Проверь себя: как оплачиваются больничные в 2018 году
Что вы знаете о мерах господдержки, которые помогут не разориться во время болезни?
Более 40 миллионов больничных листов каждый год выдается в России.
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Каждый год в России выдается более 40 миллионов больничных листов. При этом часть сограждан продолжает ходить на работу и заражать окружающих, горестно вздыхая: мол, не беру больничный - пособие мизерное, даже на лекарства не хватит. Как на самом деле оплачиваются бюллетени и какие новшества произошли в системе оформления больничных за последнее время? Чтобы проверить свои знания, пройдите тест, составленный нами с экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ) — ведомства, отвечающего за оплату больничных листов.
1Могут ли больничные быть такого же размера, как зарплата?
Правильный ответ:Да, если стаж работника 8 и более лет, а его средний дневной заработок за последние два года был не более 2 017,81 руб. (это порядка 61 тыс. рублей в месяц).
2Потолок для оплаты больничных листов существует потому что:
Правильный ответ:Бюллетени оплачиваются из средств ФСС, куда наши работодатели платят взносы, но лишь с определенных сумм, а не со всего фонда оплаты труда.
3В 2018 году «потолок» для оплаты листков нетрудоспособности подрос, и теперь за 1 месяц (31 день) больничного можно получить максимум:
Правильный ответ:62 552,11 руб., что на 3 500 рублей больше, чем в 2017 году.
4Можно ли уйти на больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности, если заболел взрослый член семьи и нужен уход за ним?
Правильный ответ:Да, в законе это называется «листок временной нетрудоспособности для ухода за больным членом семьи».
5За какой срок оплатят больничный, если заболел муж (жена), отец (мать) или другой взрослый член семьи?
Правильный ответ:Оплачивается до 7 календарных дней по одному случаю заболевания и не более 30 календарных дней в году (при этом сам больничный лист выдается на все время, необходимое для ухода за больным членом семьи).
6За какой срок оплатят листок нетрудоспособности родителю, если болеет маленький ребенок?
Правильный ответ:Если заболел ребенок младше 7 лет, то родителю оплатят больничный за весь период лечения, но не более 60 календарных дней в году по всем случаям болезни этого ребенка.
7Если ребенок часто простужается и мама использовала весь лимит» оплачиваемых больничных, то:
Правильный ответ:Такой же «лимит» оплачиваемых больничных есть у отца, поэтому дальше сидеть с больным малышом может папа.
8Получить оплачиваемый больничный, оказывается, можно даже после увольнения! Это возможно, если:
Правильный ответ:Работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения.
9С лета прошлого года в России узаконен электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Что это?
Правильный ответ:Удобный сервис, позволяющий врачу быстро и без ошибок оформить больничный лист на компьютере и передать по защищенным информационным каналам все данные, необходимые для оплаты бюллетеня.
10Фонд социального страхования, отвечающий за оплату больничных листов, обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи электронных больничных по всей стране; а для того, чтобы сервисом ЭЛН мог воспользоваться конкретный пациент, нужно:
Правильный ответ:Чтобы к системе выдачи электронных больничных подключилась ваша поликлиника (больница) и ваш работодатель.
11Некоторые из нас обращаются в частные клиники — могут ли там оформить электронный больничный?
Правильный ответ:Да, если клиника имеет лицензию на оказание медпомощи, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности, и подключилась к системе выдачи ЭЛН — условия подключения одинаковы для государственных и частных медорганизаций.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну… будьте здоровы! И постарайтесь чуть получше разбираться в правилах оформления и оплаты листков нетрудоспособности. Чтобы узнать больше, заходите в раздел Наши права и льготы, который КП ведет совместно с Фондом социального страхования
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы неплохо разбираетесь в правилах оформления и оплаты больничных, но, чтобы получать господдержку по полной программе, подучите матчасть. Чтобы узнать больше, заходите в раздел Наши права и льготы, который КП ведет совместно с Фондом социального страхования
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы молодец и точно не разоритесь в случае болезни, поскольку знаете правила оформления и оплаты листков нетрудоспособности на 5 баллов! Чтобы узнать больше, заходите в раздел Наши права и льготы, который КП ведет совместно с Фондом социального страхования
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