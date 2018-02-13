2018-02-13T12:26:58+03:00
Звезды

Сын Сергея Соловьева скончался от заболевания поджелудочной железы

Стала известна причина внезапной смерти Дмитрия Соловьева
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments25
По мнению друзей Дмитрия, в его случае панкреатит мог быть следствием осложнения после гриппа. ФОТО kino-teatr.ruПо мнению друзей Дмитрия, в его случае панкреатит мог быть следствием осложнения после гриппа. ФОТО kino-teatr.ru
Изменить размер текста:

Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева, умер в реанимации от заболевания поджелудочной железы. Об этом рассказал его близкий друг.

По его словам, Дмитрий был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом панкреатит еще 7 января.

Его семья не комментировала случившееся. Сергей Соловьев лишь уклончиво говорил, что ситуация очень серьезная. Но даже он не предполагал, что все настолько фатально.

Как говорят врачи, деструктивное заболевание поджелудочной железы— коварная болезнь, ее симптомы проявляются не сразу. Часто заболевание переходит в острый панкреатит с высокой степенью летальности, особенно если поджелудочная железа ослаблена алкоголем.

По мнению друзей Дмитрия, в его случае панкреатит мог быть следствием осложнения после гриппа.

Соловьев-младший жаловался, что у него вирусное заболевание, но уже в больнице выяснилось, что это было воспаление легких, которое и могло сыграть роковую роль.

В Союзе кинематографистов России, где хорошо знали Дмитрия, скорбят по поводу его смерти.

Напомним, о кончине 43-летнего Дмитрия Соловьева стало известно в понедельник, 12 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смерть Дмитрия Соловьева была внезапной и трагической

Первым о смерти Дмитрия сообщил его друг, писатель Андрей Геласимов. Два года назад по рассказу Геласимова «Paradise found» Сергей Соловьев снял фильм «Ке-ды». Дмитрий был продюсером этой картины. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Борис Гребенщиков: «Баттлы алкоголиков в моем детстве были изобретательнее нынешнего рэпа!»
Известный музыкант рассказал, почему фильм про него не получится, как ему хочется помыть рот после своей мегапопулярной песни и отчего не смотрит спортивные трансляции
Негритянка, гомосексуалист и немая в «Форме воды»: команда потерпевших наших
На примере ленты «Форма воды», наш обозреватель Ульяна Скойбеда рассуждает о фильмах, которые культивируют чувство вины и толерантность, вызывают отторжение, а их количество ужасает
Любимые женщины Штирлица
«Семнадцать мгновений весны...» - сугубо мужская картина, все главные роли отданы сильному полу. Мы вспомнили пять актрис, которые снялись в эпизодах, но сумели сделали образ Макса Отто фон Штирлица, рыцаря без страха и упрека, более теплым и человечным
История одной картины: Советский школьник повесил над кроватью портрет девочки, а через несколько лет женился на ней
По «Утру» Татьяны Яблонской писали сочинения несколько поколений детей. Но мало кто знает, что эта картина стала настоящим талисманом любви для ее героини - дочери художницы Елены
Новости 24
Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане