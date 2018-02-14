Федор Бондарчук: «Лед» - чувственное кино, мне как сентиментальному человеку такое близко

СЕГОДНЯ 01:05 2018-02-14T03:04:16+03:00

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Новая продюсерская работа Бондарчука - мелодрама на разрыв спинного мозга порвет сердца 12-летним девочкам, мечтающим, как главная героиня, о звездной карьере в фигурном катании, ну и о прекрасном принце в придачу.

«Я оказался сентиментальным человеком»

- Насколько «Лед» важный для тебя проект?

- Это совместный проект нашей компании Art Pictures Studio и студии Водород. Мне очень интересен наш режиссер Олег Трофим - у него похожая на мою биография, он долгое время снимал и продолжает снимать музыкальные видео и рекламу, но тем не менее, в кино он дебютант, а это всегда риск. Надо отдать ему должное: на площадку Олег вышел подготовленный, с полностью нарисованным и раскадрованным фильмом, с готовым музыкальным решением. И свой первый фильм он мог бы показать,сыграть, станцевать, спеть за долго до команды «мотор»! Каждый из наших артистов, и Саша Петров, и Аглая Тарасова, и Милош Бикович и великая Мария Аронова - все они знали, когда и где их герои родились, когда пошли в школу, какие отношения были в семье ,какие радости и разочарования настигали их в жизни, да в конце концов,болели ли они свинкой в детстве( смеётся) У Олега получилось очень чувственное кино. Фильм сильного эмоционального подключения. Мне такое кино близко. Я оказался сентиментальным человеком. Раньше бы не признался, а сейчас признаюсь. Я люблю, когда мурашки по коже и слезы на глаза наворачиваются.

- Насколько сильным было твое продюсерское участие?

- Лёд продюсерский проект. Есть режиссер Олег Трофим – это его рука, его взгляд, его язык, интонация, почерк. Но у «Льда» есть и «родители» - авторы-продюсеры это Миша Врубель и Саша Андрющенко. Все только через нашу экспертизу и контроль - несколько драфтов сценария, фокус-группы, кастинг, конечно же. Первая режиссерская версия и то, что мы видим сейчас и это в первую очередь заслуга Саши Андрющенко - это две разные картины. Озеро Байкал стало важным героем со своим характером, со своими звуками. И таких составляющих много.

- Саша Петров - одна из них.

- Когда мы снимали, он еще не был такой звездой! Еще не было ни «Гоголя», ни «Полицейского с Рублевки», ни «Притяжения». Хотя «Притяжение» я уже снял. Не было его шоу «Заново Родится» и проданных в одну секунду более 5 000 билетов. Всего этого не было.

Для «Льда» нам нужен был другой Петров - светлый, трогательный, где то наивный, где то сентиментальный, открытый и положительный. Хотя, мне кажется, что у Саши в кино отрицательное обаяние, за это его девушки и любят. Девочки ведь любят плохих парней. И Петров у нас ни секунды не сладкий. Он сложный и лицо у него сложное (смеётся).

- Насчет сентиментальности. Был такой советский мегахит под названием «Не могу сказать «прощай». Про то, как любовь подняла инвалида на ноги. Снял его Борис Дуров, который сделал «Пираты ХХ века». Я не видел этот фильм, но о нем до сих пор слагают легенды и анекдоты.

- Ты же понимаешь, что я сегодня же вечером буду его смотреть? Вообще зрительскому кино интересны два состояния человека. Две его прямые реакции – слезы и смех. В обоих случаях можно скатиться в пошлость, но добиться и того, и другого у зрителя очень сложно.

Поддержать Федора на премьере «Льда» пришла сама Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба Sony Pictures

«Движение вверх» разогрело «Лед»

- Российская публика готова к еще одному хиту? Сейчас она смотрит по третьему разу «Движение вверх» и, кажется, ничего ей больше не нужно.

- После хорошей, сильной картины и выдающихся результатов в прокате отношение аудитории к российскому кино меняется в лучшую сторону. Думаю, нам сейчас будет очень комфортно выходить с новым фильмом. Поэтому я благодарен Леониду Верещагину и его команде за «Движение вверх». У нас был и обратный пример. Верещагин выходил с «Легендой № 17» после нашего первого «Духлесса». Он мне тогда позвонил и поблагодарил за Даню Козловского, который и у нас играл главную роль. Сказал, что мы им очень помогли. Нам сейчас выходить со «Льдом» после такого успеха просто отлично. Это после провала российской картины со зрителем разговаривать сложно. Или после обмана. Когда людей цинично дурили вот этими, знаешь, «добрыми комедиями» с “добрыми” медийными лицами. Я когда слышу фразу «а самое главное у нас такое доброе кино получилось» меня передергивает!

- «Лед» аккумулирует несколько раскрученных брендов – спорт, фигурное катание, хоккей, Мария Аронова в образе… Но что отличает этот фильм от того же «Движения вверх», так это отсутствие патриотического дискурса, который сейчас тоже очень востребован. «Лед» - история личной победы, а не победы всей страны.

- Вот это мне как раз и очень нравится. Наш патриотизм весь сосредоточен в иркутской хоккейной коробке. Она же просто каток в спальном районе восточно сибирского города.

«Притяжение-2»: скоро съемки

- А что происходит на режиссерском фронте?

- Съемки «Притяжение-2» начнутся в июле.

- История уже готова?

- Да, мы начали писать «Притяжение-2» ещё во время съемочного периода первого фильма.

- Герои останутся теми же?

- Не скажу я тебе ничего (смеётся).

- Ты подписал письмо в защиту протекционистских мер в отношении российского кино. Что за этим стояло? Детей же пытались лишить фильма про медвежат «Паддингтон».

- Это история про стакан, который для кого то на половину полон,а для кого то на половину пуст. Ты пойми, никогда министр культуры Российской Федерации не будет бороться за количество копий и длину проката американских и европейских фильмов! А вот поддерживать и помогать российской кино индустрии,в которой, не маловажный факт, главным инвестором является государство - его прямая обязанность. Сложная была ситуация. В результате не только «Паддингтон» но и «Бегущие в Лабиринте» вышли в прокат тогда, когда и планировалось. Никого не перенесли. У нас, производителей российского кино, получается договариваться и с киносетями, и с дистрибьюторами, и между собой. Есть очень тонкие настройки, мы сами научились все это регулировать. Результатом переговоров, на которые любезно пошло Министерство культуры, стало то, что все оставили на своих местах и прислушались к индустрии. Это сложнейший процесс. Если в секунду снести одну картину, то это превратится в снежный ком. Чтобы его не было, я подписал письмо с призывом договариваться.

- Важна поддержка не только всей индустрии, но и отдельных ее представителей. Правда?

- Ну, конечно.

- Почему у врачей получается поддержать своих, почему в защиту танцующих курсантов начинается флешмоб и от них отстают мечтавшие закатать их в асфальт держиморды, а культурному сообществу не удается отстоять одного из своих лучших представителей?

- Ты про кого?

- Про нашего общего друга Кирилла Серебренникова.

- Ох, я бы не сравнивал хайп с курсантами и дело Кирилла. Но посмотри какое количество людей,в том числе и я, написали за него личные поручительства! Говорухин и Кобзон, с одной стороны. И Оксимирон - с другой… Разве это не объединение? Мне кажется, у нас это получается. Нас просто пока не слышат.

- Почему продюсер Бондарчук не снимает в кино актрису Паулину Андрееву?

- Все впереди (Улыбается)