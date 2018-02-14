Ученые рассказали, как поза во время сна влияет на ваше здоровье

14 Февр. 21:39 2018-02-14T21:50:54+03:00

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Боли в спине являются общей проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает почти 80 процентов населения. И каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с непосредственно болевым синдромом в области спины.

"Причина такой «эпидемии" в первую очередь заключается в благах цивилизации: она решает одни проблемы, но создает другие, все эти компьютеры, офисная работа и прочие радости современного общества сказываются на здоровье человека, и спины в том числе, - говорит нейробиолог Мэтью Уокер, директор Центра науки о человеческом сне в Калифорнийском университете в Беркли. - Плюс ленивый образ жизни - по сравнению с прошлыми веками".

Но есть еще одна причина болей в спине, про которую мало кто задумывался, это ваша привычка спать. А вернее, любимая поза для сна.

Согласно исследованию профессора Беркли, определенное положение во время сна влияет на то, как циркулирует кровь в организме, работают суставы, а в конечном итоге - как это все сказывается на вашей спине.

Кроме того, ученые уверены, что зачастую положение человека во время сна провоцирует развитие других проблем со здоровьем. Это плохая новость.

Но из нее следует и хорошая - зачастую для того, чтобы поправить здоровье, человеку достаточно просто сменить позу, в которой он привык засыпать. Вот, например, что советуют делать медики при некоторых проблемах со здоровьем...

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БОЛЬНАЯ СПИНА

Ложитесь на любую сторону - неважно, правую или левую - но со слегка согнутыми коленями. Руки держите перед собой.

КИСЛОТНЫЙ РЕФЛЮКС

Так называется состояние, когда пища из желудка забрасывается обратно в пищевод. Чтобы поскорее избавиться от этого неприятного состояния, положите руки перед собой и лежите на правой стороне.

А еще по позе, которую принимает человек во сне, можно узнать о его характереФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА

При такой неприятности самое худшее, что вы можете сделать, это заснуть в положении лежа на спине. Особенно зимой, когда в помещениях из-за работы центрального отопления сухой воздух. Ложитесь на бок, голову держите на высокой подушке - это помогает снять набухание слизистой, а заодно усилит отток лишней жидкости в голове.

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Лежа на спине положите подушку под колени. Такое положение снимает давление с верхней части спины.

БОЛЬ В ШЕЕ

Спите на спине и держите шею как можно более прямой.

КСТАТИ

По позе, которую принимает человек во сне, можно узнать не только его характер, но и какие болезни ему грозят. Медики проанализировали самые распространенные ??? и рассказали о всех плюсах и минусах каждой. Итак, как правильно спать, чтобы не заработать проблемы со здоровье? Подробно об этом читайте в материале «Сон на боку подарит морщины, а на спине - проблемы с сердцем».

Лучшая поза при болях в области шеи

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Йоги неспроста выбрали "шавасану" (позу мертвеца — лежа на спине) для завершения практик и самого качественного расслабления организма. Именно во сне на спине отдыхает позвоночник (при условии, что матрас хороший). Шея тоже может расслабиться (если подушка правильная). Однако если у вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, а голова неправильно лежит, если вы положили слишком много подушек, например, тогда нарушается мозговой кровоток. Мозгу мало кислорода, давление повышается, сердцебиение ухудшается. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с проблемами позвоночника для сна на спине нужны жесткий матрас и правильная подушка (возможно, ортопедическая) (читать подробнее)