ, после чего занимал должности начальника штаба — первого заместителя командующего, а затем командующего войсками и силами на Северо-Востоке РФ Тихоокеанского флота.

БЕЛГОРОД, 5 февраля. Генеральный директор АО «Корпорация «Развитие» и депутат Белгородской областной думы, 29-летний Михаил Савченко, являющийся племянником губернатора области Евгения Савченко, назначен первым заместителем главы администрации Белгорода. Эксперты считают Михаила Савченко главным претендентом на пост мэра.

МАХАЧКАЛА, 7 февраля 2018. Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов одобрили кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы правительства. Его кандидатуру предложил врио главы Дагестана Владимир Васильев. Артем Здунов произвел первые кадровые назначения. Анатолий Карибов сохранил должность первого вице-премьера.

ПСКОВ, 7 февраля. Руководителем аппарата администрации Псковской области назначен Денис Гуляев, ранее занимавший должность главы аппарата комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ. СМИ высказали предположение, что кандидатура Гуляева могла быть пролоббирована бывшим главой региона Андреем Турчаком.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова ушла с поста советника губернатора ХМАО по спорту. «Всем хорошей недели. А я в декрет», — написала Светлана Слепцова на своей странице в социальной сети.

КРАСНОДАР, 8 февраля. Руководителем департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края стал Андрей Миланович. Андрей Миланович с 2009 года был первым заместителем руководителя департамента по финансовому оздоровлению региона, затем работал заместителем министра экономики Кубани, а в ноябре 2017 года перешел на должность первого заместителя руководителя департамента по регулированию контрактной системы.

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. Новым министром дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии назначен Алексей Кайдалов, ранее занимавший должность советника главы региона. До приезда в республику Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга, в структурах «Росатома», был вице-губернатором Ненецкой автономной области.

КАЗАНЬ, 9 февраля. В правительстве Татарстана произошли кадровые изменения. Назначены руководители трёх министерств: экономики - Фарид Абдулганиев, лесного хозяйства - Равиль Кузюров, экологии и природных ресурсов - Александр Шадриков. Соответствующие указы подписал глава республики Рустам Минниханов.

Деньги

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Фото: Дмитрий ДУБОВ.

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. АО «Сибирский Антрацит» вложит 2,3 млрд рублей в строительство 25-километрового участка железнодорожного пути пропускной способностью 20 млн тонн грузов в год. Железнодорожный путь соединит лицензионные участки добычи двух крупнейших угольных компаний Новосибирской области — «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточный», обогатительные фабрики «Сибирского Антрацита» с пунктами переработки и погрузки угля, а также путями общего пользования РЖД».

МОСКВА, 6 февраля. Министерство спорта подало шесть исков к застройщикам стадионов, на которых пройдет Чемпионат мира по футболу-2018, на общую сумму 2,9 млрд рублей. Это стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске и Самаре.

ПЕНЗА, 7 февраля. Из федерального бюджета Пензенской области на охрану водных объектов в 2018 году будет выделено 17,993 млн рублей, из областного бюджета поступит 1,564 млн рублей.

МУРМАНСК, 7 февраля. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что регион начнет реализацию программы «Арктический доктор», не дожидаясь поддержки федерального центра. Согласно программе «Арктический доктор», врачи-специалисты в возрасте до 50 лет, прибывшие в регионы Арктической зоны РФ, имеют право на получение 500 тысяч рублей при трудоустройстве, после года работы — еще 500 тыс. рублей, а после окончания действия пятилетнего контракта — еще 1 млн рублей. Обеспеченность врачами в Мурманской области составляет 59% — региону требуется около 636 врачей. Для реализации программы «Арктический доктор» на десять лет требуется 1 млрд 200 млн рублей.

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. В информационное пространство просочились сведения о законопроекте, устанавливающем ставки отпускных выплат для членов правительства города. Так, пять вице-губернаторов получат по 278 тыс. руб., глава аппарата - 274 тыс. руб. (сейчас 57 тыс. руб.). Отпускные глав департаментов, которые входят в состав правительства, вырастут до 228 тыс. руб. Отпускные для глав самостоятельных департаментов здравоохранения, образования, городского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства (не входящих в состав правительства), напротив, сократят с 57 до 28 тыс. руб.

