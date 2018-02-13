Учительница и фаллос

13 Февр. 20:15 2018-02-13T21:14:16+03:00

Ученица прочла на уроке матерные стихи, за что администрация школы винит во всем педагога Фото: скриншот видео

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"Я и не стала создавать конфликтных ситуаций, повышать голос. Попыталась возразить, а она в свою очередь сказала, что заменит нецензурное слово на "фаллос"". (Из интервью с учителем литературы Эльвирой Юрьевной Семенцовой).

Несколько дней назад сначала соцсети, а потом и федеральные каналы облетело видео, запечатлевшее старшеклассницу, которая на уроке, в присутствии учителя и учеников, прочла стихотворение, изобилующее нецензурной лексикой. Преподносилось это как «выполнение домашнего задания» - выучить и прочитать стихотворение Владимира Маяковского.

Школьница в Приморье читает матерное стихотворение.

Естественно, общество было взбудоражено и возмущено.

Местные чиновники от образования (дело было в Приморье) не нашли ничего лучше, чем обвинить во всем учителя.

Должен сказать, что это стандартная практика чиновников - сделать крайним "стрелочника", в данном случае учителя, чтобы свалить на маленького человека системные дефекты, которые не один год копятся в нашем образовании.

Администрация обвинила учительницу в том, что "она не готова к уроку"! Была даже инициирована комиссия по этике.

Один из главных корней зла, приводящих к тяжелой деградации всего российского образования - это полная незащищенность школьных педагогов.

Учителя, за редким исключением, - бесправные существа, которые никак не могут защитить себя ни от произвола сверху, со стороны руководства, ни от агрессии "снизу" - со стороны учеников и их родителей.

Сколько уже было нашумевших историй с оскорблениями, избиениями учителей учениками, или их родителями!

И что? И ничего! Ничего не меняется.

И вот что я вам скажу: в немалой степени виноваты в этом сами учителя. Потому что в данном случае "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Почему же учителя не борются за свои права, не пытаются как-то защититься?

Да всё очень просто: те педагоги, которые были к этому способны, имели достаточный интеллект и уровень образования, волю к сопротивлению, просто ушли из школ. Им было проще реализовать свой потенциал либо в других сферах, либо вне государственной системы образования. Многие ушли в репетиторы.

Заметьте: учителя очень часто подвергались и продолжают подвергаться такой же травле, какой сегодня подвергаются врачи. Вспомните дело врача Елены Мисюриной.

Только процесс начался гораздо раньше, и уже принёс свои печальные плоды: талантливых, сильных, компетентных, эрудированных педагогов в учреждениях образования все меньше и меньше. Всё больший и больший процент составляют люди пенсионного или предпенсионного возраста, которым "лишь бы досидеть".

Я, конечно, убежден, что в данном эпатажном, показательном выступлении школьницы учитель не виноват. К тому же, есть информация, что законным представителем и опекуном девушки является не кто иной, как директор этой школы - Марина Александровна Морозова. Мало того, как выяснилось, вопрос выбора стихотворения обсуждался перед этим в семье этой ученицы, то есть родители были в курсе того, какое именно стихотворение будет читать их приёмная дочь. Цитата: "На собрании с завучем, девочкой и ее опекуном – директором школы, последняя сказала, что запретила ей читать эти стихи. Девочка же сказала, что папа ее поддержал. Еще говорила, что ненавидит Маяковского, что хотела показать, что он не поэт".

Несмотря на вышесказанное, позволю себе заметить, что учитель в данном случае выглядит не самым лучшим образом, как беспомощное и бесхребетное существо. Это видно и на видео, это видно и из интервью с учителем в "Комсомолке". Вот, к примеру, цитата: "я сказала: "Подожди, а как я должна теперь оценивать твое выступление с точки зрения учителя, нравственности…"" Т.е. учитель, вместо того, чтобы остановить зарвавшуюся ученицу, начинает спрашивать у нее совета "а как мне реагировать?!"

Беспомощно и непрофессионально, правда?

К сожалению, таких педагогов очень много. Они запуганы, и слово лишнее боятся сказать. Педагог не имеет права выгнать ученика из класса, одернуть, повысить голос.

Традиционный русский вопрос: что делать?

Я попросил дать правовую оценку этой ситуации адвоката Владимира Атапина.

- Владимир Андреевич, я не юрист, но знаю, что в Административном Кодексе есть статья - статья 20.1. КоАП РФ, которая предусматривает штраф за нецензурную брань в общественном месте, а в некоторых случаях даже арест. Может ли в данном случае учитель обратиться в правоохранительные органы с заявлением на нарушение закона со стороны своей ученицы, учитывая, что девушка несовершеннолетняя (ей 17 лет)?

- Действительно, в соответствии со ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» лицо, достигшее 16 лет, можно привлечь к административной ответственности за нецензурную брань в общественных местах, если целью такого лица является нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Следует учесть, что в силу ч. 2 ст. 2.3. КоАП РФ, несовершеннолетний может быть освобожден от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних".

Кроме ответственности самого несовершеннолетнего отвечать придется и родителям девушки, так как совершение правонарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей родителем или опекуном.

В любом случае, учительнице следует активно защищаться, используя возможности закона. Уверенные действия учителя в правовом поле заставят всех участников данной истории - администрацию школы, учителей, учеников и их родителей - с уважением относиться к личности педагога и его труду.

Только так мы сможем сделать наше образование лучше.