2018-02-13T17:24:48+03:00
Звезды

«50 оттенков Бузовой»: cамый красивый преступник в мире поставил Ольгу на колени

В день всех влюбленных певица покажет свое новое видео с садо-мазо темой [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Новый клип Ольги Бузовой, в котором снялся Джереми Микс, увидит свет 14-го февраля.Новый клип Ольги Бузовой, в котором снялся Джереми Микс, увидит свет 14-го февраля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На днях российские журналисты, пишущие о светской хронике, дружно выезжали на съемки нового клипа Ольги Бузовой - Wi-Fi. "Для красоты" ведущая «Дома-2» пригласила в Россию «самого красивого преступника» - Джереми Микса, который сыграл в клипе главную мужскую роль.

На съемках певица с юмором возмущалась - мол, как странно, обычно журналисты, когда видят ее, все бросают и бегут за комментариями. А тут начали задавать вопросы Джереми. Мужчина разговаривал мало, больше смотрел и томно улыбался. Но в кадре развернулась совершенно другая картина.

В своих соцсетях Бузова представила тизер (отрывки) своего нового клипа, который увидит свет 14-го февраля. И там, представьте себе, она покорно стоит на коленях! А Джереми держит ее за волосы (не так давно артистка нарастила волосы и тут же «пустила в дело»). Неизвестно, кто придумал эту сцену - сама ли Ольга или режиссер ее клипа, Алексей Голубев. Но смотрится действительно эффектно. Народ тут же начал в комментариях шутить на тему увиденного (всего около 10 000 комментариев). «50 оттенков Бузовой», «Столько пафоса, будто блокбастер с Вин Дизелем», «С Новым годом собаки!». «О Бузова, я не сплю ночам, не ем, не бухаю, не дышу вообще, не иду на работу, лег и жду твое новое видео».

Тем не менее у этого крошечного видео за сутки уже больше 1 600 000 просмотров в Инстаграме Ольги. А видео наверняка побьет рекорды, учитывая что про съемки «красивой русской модели» и Джереми написали и западные Daly Mail и the Sun.

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В одном из павильонов «Станколита» на Складочной улице режиссёр Алексей Голубев творил очередное волшебство. В кадре была Ольга Бузова, постоянная «клиентка» Голубева. А компанию ей составил Джереми Микс, который получил звание "самого красивого преступника мира" - парень успел отсидеть два года в американской тюрьме за ограбления. Бывший зэк невероятной красоты, с бездонными глазами цвета стали, специально прилетел в Россию для того, чтобы сняться в новом видео российской артистки на песню "Wi-Fi". На площадку специально пригласили журналистов (мол, все равно попадете). Ольга шла в тандеме с Миксом - вместе позировали и вместе отвечали на вопросы (подробности)

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50 оттенков Бузовой : "самый красивый преступник в мире" поставил Ольгу на колени
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