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. Ученые Новосибирского Академгородка попросили президента Владимира Путина, который находился с визитом в регионе, выделить 40 млрд. руб. на строительство центра синхротронного излучения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. В Свердловской области Антимонопольная служба выявила нарушения в процедуре проведения трех конкурсов на получение госзаказа по обращению с твердыми коммунальными отходами с общей стоимостью в 30,5 млрд руб. Итоги двух из трех конкурсов отменены.

ОРЕЛ, 9 февраля. Государственный долг Орловской области за год увеличился на 2,5 млрд рублей. На 1 января 2018 г. показатель достиг уже 18 млрд 341,5 млн рублей, это — фактически 100% от собственных доходов региона.

КАМЧАТКА, 9 февраля. Индийская компания Tata Power вложит 560 млн долларов в разработку угольного месторождения на Камчатке. Это станет крупнейшей инвестицией Индии в российский Дальний Восток.

Посадки

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС.

МОСКВА, 5 февраля. Басманный суд принял решение арестовать бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» и гендиректора металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана до 5 апреля. Предпринимателя обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

ТУЛА, 5 февраля. Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела муниципального архива Ленинского района и её знакомому, ранее уже судимому за мошенничество. Злоумышленники за четыре года на основании поддельных документов оформили право собственности на 75 земельных участков, которые затем продали. В результате правительству Тульской области причинён ущерб более чем на 70 млн рублей.

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. В Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников. По подозрению в причастности к хищению государственных средств были задержаны врио главы правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Все задержанные были самолетом переправлены в Москву. Уголовное дело расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел СКР. В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. Депутат Архангельской городской думы Гусейн Алиев приговорен к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Он получил взятку 400 тыс. рублей за выдачу удостоверения помощника депутата.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. Марат Оганесян, бывший вице-губернатор Петербурга, обвиняемый в хищениях 50 млн руб. при строительстве «Зенит-Арены» и получении взятки в 20 млн от потенциального подрядчика, пробудет в СИЗО до 16 мая 2018г. Срок ареста ему накануне продлил суд. Отметим, бывший чиновник находится в изоляторе с ноября 2016г.

САМАРА, 8 февраля. Региональное управление ФСБ возбудило в отношении экс-начальника самарского управления «Почты России» Артура И. уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее экс-глава филиала был уволен. По данным следствия, ФГУП «Почта России», являющемуся стратегическим объектом, был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 тыс. рублей, сообщает «Волга Ньюс».

ХАБАРОВСК, 8 февраля. Экс-министр строительства края Андрей Попов приговорен к 5 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий). Действия Попова повлекли нарушение прав граждан, а также неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 750 млн рублей.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. 13 лет колонии строго режима получил бывший глава Сахалинской области (2007−2015 гг.) Александр Хорошавин по решению суда в Южно-Сахалинске. Суд признал его виновным в преступлениях по 290 статье УК РФ (8 эпизодов) и по статье 174 (1 эпизод). Помимо срока, Хорошавин приговорен к штрафу в размере 500 миллионов рублей, лишен государственных наград и в течение пяти лет не сможет занимать государственные должности. Приговор еще не вступил в законную силу, Хорошавин остается под стражей.

КЕМЕРОВО, 9 февраля. Заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко наряду с другими фигурантами уголовного дела о вымогательстве 51% акций разреза «Инской» начали ознакомление с материалами дела. Как сообщили в СКР, предварительное следствие завершено. Всего по делу проходят восемь человек.

ЧИТА, 10 февраля. Министр сельского хозяйства Забайкальского края Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, они предъявляли незаконные требования сельхозпроизводителям, из-за чего ущерб понесли, по меньшей мере, семь предприятий.

Цифры и факты

Глава Бурятии Алексей Цыденов. Фото: сайт правительства Бурятии.

ЧУКОТКА, 5 февраля. Китобои Чукотки в течение 2017 года добыли одного гренландского и 119 серых китов в рамках аборигенной блок-квоты. В РФ добычей китов занимаются только коренные народы Чукотки. Российская ежегодная часть квоты составляет не более 135 серых и пяти гренландских китов.

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. В Ярославской области в 2017 г. зарегистрировали 13 431 рождённых детей, что почти на 13% меньше показателя 2016 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. Владимир Жириновский на встрече со студентами и жителями Екатеринбурга в УФУ заявил, что Свердловская область названа в честь «убийцы», и предложил переименовать ее в Уральскую.

