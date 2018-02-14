Гражданская супруга «Иванушки» Олега Яковлева вступила в борьбу за его миллионы

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-14T03:04:16+03:00

Олег часто появлялся с Александрой Куцевол на публике. Но жениться на подруге не спешил. Фото: Евгения ГУСЕВА

Александра Куцевол предоставила документ о том, что артист все-таки на ней женился

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Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев внезапно скончался минувшим летом. По словам гражданской жены певца Александры Куцевол, от остановки сердца. После смерти артиста Куцевол утверждала, что она единственный близкий ему человек: мол, родственников у Олега не осталось. А потом обнаружилось, что у Олега Яковлева есть в Иркутске племянница.

- Я единственная родственница Олега! Куцевол, по сути, никто, - заявила «КП» Татьяна Яковлева.

Непростые отношения Александры и Татьяны обострил вопрос о наследстве. Певец оставил немалое состояние. Как уже писала «КП», у артиста имелись несколько квартир в Москве и недвижимость за границей. Общая стоимостью наследства - около 200 миллионов рублей.

Пять лет тайны

По словам племянницы певца Татьяны Яковлевой, музыкант не забыл и о завещании. И в нем фамилии Александры Куцевол не оказалось.

- Куцевол собирается оспаривать завещание! - говорит Татьяна Яковлева. - За день до вступления документа в силу Александра прислала нашему нотариусу бумагу: мол, она уже около пяти лет состоит с Олегом в законном браке. Правда, расписались они за границей.

Племянница Олега уверена: документ поддельный.

В завещании Олега фамилии Александры Куцевол не оказалось

- Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен, - рассказывает родственница певца. - Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить это все в тайне? Возможно, конечно, что Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого городка не стоит ни одной подписи.

«Иванушки» (Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев) тоже удивились новости о том, что их товарищ, оказывается, был женат.

- Хотя, конечно, Олег мог и не сказать нам. Он вообще был парнем скрытным, - признает Андрей Григорьев-Апполонов.

Племянница Олега Татьяна Яковлева с детьмиФото: Личный архив

Документ проверят в Сербии

- А почему Олег решил оставить завещание? Ведь он был достаточно молодым, - спрашиваю Татьяну Яковлеву.

- Мой дядя был человеком мнительным и завещание составлял несколько раз. Впервые - когда купил квартиру на Дербеневской набережной. Потом документ неоднократно переписывался и дополнялся. И ни в одной из существующих версий завещания фамилии Куцевол нет.

Сейчас нотариус проверяет документ, предоставленый Александрой. Направлен запрос и в консульство Сербии. Пока официальный ответ не получен, но, говорят, местные власти усомнились в подлинности бумаги. И пообещали провести проверку.

- Пока идет проверка, я не могу предоставить документы, но обязательно сделаю это, как только будет возможно, - пообещала «КП» Татьяна.

Александра Куцевол по-прежнему живет в квартире Олега на Дербеневской набережной. Недавно женщина перевезла в нее своих родственников.

После кончины Яковлева его гражданская супруга Александра Куцевол заявила, что она единственная родственница покойногоФото: Борис КУДРЯВОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Брак - это не модно»

Судя по справке, предоставленной Александрой Куцевол, их брак с Олегом Яковлевым был зарегистрирован в Сербии в 2012 году. А вот как сам певец в разные годы объяснял, почему они с Александрой не идут в загс.

«Брак не нужен. Это не модно», - говорил артист в интервью в 2014 году.

«Саша - мой близкий человек. С ней я советуюсь по всем вопросам. Единственное, она ужасно готовит. Мама не научила. Жениться не хочу. Это глупости, - заявлял Олег в интервью 2016 года. - Гражданский брак лучше всего. Штамп в паспорте мне не нужен».

Если брак действительно был заключен, странно, что певец так от него открещивался. Кстати, паспорта у Олега и его гражданской супруги чисты, печатей о браке там нет. Сама же Александра вопросы о свадьбе с певцом игнорирует и лишь демонстрирует обручальное кольцо.

«Кольцо есть, думайте что хотите», - заявила она поклонникам артиста в соцсетях.

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