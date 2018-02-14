Как я искала иностранного жениха

СЕГОДНЯ 01:13 2018-02-14T01:25:50+03:00

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Эта история началась лет пять назад, когда, гонимая стыдом и неизбежностью, я пошла учить английский в школу «Полиглот». Слово «полиглот» меня очень смешило. Каждый раз мне виделся мужик, который глотает поливитамины или полиуретан. Ну а если б это была девушка, то все бы звали ее полиглотка, что, как нетрудно догадаться, ничего приличного означать не могло.

С такими нечистыми мыслями я каждый раз шла на урок, мечтая, что в нью-йоркской аптеке мне больше не придется жестами показывать, что я хочу купить гигиенические прокладки.

Для пущей мотивации преподаватель посоветовала мне завести аккаунт на американском сайте знакомств. Словарный запас, говорит, пополнишь и вообще...

Конечно, в тот момент англичанка и подумать не могла, как этот сайт пополнит мои знания в области анатомии и психиатрии и сколько приключений он мне подарит.

Эротический повар

Моим первым «пен-пал-френдом» оказался 40-летний англичанин с внешностью серийного убийцы, который не мешкая спросил, люблю ли

я Coсk. А я только вчера прошла в учебнике тему кулинарии и жутко обрадовалась, что могу поддержать разговор.

«Готовить? Конечно, люблю, - ответила я. - Я в этом очень хороша и даже ходила на специальные курсы...»

Мужчина прислал мне смайлики в виде кукурузы и спросил, хочу ли я увидеть фото его Cock.

Ну, думаю, вот как обманчива бывает внешность. Хороший же мужчина. Готовить умеет да еще фоткается на кухне. У Гордона Рамзи, кстати, тоже лицо похоже на грелку, а поди ж ты - звезда. Ну шли, говорю, свои фото, посмотрим на твое меню.

...Спустя минуту я осознала, что на самом деле имел в виду иностранный негодяй. Фотографии английских причиндалов призывно мигали в моей почте. Так неожиданно начал пополняться мой живой словарь и расширяться кругозор.

Училка английского была права: практика, а особенно с такими живыми картинками, давала лучшее запоминание.

ЖивоПИСЬ из Канады

Вскоре мне написал симпатичный 45-летний канадец Тьери, который учился на политолога и работал в ООН. Я облегченно выдохнула и поблагодарила судьбу за то, что встретила наконец образованного мужчину.

«Я хорошо готовлю», - сообщил мне Тьери в первый же день знакомства. И я на всякий случай загуглила это слово, мало ли что.

А затем поинтересовался, трудно ли мне жить в России, потому что ему в институте рассказали, что очень. Тьери продержался всего три недели, после чего выслал мне фото своей любимой живописи и видео, на котором он... мочится в штаны. Тоже в какой-то мере живоПИСЬ, подумала я, холодея от увиденного. Как объяснил мужчина, это - особый вид удовольствия, понять который под силу не каждому. И это правда. Я не поняла. Но честно попыталась.

Почему я открыла это видео? Да потому что журнал «Космополитен» учил меня быть открытой всему новому! Может, это и правда сейчас модно, а я не в тренде? А может, так они в своей ООН спасают мир от войны? Они там все такие креативные, оригинальные, сразу и не поймешь... Короче, доводов разума оказалось недостаточно, и Тьери был разжалован в фейсбучные друзья.

Вскоре он стал встречаться с оперной певицей и попросил меня выслать ему таблетки виагры. Оказалось, в Канаде купить их без рецепта просто невозможно.

«Ну и кто там ругал Россию? - уточнила я в ответном сообщении. - Вы без нас даже сексом заняться не можете! А еще говорите, свободы у нас нет! Зато виагры столько, что мы Пизанскую башню можем на место поставить».

Уроки английского между тем давались мне все лучше, а знания о мире мужчин необратимо расширялись. Вселенная психов и извращенцев, которая в обычной жизни практически невидима, предстала передо мной во всей красе.

Их были десятки. Французский искусствовед переодевался в женское платье, американский военный по воскресеньям читал романы пожилым дамам, немец коллекционировал кукол Барби, а голландский велосипедист курил марихуану, после чего писал мне письма на японском, как ему казалось, языке... Была у меня и переписка с калифорнийским психотерапевтом Уиллом, который сломал ногу, перепрыгивая через забор после расставания с любимой девушкой. Каждый вечер Уилл выпивал горсть обезболивающих, которые прописал травматолог, полируя это бутылкой виски. Уилл стал первым иностранцем, предложившим мне руку и сердце, правда, наутро все начисто забыл.