КАЛУГА, 7 февраля. На строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в 2018 году из федерального бюджета выделен 1 млрд. рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. В Свердловской области Антимонопольная служба выявила нарушения в процедуре проведения трех конкурсов на получение госзаказа по обращению с твердыми коммунальными отходами с общей стоимостью в 30,5 млрд руб. Итоги двух из трех конкурсов отменены.

БАРНАУЛ, 8 февраля. Сельхозпроизводители Алтайского края получили 730 млн руб. господдержки на подготовку и проведение весенне-полевых работ. По словам губернатора Александра Карлина, все необходимые средства по региональной составляющей в бюджете предусмотрены.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. В Нижегородской области по итогам 2017 года число обращений граждан, связанных с нарушениями при долевом строительстве выросло на 46,9% по сравнению с предыдущим годом. Всего обратилось 47 человек.

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 февраля 2018. В Переславле-Залесском Ярославской области в аукционе на ремонт школы победила фирма, которую возглавляла жена председателя закупочной комиссии — заместителя мэра города. Она освоила 3,6 млн рублей.

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о покупке дома в Улан-Удэ. «Купил дом по ипотеке на 10 лет. Можно ориентироваться на этот срок пребывания в республике. Понятно, я не знаю, что будет через пять лет: как я буду работать, как люди будут меня оценивать. Но пока дом куплен», – рассказал он в интервью РИА Новости.

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. Калининградская область заняла восьмое место среди регионов России по качеству жилищного надзора. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания под руководством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.

Рейтинги

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

На этой недели наше внимание привлекли три рейтинга регионов.

1. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило очередной рейтинг влияния российских губернаторов, на этот раз в январе 2018 года. По мнению составителей рейтинга, в числе факторов, которые оказывали влияние на позиции глав регионов, - предвыборные поездки Владимира Путина, результаты проверок контрольных органов на местах и резонансные инциденты, в том числе связанные с коррупционными скандалами. Также отмечена особая роль инфраструктурных проектов и инициатив, выдвигаемых самими губернаторами.

В целом рейтинг довольно известен среди специалистов несмотря на то, что многие позиции вызывают в нем вопросы. К примеру, упорство с которым составители ставят губернатора Мурманской области Марину Ковтун в последнюю десятку губернаторов, хотя к этому нет никаких оснований, наводят на мысль в ангажированности некоторых позиций рейтинга. При этом такие довольно слабые фигуры, как губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, оказались в верху рейтинга.

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2. Фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов в январе 2018 г.

По мнению экспертов фонда, вхождение регионов в режим предвыборной кампании в течение января было относительно мало ощутимым. Судя по информации с мест, региональные администрации с неодинаковой степенью тщательности отнеслись к задачам обеспечения качества сбора подписей и подготовки массовых акций 3 февраля, однако это не повлияло на ход предвыборной кампании и ее повестку.

Создатели рейтинга полагают, что более острой и чувствительной темой оказался поток новостей по теме российских школьников способных оказать влияние на уровень социального оптимизма накануне выборов с учетом особой значимости «детской» темы для общественного мнения. Политическую остроту моменту придавала идея проведения школьных референдумов одновременно с президентскими выборами, однако этот проект вызвал разноречивые отклики из-за отсутствия значительного интереса у школьных сообществ (включая родителей) и опасений по поводу избыточного вовлечения в политику собственно школьников. Последнее обстоятельство важно в силу относительно высокой популярности в среде старших школьников протестных настроений. В январе в регионы со слабой устойчивостью вошли 18 субъектов Федерации. Примечательно, что пять последних мест в таблице занимают регионы Северо-Кавказского Федерального округа, в том числе Чечня и Дагестан.

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3. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) распространил исследование «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», в котором проанализировал ситуацию в регионах, где осенью прошло года произошла смена губернаторов.

По мнению экспертов института, ротация между региональным и федеральным уровнем госуправления проходит безболезненно, что демонстрирует слаженность общей системы. Установлены приоритеты — улучшить жизнь населения. Граждане отмечают явные изменения в последние полгода в ключевых проблемных точках для качества жизни в регионах.

В исследовании отмечены ключевые достижения новых губернаторов, которые могут оказать влияние на улучшение социально-экономического климата в регионах. Например, в Самарской области Дмитрий Азаров частично вернул отнятые Николаем Меркушкиным социальные льготы для пенсионеров и ветеранов.

