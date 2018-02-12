Министр обороны США Джеймс Мэттис: «Доказательств применения химоружия Дамаском нет»

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:15:44+03:00

Запад начал признавать то, о чём Россия твердит много лет

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В последние дни обострилась обстановка в Сирии. Американцы накрыли с воздуха отряд проправительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор, что повлекло десятки убитых… и поток фейковых новостей, будто «Штаты разбомбили российскую колонну». Однако министр обороны США Джеймс Мэттис внёс ясность:

— Мы постоянно поддерживаем телефонную связь с российскими военными, сведений об их наличии в той колонне у нас нет, — сообщил 67-летний генерал в беседе с журналистами. И затронул другую больную тему — химическое оружие, которое якобы использует официальный Дамаск в гражданской войне на Ближнем Востоке:

— Мы изучаем данные о применении сирийским правительством зарина и других отравляющих веществ, но в настоящее время доказательств этому нет.

Стоить отметить, что ранее «Бешеный пёс» (такое прозвище глава Пентагона получил среди коллег-военных) говорил несколько иное. Так, в апреле прошлого года, когда США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат после атаки отравляющими веществами на селение Хан-Шейхун в провинции Идлиб, генерал заявил:

— Я лично рассмотрел разведданные, и нет сомнений, что в применении химоружия повинен сирийский режим.

Но кто же накрыл Хан-Шейхун ядовитым облаком на самом деле, неизвестно до сих пор.

— Обвинения в адрес сирийской армии и лично президента страны Башара Асада абсолютно безосновательны, — полагает политолог Виктор Олевич. — США заявляли о химоружии в провинции Идлиб и пригороде Дамаска — Восточной Гуте, но оно либо применялось оппозиционными группировками, либо и вовсе появлялось лишь на постановочных кадрах. Однако Вашингтон использует это как повод для очередной агрессии против Сирии, а также для очернения её союзников, прежде всего, России.