Он даже купил билет в Москву, чтобы провести со мной Новый год, а спустя неделю начал беспокоиться, что я могу выкрасть его почку и продать. Ведь у нас в России все так делают, ему сказала соседка. Я не стала разубеждать парня, но в тот момент мне действительно захотелось стать чьей-то женой.

Сайт знакомств очень походил на кунсткамеру. Кто-то пытался очаровать дам своими голыми ляжка, кто-то - любовью к холодному оружию. А искусствовед из Франции признавался, что любит переодеваться в женские платья.Фото: facebook.com

Дать шанс Барану

Затем появился турок по имени Баран. Я решила, что очень удобно ругаться с мужем по имени Баран, даже придумывать ничего не надо. Просто повторяешь его имя и ржешь.

Спустя пять месяцев переписки я все же решила дать нам шанс и отправилась в Стамбул. Баран познакомил меня с родителями, прокатил на своем «Шевроле Камаро» 1974 года и даже сам заплатил в ресторане. А потом спел песню прямо на улице и сказал, что хочет жениться. Сердце мое дрогнуло, и я подумала: ну вот же он, настоящий мужчина, хоть и Баран. И мы поехали ко мне в отель.

В такси я вспомнила, что несколько месяцев назад загадала встретить именно такого мужчину - заботливого, преданного, эрудированного... Вселенная в точности исполнила мое желание, правда, был один подвох.

В моих мечтах я напрочь забыла упомянуть секс. И, как показала жизнь, очень, очень зря. В постели турок оказался... ну просто никаким!

Я честно закрывала глаза и пыталась представить Брэдли Купера, Брэда Питта и Джорджа Клуни, слизывающих малиновое варенье с моего тела, но даже это не помогло.

В мире полно женщин, которые постоянно ходят на свидания и для которых такая мелочь, как хреновый секс, ничего не значит, но я была не слишком опытна и жутко расстроилась. Баран же был от секса в восторге и прислал мне на работу букет цветов и плюшевого мишку. Мужчина действительно хотел жениться и спустя полгода после нашего расставания нашел блондинку из Беларуси. Сегодня она - счастливая обладательница странной турецкой фамилии, домика в Бодруме, раритетной машины и уверенного в своей неотразимости Барана. Вероятно, постель для нее не главное, когда речь заходит о переезде из Могилева в Стамбул. Но я не осуждаю.

Тест на порочность

Американец Кори стал последней страницей моих поисков идеального мужчины. Он был красивым как бог, умнейшим собеседником с отличным чувством юмора! Кори работал парамедиком в службе «Скорой помощи», каждый день он спасал чьи-то жизни, отчитываясь мне в WhatsApp, и высылал фото калифорнийского побережья в окрестностях Писмо-Бич.

Надо сказать, за год общения с иностранными женихами я научилась быстро вычислять придурков и психопатов.

Во-первых, надо было спросить об отношениях с бывшей женой или девушкой. Если начинали ругать - в корзину. Затем я спрашивала о маме. Тех, кто начинал с придыханием и слезами в глазах описывать ее как лучшую женщину своей жизни, сразу отметала. Просто все мужчины, помешанные на мамах, с которыми я общалась, оказывались либо закоренелыми холостяками, либо занудами с кучей тараканов в голове. Кори говорил о маме и бывшей жене хорошо, но не демонстрировал никакой зависимости от них. Это мне нравилось. Затем я обычно спрашивала, что такое эвтаназия и как выглядит интеграл. Задавала вопросы о книгах и фильмах. Надо сказать, были такие, кто считал эвтаназию однополым браком, а интеграл - названием рок-группы. Сколько людей, столько и мнений, думала я. Я же не баба ЕГЭ, чтобы ненавидеть человека за тупость. И потом, может, они там в Америке глупеют от счастья, у них же все есть, даже Ким Кардашьян!

Ну и, конечно, просила прислать голое фото. Это был тест на порочность. Интересно, что 90 процентов мужчин присылали интимные снимки без вопросов...

