Муравьи оказывают “медпомощь” раненым собратьям

СЕГОДНЯ 17:17 2018-02-14T17:45:22+03:00

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Группа европейских исследователей заявила, что вид африканских муравьев Megaponera analis продемонстрировал поведение, спасающее жизнь своих собратьев. Оказалось, что насекомые, обитающие к югу от пустыни Сахара, лижут раны товарищей, чтобы помочь им выжить. Об этом сообщается в исследовании в журнале The Royal Society.

Megaponera analis живут в опасных условиях и часто нападают на гнезда термитов. Во время этих поединков, в которых участвует до 600 насекомых, муравьи часто теряют одну или несколько конечностей. Исследователь Эрик Франк из Университета Лозанны в Швейцарии несколько дней наблюдал за подобными битвами и пришел к уникальным выводам.

Оказалось, что раненые муравьи отправляли “сигнал бедствия” путем выделения феромонов, предупреждая других муравьев-солдат. Получив сигнал, здоровые насекомые помогали раненым вернуться в гнездо для лечения, облизывая их. По словам исследователей, 90% тех, кто получал уход, выжили, а 80% из тех, кого “медицина” обошла стороной, умерли в течение нескольких часов.

“Мы еще не выяснили подробности этого процесса. Возможно, муравьи просто чистят рану и удаляют мусор, как мы делаем с нашими ранами, чтобы предотвратить заражение. Есть версия, что вместе со слюной они выделяют противомикробные вещества”, - рассказал Франк.

Команда ученых также отслеживала потери муравьев и заявила, что научились определять, каким насекомым нужна помощь, а какие уже находились на критическом этапе.

“Муравьи были избирательными в том, кому они помогали. Например, они не хотели помогать тяжело раненным муравьям, потерявшим пять конечностей”, - заявил Франк.

Интересно, что смертельно поврежденные особи самостоятельно отползают в сторону, не мешая “санитарам” забирать сотоварищей с более легкими повреждениями.

“Они просто не сотрудничают с собратьями и в результате остаются на поле битвы”, - подытожил Франк.