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Политбомонд

Дмитрий Овсянников. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, Дмитрий Овсянников

Конфликт избранного осенью прошлого года губернатора с севастопольцами развивается по нескольким направлениям: противоречия его команды с местными управленцами, Генплан, земельная тема и, наконец, сроки выполнения проектов по ФЦП.

На минувшей неделе Овсянников назначил своего помощника Олега Берковича директором департамента общественных коммуникаций, что подбавило жару в огонь противостояния местных и материковых кадров.

Главный пиарщик губернатора снискал нелюбовь общественности города своими либеральными взглядами, топорно подготовленными пиар-акциями по открытию реконструированного парка Победы – речь о временном вечном огне (на эти цели освоен миллиард по ФЦП), странным ремонтом в большом зале правительства Севастополя – за 330 тысяч рублей и без тендера его сделала компания «Урботех», которую связывают с его же именем.

Самого Берковича называют человеком Чемезова, смотрящим от Ростеха, присланным для усиления позиций губернатора в новом для него регионе. В свое время он основал небезызвестное коммуникационное агентство «Апостол».

В городе Беркович прославился тем, что сравнил Севастополь с Хайфой, а также предновогодней программой с горкой из синтетического льда и секонд-хендовской иллюминацией. Все это можно было бы и простить, если бы не слухи о его симпатиях к Навальному, а этого в Крыму не терпят вовсе.

Еще одна тема, вызывающая возмущение жителей Севастополя, – проект Генплана города, разработанный без учета мнения горожан, в результате чего многие рискуют потерять свои земельные наделы.

Участки, на которых располагаются дома, дачи и гаражи людей, в Генплане обозначены как территории под многоквартирную застройку, земли Минобороны или природоохранные территории. Это восстановило горожан против губернатора в прошлом году и даже спровоцировало массовые митинги и акции протеста. До президентских выборов тему решили заморозить.

Вызывает много вопросов и график реализации проектов по ФЦП, в частности срываются сроки запуска Севастопольской ТЭС: с сентября прошлого года они перенесены на март, а потом на май 2018 года.

Рассматриваются две основные версии очередного срыва сроков строительства: проблема с запуском и наладкой турбин Siemens и недобросовестные подрядчики.

И в довершение ко всему в последнем законопроекте о работе правительства Севастополя обозначены ставки отпускных для его членов: пять вице-губернаторов получат по 278 тысяч рублей, руководитель аппарата – 274 тысячи рублей (сейчас он получает 57 тысяч рублей).

Отпускные глав департаментов, которые входят в состав правительства, вырастут до 228 тысяч рублей. В то же время отпускные для глав департаментов здравоохранения, образования, городского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, не входящих в состав правительства, напротив, сократят с 57 до 28 тысяч рублей.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, Глеб Никитин

В Нижегородской области продолжается политическая «качка».

У Глеба Никитина пока не получается сформировать эффективные, доверительные и конструктивные отношения с местными элитами, журналистами, экспертами и электоратом. Правление врио губернатора сопровождается чередой политических скандалов и характеризуется жестким силовым прессингом местных элит. Особенно возмущают нижегородцев избирательность подходов и политика двойных стандартов: наказываются невиновные, а виновные не наказываются. Регион почему-то начали сравнивать с Дагестаном, но это абсолютно неуместное сравнение – местные элиты здесь всегда демонстрировали высокую лояльность федеральной власти. Доходит до смешного. К примеру, одного из депутатов Законодательного собрания Нижегородской области от ЛДПР его политические оппоненты по каким-то очень сомнительным основаниям при помощи силовых структур попытались лишить гражданства. Эта история вмиг докатилась до Жириновского, а разгорающийся скандал федерального резонанса удалось погасить только при помощи Москвы.

Целый ряд местных экспертов отмечают, что Никитин, не знакомый с регионом и не обладающий собственной политической командой, в самом начале своей работы был вынужден опираться на некоторых политических игроков. Однако те, будучи сами активно вовлеченной в политические конфликты стороной, стали использовать губернатора в собственных политических играх, формируя тому необъективную картину действительности. Эта ситуация и предопределила некоторые ошибки, которые были совершены на первых этапах. Вместе с тем аналитики также отмечают, что Никитин сейчас стал более независим в своих решениях и постепенно начал формировать собственное мнение по тем или иным вопросам.