Услышав мою просьбу о фото, Кори только посмеялся и сказал, что он, конечно, не девственник и с этим делом у него все в порядке, но «давай хотя бы поговорим нормально», прежде чем обнажаться. Тест на порочность тоже был пройден!

В общем, я была очарована и каждое утро, получая заветное сообщение, танцевала в лифте джигу.

Знакомые уже привыкли, что я постоянно кому-то пишу и отправляю фото, и только похихикивали. Были и те, кто называл меня международной проституткой и радовался каждой моей неудаче. Я внутренне благодарила этих людей, ведь злость на них придавала сил и уверенности, что я буду счастлива вопреки их пораженческим мыслям и рассуждениям на тему «Где родился, там и пригодился».

Однажды Кори написал, что купил билет в Москву и уже через пару недель прилетит ко мне. Ура! Ура! Я бросилась в тренажерный зал накачивать попу и яростно плавать, чтобы предстать перед моим идеальным мужчиной в полной красе. Завистники скептически качали головой, а я уже прокручивала в голове меню для вечеринки, список красивых мест, куда мы непременно отправимся, и умные фразы, которыми я буду разбавлять мой еще неидеальный английский.

Познакомиться с Кори пришли все мои друзья и коллеги, по этому случаю я накрыла дома маленький столик. Пара подруг даже нарядились в вечерние платья, как бы на всякий случай, вдруг они понравятся ему больше, чем я. Но я не боялась конкуренции. Я была умнее и знала: хороший мужчина с подругами флиртовать не будет. Особенно когда рядом кухня, где лежат острые ножи.

Десять дней мы гуляли по Москве, съездили в Питер, парились в русской бане, катались на пароходе, посетили все самые стильные кафе обеих столиц и сделали миллион совместных фото. Мы говорили о будущем и планировали через пару месяцев отпраздновать Новый год в Амстердаме.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

К черту любовь!

Вернувшись домой, идеальный мужчина не перестал писать мне романтические письма, но каждый раз, когда я задавала конкретный вопрос, почему-то уходил от ответа. На дворе стоял конец ноября, и нужно было покупать билеты в Амстердам, а Кори все оттягивал, ссылаясь на занятость. Устав от этой малахольности, я решила поставить вопрос ребром: «Слушай, как ты видишь наши отношения в будущем?» - «Ну я не знаю, не думал об этом». - «Мы с тобой знакомы девять месяцев, и ты ни разу не думал об этом?» - «Нет». - «Ты хочешь еще раз меня увидеть?» - «Конечно, хочу». - «А хотел бы ты жить со мной вместе?» - «Да». - «Как мы можем это сделать?» - «Я не знаю».

Подобный разговор у нас случился раз пять, и каждый раз я приходила в ярость, а Кори не понимал, чего я от него хочу. Ведь ему и так жилось нормально и он не хотел ничего усложнять. Я же мечтала о том, что в новогоднюю ночь он сделает предложение и я зарыдаю, обнимая его. Вы, наверное, тоже видели подобные ролики в Ютубе? Теперь я уверена, что их специально создают маркетологи Тиффани, чтобы свои дурацкие кольца продавать. Я не знаю ни одного нормального мужика, который бы так сделал предложение. По пьяни делали, после секса - тоже, в магазине еще, когда она пакеты в машину несла... Но чтобы вставать на колено, держа в руке коробочку, - это уж слишком! Начнем с того, что редко какой мужик имеет представление о том, что пальцы у всех девушек разные и каждое кольцо имеет свой размер. Как он может это кольцо без примерки купить?

В общем, мечты жестко разошлись с реальностью. Кори пригласил меня пожить в его картонном съемном доме в Калифорнии и познакомиться с детьми от первого брака. Он также сообщил, что будет выплачивать алименты еще шесть лет и до этого не сможет жениться, потому что нет денег. «Если ты сможешь подождать, было бы здорово», - сказал он.

Ждать я, конечно, не захотела, ведь мне было 38. Мало того, я больше не захотела быть хорошей девочкой и высказала все, что думаю о мужиках, которые тратят наше время, вместо того чтобы честно поставить статус «Бесперспективняк. Буду валиден через шесть лет» в своем аккаунте.

Я негодовала. Опять промах? Я же была идеальной: с маникюром, сексуальным бельем, сыпала шутками и разучивала тупые американские песни наизусть! Ну почему это снова случилось?

