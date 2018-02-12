2018-02-12T11:14:45+03:00
В мире

Минобороны: за сутки в Сирии нарушили перемирие 13 раз

Обстановку в зонах деэскалации ведомство оценило как стабильную
Алексей КАРЕЛИН
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Боевики в Сирии постоянно нарушают режим прекращения огня.Боевики в Сирии постоянно нарушают режим прекращения огня.Фото: REUTERS
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Россия зафиксировала 13 нарушений перемирия в зонах деэскалации в Сирии, а Турция — два. В основном речь идет о «беспорядочной стрельбе из минометов и стрелкового вооружения» в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 5, Латакия – 3, Хомс – 1, Дамаск – 3, Деръа – 1», - сообщает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на Минооброны.

Турция сообщила об одном случае стрельбы в Хомсе и Дамаске.

За последние сутки к зонам деэскалации добавились два населенных пункта: Ширши провинции Хама и Зайта-Эль-Бахра провинции Хомс. Всего таких пунктов 2357, а вооруженных формирований, согласившихся прекратить огонь, 234.

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил населению Маррата, что в провинции Дейр-эз-Зор, 1,9 т продуктов питания и оказал медпомощь 38 раненным.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что всего в Сирии четыре зоны деэскалации: юго-западный район, севернее Хомса, Восточная Гута и в Идлибе. В то же время генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о больших потерях среди гражданского населения. 3 февраля во время облета зоны деэскалации террористы сбили российский штурмовик Су-25. Погибшему пилоту Роману Филипову президент РФ Владимир Путин присвоил посмертное звание Героя России.

«Джабхат ан-Нусра»* - запрещенная в России организация.

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