Педофилов отправят на пожизненное

14 Февр. 19:15 2018-02-15T07:24:21+03:00

Накажут и тех, кто знал о надругательстве над ребенком, но не сообщил об этом в полицию

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Отныне насильники детей могут уехать на зону до скончания своего века. На защиту малышей и подростков встала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она заручилась поддержкой Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, других депутатов и внесла законопроект, ужесточающий наказание для педофилов.

- В 2017 году 4245 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40 % от всех потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера. Более того, согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 г. СК возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, при этом, в 2016 году возбуждено 5 835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия. Все наши предложения сформированы на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания, - рассказала Яровая.

Пожизненно за решетку отправят тех, кто сексуально надругался над ребенком в возрасте до 14 лет. Для расследования преступлений педофилов думцы предложили снять сроки давности. Повышенные меры наказания будут, если жертву изнасиловал отец, школьный учитель, врач, спортивный тренер или воспитатель в детском саду. Отягчающей виной станет распространение порнографии с несовершеннолетними и совращение ребенка через Интернет. А еще впервые депутаты хотят наказывать и тех, кто знал о насилии над мальчиком или девочкой, но не сообщил об этом в полицию.

- К сожалению практика последних лет показывает, что преступления такого рода только возрастают, - поделился с «Комсомолкой» один из авторов законопроекта Сергей Боярский. - Преступники выходят из тюрьмы и повторно нападают на детей. Мы хотим оградить общества, наши семьи от таких людей. Ведь их цель – беззащитный ребенок. А наказывать нужно еще и свидетелей преступления, которые решили все замолчать. Чаще всего это видят сожители, соседи и друзья, они знают, что ребенок живет в постоянном насилии, но молчат. И длиться это может годами. Наказывать их нужно так же, как и сообщников террористов.

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