На мое гневное письмо Кори ответил, что у меня, по всей видимости, биполярность, ведь еще минуту назад я была позитивной, а теперь превратилась в фурию. Он также упомянул, что биполярностью страдают его сестра и отчим и он не хочет иметь в семье еще одного биполярного члена.

Я не плакала по поводу расставания. Не хотела видеть злорадствующих лиц моих коллег, во взглядах которых читалось: «Ну что я говорила! Чем тебе русские мужики не угодили?» Не хотела идти в бассейн. И не хотела учить английский.

Я хотела замуж и тогда просто сказала себе: «Этот Кори будет моим последним неудачным опытом». Конечно, перед этим я выпила пять литров вина и на всякий случай позвонила психотерапевту Уиллу из Калифорнии с просьбой проверить, есть ли у меня биполярность. Надо же как-то успевать за этими модными трендами! Уилл сказал, что биполярности нет и, если я расстроена, он может на мне жениться и купить кольцо, как я мечтала, но не очень дорогое - примерно долларов на 900.

И тогда из моих глаз полились слезы. Я поняла, что не любила всех этих мужчин, а лишь эгоистично хотела исполнить свою мечту жить в другой стране и говорить по-английски. Но почему мне каждый раз попадаются не те варианты?

Оставив идею замужества, я стала работать по 14 часов в день. Возвращалась домой, только чтобы поспать, и снова шла в офис.

Лишь через три месяца я снова решилась открыть тот самый сайт знакомств. В папке «Непрочитанные» мигало 768 сообщений. Последнее было от страшненького бразильца, который предлагал познакомиться для брака. Презрительно хмыкнув, я удалила все письма, не вчитываясь.

Продолжение в следующем номере еженедельника «КП».

ОТКЛИКИ

«У меня даже Ольга Бузова попросила пять тысяч рублей на телефон»

Недавно мы опубликовали материал «Чаровница из Уганды - российскому журналисту: «Три наших ребеночка будут похожи на тебя... Когда вышлешь деньги?». В нем корреспондент «КП» поделился итогами интернет-переписки, в которую он вступил, пытаясь понять: то ли его виртуальной знакомой из Африки реально надо помочь, то ли перед ним мошенница. На сайте www.kp.ru читатели оставили множество откликов.

Ко мне в Фейсбуке каждый день приходят в друзья то министр обороны Швейцарии, находящийся в Сирии с миссией ООН, то вдовец из Манчестера. Каждый раз их аккаунт в Фейсбуке пропадал на следующий день.

Фифа, Симферополь, Россия.

***

Посмотрите на ее фото, сколько у нее одежды! И не очень-то дешевой. Я для интереса проверила уровень цен в Уганде - практически тот же, что в России. Как можно было поверить, что она столько накупила на 150 долларов, т. е. всего-то на 8434 рубля? Да еще содержит свою семью? Да и сама бабенка ухоженная и смазливая. Тут можно было обойтись без приглашений и прочих проверок, фото само по себе кричит: это бандитская приманка.

Алиса, Чита, Забайкальский край, Россия.

***

Отличная заметка, Александр! Мне тоже время от времени подобное пишут. Тут даже певица (или кто она там?) с известной фамилией - Ольга Бузова «попала где-то в дыре в провинции в ситуацию». И ей надо срочно 5 тысяч рублей на телефон. Потом она мне 15 тысяч вернет. Я ей сочувствовал и «два дня как бы деньги пересылал, но все как-то не получалось». А она вся на нервах: «Ну где же деньги?!» Забавная такая игра была. Но что меня удручает: судя по валу подобных писем от мошенников, у нас количество дураков, которые верят и платят, очень, видать, немалое.

Николай Варсегов, обозреватель «КП», Москва, Россия.

***

В середине 90-х работал в крупном коммерческом банке в Москве. Однажды пришло письмо от «нигерийского принца», которое я перевел и передал председателю правления. И тот... клюнул, заставив меня ответить на такое заманчивое предложение и думая, что сможет срубить бабла. Однако я его успокоил, показав письмо из службы госбезопасности касательно «принца». Председатель потом долго со мной не разговаривал, поняв, что лоханулся. А ведь мог бы премию дать!

Фома верующий, Москва, Россия.