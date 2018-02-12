12 Февр. 2018 2018-02-12T19:29:08+03:00

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«Цифровая экономика так многообразна, что каждая сфера, каждое направление этой деятельности требует особого внимания

Но наиболее глубинным является применение цифровых технологий, скажем, в промышленности... Эксперты что говорят? Пройдет какое-то время, и любой товар будет так оцифрован и будет находиться в таких информационных цифровых платформах, что без использования информации из этих платформ вообще нельзя будет ничего построить и модернизировать… Вот вы сделали машину, хотите ее модернизировать. А модернизация будет происходить цифровым способом, в рамках тех платформ, где это все хранится. У кого в руках эта платформа, тот и хозяин положения. Если мы пропустим этот момент, мы тогда безнадежно отстанем. Этого не случилось, слава богу. И, надеюсь, этого не случится».

Владимир Путин, президент России

Вклад цифровой экономики по направлениям

2,1% ВВП – вклад цифровой экономики в экономику России

3,8% ВВП – вклад мобильной экономики

4,35 триллиона рублей – суммарный вклад цифровой экономики в экономику России

Мобильная экономика

6,04 млн — количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в России. В январе 2017 года было 5,86

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