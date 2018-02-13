ФКС РФ проведет первый Чемпионат России по киберспорту
Федерация компьютерного спорта РФ анонсировала проведение первого в истории Чемпионата России по киберспорту. Соревнования начнутся уже 24 февраля и продлятся до конца мая 2018 года.
В ходе Чемпионата россияне смогут выявить лучшего в таких играх, как Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд соревнований составит 3,5 млн рублей. По 1,5 млн рублей получат победители в Dota 2 и CS: GO, а оставшиеся полмиллиона рублей достанутся лучшим игрокам в Hearthstone.
Кроме того, по итогам соревнований киберспортсменам будут присуждены официальные спортивные разряды и титулы Чемпионов России по отдельным дисциплинам.
Отборочные игры начнутся с середины февраля и продлятся по апрель этого года. В ходе региональных квалификаций и онлайн-турниров будут разыграны 40 квот в групповую стадию.
В основной этап выйдут восемь групп по 5 команд/участников в каждой. Все они будут играть по системе double-elimination до тех пор, пока не определятся четыре явных финалиста в каждой дисциплине. Финал же Чемпионата состоится 26-27 мая в московской Yota Arena.
Стоит отметить, что регистрация на первые онлайн-отборочные уже открыта.
Ранее сайт kp.ru сообщал, о том, что с 7 июня 2017 года киберспорт был официально включен в реестр официальных видов спорта в России. В список дисциплин вошли RTS, MOBA, соревновательные головоломки и симуляторы, а вот файтинги и шутеры в этот перечень не попали.
Анонс первого Чемпионата России по компьютерному спорту.Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) анонсирует первый в истории официальный Чемпионат страны по компьютерному спорту, по итогам которого лучшим киберспортсменам будут присуждены спортивные разряды, а победители получат титулы Чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам.