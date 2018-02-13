Сын Сергея Соловьева скончался от заболевания поджелудочной железы

СЕГОДНЯ 12:10 2018-02-13T12:26:58+03:00

По мнению друзей Дмитрия, в его случае панкреатит мог быть следствием осложнения после гриппа. ФОТО kino-teatr.ru

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Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, умер в реанимации от заболевания поджелудочной железы. Об этом рассказал его близкий друг.

По его словам, Дмитрий был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом панкреатит еще 7 января.

Его семья не комментировала случившееся. Сергей Соловьев лишь уклончиво говорил, что ситуация очень серьезная. Но даже он не предполагал, что все настолько фатально.

Как говорят врачи, деструктивное заболевание поджелудочной железы— коварная болезнь, ее симптомы проявляются не сразу. Часто заболевание переходит в острый панкреатит с высокой степенью летальности, особенно если поджелудочная железа ослаблена алкоголем.

По мнению друзей Дмитрия, в его случае панкреатит мог быть следствием осложнения после гриппа.

Соловьев-младший жаловался, что у него вирусное заболевание, но уже в больнице выяснилось, что это было воспаление легких, которое и могло сыграть роковую роль.

В Союзе кинематографистов России, где хорошо знали Дмитрия, скорбят по поводу его смерти.

Напомним, о кончине 43-летнего Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля.

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Первым о смерти Дмитрия сообщил его друг, писатель Андрей Геласимов. Два года назад по рассказу Геласимова «Paradise found» Сергей Соловьев снял фильм «Ке-ды». Дмитрий был продюсером этой картины. (подробности)