Тем не менее кадровая политика правительства региона пока вызывает много критики. Несмотря на заявление об опоре на местные кадры, Никитин сформировал новый состав правительства из «варягов», что трактуется местными элитами как знак недоверия. При этом профессиональный уровень местных кадров высокий, регион – один из лидеров России по интеллектуальному потенциалу и качеству высшего образования.

Слабой также признается и информационная политика врио губернатора. Работу пресс-службы характеризуют отсутствие системного подхода и реакции на критику и негатив, конфликтность сотрудников, плохие отношения с журналистами и экспертами. Цифры в 25 % рейтинга доверия достаточно красноречиво свидетельствуют о промежуточных результатах работы пресс-службы губернатора.

Несмотря на многочисленные заявления о необходимости сокращать госрасходы, Никитин так и не смог отказаться от губернаторского вертолета и «золотого вагона», дежурящего на железной дороге. За них часто подвергался критике Валерий Шанцев, но теперь все повторяется. Хотя возможно, что у губернатора пока просто не дошли до этого руки.

Вместе с тем местные элиты по-прежнему доброжелательны к губернатору: демонстрируют высокую степень лояльности и ожидают позитивных изменений в регионе. Все-таки 12-летнее правление Валерия Шанцева свидетельствует о высокой степени толерантности местной элиты к управленцам-«варягам». Дело за Никитиным и его командой.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Антон Алиханов

На прошлой неделе в Калининградской области произошли знаковое событие, о котором следует рассказать в двух словах. Но сначала небольшое предисловие.

7 февраля в Сочи на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» Алиханов произнес знаковую фразу, свидетельствующую об осмыслении своей миссии как губернатора, которую растиражировали в СМИ и соцсетях:

«Когда погружаешься в региональную пучину, невозможно стать губернатором, оставаясь технократом. Не став политиком, невозможно стать губернатором. Тебе нужно заниматься не оптимизацией, а общаться с людьми, слушать их».

По словам экспертов, на сегодняшний день Алиханов добился максимального влияния в регионе по сравнению с какими-либо представителями местных элит.

Более того, глава региона уверенно занимает сильные позиции в рейтингах экспертных центров, а западный российский анклав в кои-то веки стал входить в список регионов с устойчивыми позициями.

Команде губернатора удалось выработать рабочие отношения с экс-главой области, а ныне помощником Президента РФ Николаем Цукановым, успокоить региональные СМИ, свести к минимуму негативные последствия от кадровых назначений в муниципалитетах и добиться покорности от региональных элит.

Особняком на этой шахматной доске стояли фигуры двух авторитетных и, пожалуй, самых значимых бизнесменов-политиков области – мэра Калининграда Александра Ярошука и бывшего депутата горсовета Олега Шкиля.

Александра Ярошука не единожды упоминали в связи с жестким противостоянием с губернатором Георгием Боосом, что закончилось отставкой последнего. Шкиль известен среди жителей как человек, окруживший себя целым кланом бизнесменов-депутатов из 90-х годов. Оба политика принадлежат к богатейшим жителям региона и обладают внушительными связями и ресурсами.

Но в последнее время влияние обоих неуклонно падает. После зачистки «вологодским спецназом» правоохранительных органов Калининградской области, устранения из политики таких видных фигур, как Александр Дацышин и Игорь Рудников, назначения на руководящие посты в мэрии Калининграда людей Алиханова у всех возможных соперников из рук было выбито оружие.

Финальным аккордом прошлой недели прозвучало сообщение, что на предприятиях, подконтрольных Олегу Шкилю, ведутся обыски с полагающимся для такого момента антуражем: автогеном для вскрытия дверей, вооруженными людьми в масках, выемкой документов и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На неделе в регионах случились происшествия со смертельным исходом, в которых фигурировали высокопоставленные чиновники или родственники губернаторов. Так, 7 февраля замминистра здравоохранения Татарии Елена Шишмарева, которая 3 февраля была помещена под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, обнаружена мертвой в собственном доме.

В тот же день племянник главы Ингушетии Хасан Евкуров найден мертвым в своем доме. По предварительным данным, он погиб от случайного выстрела. Местные СМИ сообщают, что пуля попала в голову мужчине, когда он чистил оружие.