Лыжник Александр Большунов выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Пхенчхане в спринте

СЕГОДНЯ 15:46 2018-02-13T17:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские лыжники принесли еще одну медаль нашей команде на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане! Александр Большунов занял третье место в индивидуальном спринте. До второго места нашему спортсмену не хватило всего 0,02 секунды. Он проиграл итальянскому лыжнику только после фотофиниша.

Трое лучших спортсменов по итогам гонки - серебряный призер Федерико Пеллегрино (Италия), чемпион Йоханнес Клебо, бронзовый призер Александр Большунов.Фото: REUTERS

Победу в этой скоротечной гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 3 минуты 05,75 секунды. На 1,34 от него отстал итальянец Федерико Пеллегрино.

Норвежец Йоханнес Клебо уже победно вскидывает руки после финиша.Фото: REUTERS

Александру Большунову только перед Новым годом исполнился 21 год. В олимпийский Пхенчхан он прилетел после болезни.

К слову, 21-летний Йоханнес Клебо в этом сезоне лидирует в общем зачете Кубка мира, а эти игры для него - первые в карьере, как и первая золотая медаль.

Александр Большунов после финиша поцеловал свои "счастливые" лыжи.Фото: REUTERS

Буквально за несколько минут до этого "бронзу" на Олимпиаде в Пхенчхане в женском спринте выиграла Юлия Белорукова.

КСТАТИ

За три недели до Олимпиады Александр Большунов серьезно заболел, но сумел поправиться к «бронзовому» спринту

Максим ЧИЖИКОВ

От серебряного призера итальянца Пеллегрино Сан Саныча Большунова отделили всего 0,02 секунды. Сантиметр, может, даже меньше. Мгновенье по спортивным меркам. А ведь в этой гонке Большунова вполне могло и не быть. За три недели до Олимпиады Александр угодил в больницу. Диагноз - бронхит. Температура 39. Ни аппетита, ни настроения. Минус 2 кг. Для спринтера — катастрофа. Большунов пропустил молодежный чемпионат мира, где должен был продышаться перед Пхенчханом. Прощай, Олимпиада?

На Саша — парень с характером. Его отец вспоминал, как на первых соревнованиях сын бегал в чужих ботинках и на самых простых лыжах - «дровах» в простонародье. Все смазывали лыжи модным парафином, а они с отцом — деревенским салом. Другой смазки у них и не было. И ничего: соперники, хоть и были старше года на два, видели на дистанции лишь Сашины пятки. А в прошлом году на молодежном чемпионате мира в США он с Лешей Червоткиным и Денисом Спицовым выкинули финт ушами. Договорились по ходу гонки и пересекли финиш вместе, держась за руки . Вот и решай, кто чемпион. Техника определила: Большунов. Потом это видео крутили по всем зарубежным каналам. Мол, во дают, эти русские. Норвежцы бы так никогда не поступили...

После болезни Саша встал на лыжи в самом конце января, начал потихоньку тренироваться. В Пхенчхан Большунов должен был прилететь только сегодня, чтобы готовиться к другим гонкам. Но в итоге решил: едем раньше, хочу бежать спринт. Он не мог подвести команду. И соперник опять видел на дистанции только его пятки. Ему всего -21 год. И Сан Саныч еще всем покажет в Пхенчхане...

СПРАВКА "КП"

Александр Большунов родился 31 декабря 1996 года в Брянской области.

В нынешнем сезоне Кубка мира занимает 5 место в общем зачете.