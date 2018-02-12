2018-02-12T21:19:28+03:00
Экономика

На деньги самого богатого россиянина Алексея Мордашова страна сможет жить 2 недели

Bloomberg подсчитал, как долго смогли бы финансировать расходы разных государств их богатейшие жители
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Состояние главного акционера «Северстали» оценивают в $19,7 млрд. Фото: Александр Щербак/ТАСССостояние главного акционера «Северстали» оценивают в $19,7 млрд. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Крупнейшее мировое агентство деловых новостей Bloomberg ежегодно составляет «индекс Робин Гуда». Эксперты подсчитывают, как долго богатейшие жители той или иной страны смогли бы оплачивать все государственные расходы из собственного кармана. Сравнивали, собственно, состояние миллиардеров на конец декабря 2017 года и данные Международного Валютного фонда о тратах мировых государств.

Россия в рейтинге тоже есть. И если бы самый богатый человек России, по версии Bloomberg, миллиардер Алексей Мордашов, решил взять на себя госбюджет, его активов хватило бы на две недели. Состояние главного акционера «Северстали» оценивают в $19,7 млрд. При этом, по подсчетам агентства, за один день Мордашову пришлось бы тратить около $1,4 млрд.

Дольше же всех за счет денег своего самого богатого жителя продержался бы Кипр. Самый богатый киприот - нефтяной магнат Джон Фредриксен. Его состояния в $10,4 млрд хватит на 441 дней. Правда, население Кипра небольшое, а потому и правительственные расходы — в частности, на безопасность и соцподдержку — невелики.

А быстрее всех потратил бы свое состояние владелец китайской интернет-компании Alibaba Джеку Ма. Хотя он и несравнимо более богат, чем миллиардер-киприот, госрасходы Китая тоже впечатляют - $11,2 млрд в день. Так что $45,5 млрд Джека Ма хватит всего на 4 дня. Столько же бы продержались Япония и Польша.

. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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