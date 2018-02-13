Лыжница Юлия Белорукова выиграла "бронзу" на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 15:34 2018-02-13T18:04:53+03:00

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23-летняя российская лыжница Юлия Белорукова принесла четвертую награду сборной России на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. В спринтерском индивидуальном забеге она заняла третье место. На самом финише она ее опередила норвежца Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева - четвертая.

Впереди Белоруковой оказались шведка Стина Нильссон - 3 минуты 03,84 секунды. Норвежка Майкен Фалла - вторая.

Тройка лучших по итогам спринта - Майкен Касперсен Фалла (серебро), Стина Нильссон (золото), Юлия Белорукова (бронза).Фото: REUTERS

Норвежка уступила победительницу 3,03 секунды, Белорукова отстала на 3,37 секунды. У Непряевой отставание в 9,14 секунды и четвертая позиция по итогам гонки.

Для сборной России это - четвертая медаль на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Ранее у нас было серебро в фигурном катании в командном турнире, бронза Семена Елистратова в шорт-треке и бронза в турнире по смешанному керлингу.

Чуть позже успех Юлии Белоруковой повторил Александр Большунов, ставший третьим в мужском спринте.

КСТАТИ

Наша «бронзовая» красотка Юля Белорукова выделяется на фоне соперниц — своей прической

Максим ЧИЖИКОВ

Белорукова родом из Коми. Здесь, кажется, почти все дети сначала встают на лыжи, а потом учатся ходить. И девочки хотят быть похожими не на топ-моделей или Ольгу Бузову, а на Раису Сметанину. Многократная олимпийская чемпионка в Коми — знаменитость и пример для подражания. А после местных морозов нынешний минус в Пхенчхане Юлю вряд ли испугает.

В юниорах и по молодежи Белорукова взяла немало наград. На взрослом в число лидеров она ворвалась, как чертик из табакерки. Сначала вместе с Наташей Матвеевой выиграла спринт на этапе Кубка мира. А в прошлом году блеснула на чемпионате мира - в финале командного спринта. На предпоследнем этапе норвежка рванула в гору, как ошпаренная. Усидела за ней только Юля Белорукова. Норвежка от такой наглости ошалела. И уж точно запомнила. Тогда наши взяли «серебро» — впервые за много лет. И кричать от радости хотелось примерно также, как сегодня Елене Вяльбе во время Юлиного финиша. Реванш мог состояться в Пхенчхане. Но Матвееву до Игр МОК не допустил. Теперь Юля бьется и за себя, и за товарища.

На трассе ее видно издалека. Многие спортсменки стригутся коротко или прячут свою шикарную шевелюру под шапочки. Принято так. Выглядят, словно цыплята из инкубатора. У Юли Белоруковой - коса до пояса. Бежит по дистанции, а косичка на ветру развевается. Точно, ни с кем не с перепутаешь. Красота, да и только. Хвостик, по словам Юли, бегать не мешает. Мы все это сегодня видели!

СПРАВКА "КП"

Юлия Белорукова родилась 21 января 1995 года.

Вице-чемпионка мира 2017 года в командном спринте вместе с Натальей Матвеевой. Бронзовый призер Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

В этом сезоне наша лыжница заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

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