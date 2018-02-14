Внебрачной дочерью Абдулова объявили юную актрису из Франции

СЕГОДНЯ 14:50 2018-02-14T18:00:16+03:00

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Более 10 лет назад, еще до знакомства Александра Абдулова с его последней женой Юлией, у артиста был роман с журналисткой Ларисой Штейнман. Об этой истории «Комсомолка» подробно писала.

Познакомились они во время интервью - Лариса работала в журнале. Завязался роман. По словам Ларисы, ее невзлюбили друзья артиста, поскольку она была против постоянных застолий у Абдулова. Кто-то даже пустил слух, будто Лариса увела у любимого часы...

- Я любила его до исступления. Один звонок - и мчалась к нему среди ночи! Это как болезнь, - рассказывала в интервью «КП» Лариса Штейнман. - Но отношения звезда - поклонница обречены на провал. То, что мы с Абдуловым продержались вместе два года, было большой победой с моей стороны и испытанием для него. Если рядом женщина, которая с утра до вечера говорит тебе: «Абдулов, ты гений!» - это тоже испытание. Он вынужден был все время играть передо мной звезду. А наверняка хотел расслабиться, быть обычным уставшим человеком. В итоге я оказалась перед дверью квартиры, в которой поменяли замок...

«Кто счастливый отец?»

Расставшись с Абдуловым, Штейнман переехала во Францию. А вскоре узнала, что ждет ребенка.

- Я позвонила Александру Гаврииловичу, сказала, что беременна. Он: «И кто же счастливый отец?» Я ответила: «Француз. Не русский». - «А, ну ладно». Почему-то это его утешило, - вспоминала в беседе с «КП» Лариса Штейнман.

12-летняя Мари-Изабель (Маруся) с мамой живут на две страны - то в России, то во Франции.Фото: Личный архив

Однако после смерти артиста, когда дочери Ларисы Мари-Изабель исполнилось 12 лет, журналистка вдруг заявила на одном из российских телешоу, что отец ее дочери - Александр Абдулов.

В финале программы огласили результаты ДНК-теста. Для анализа использовали свитер Абдулова, который предоставила для экспертизы Лариса Штейнман. Эксперт вынес вердикт: «Человек, чей биологический материал обнаружен на свитере, не является отцом Мари-Изабель Штейнман».

«Я могла от него забеременеть»

«КП» дозвонилась до Ларисы и расспросила, почему она вдруг решила, что отцом ее ребенка может быть легендарный актер.

По ее словам, после расставания у них была еще одна встреча с Абдуловым, которая могла закончиться ее беременностью.

- В Париже тогда начинался фестиваль русского кино, приехали Абдулов, Ярмольник, Машков... Мы встретились с Сашей, гуляли по Елисейским Полям, вспоминая былое. Мы неоднократно виделись и находились в одном номере отеля, - рассказала «КП» Лариса.

Как рассказывает женщина, ее дочь Маруся (так девочку зовут домашние и друзья. - Ред.) - начинающая актриса. Пять лет назад Мари-Изабель снялась в главной роли в европейском кино. По сюжету картины Мари-Изабель - внебрачная дочь известного в России человека. Ее матери пришлось уехать из страны, поскольку ее невзлюбили друзья отца героини. К тому же ей угрожает русская мафия.

- Фильм Marussia (2013 г., режиссер Ева Перволовичи) стал лауреатом 69-го Берлинского кинофестиваля и собрал десятки призов по всему миру, - говорит Лариса Штейнман. - В России Маруся выиграла Гран-при кинофестиваля «Русское зарубежье» как лучшая актриса года. Во время съемок дочери было 7 лет. Режиссер Ева Перволовичи полгода ходила за нами с видеокамерой и фиксировала наши основные жизненные перипетии. Плюс она перевела на английский мои книги (расставшись с Абдуловым, Лариса выпустила мемуары о романе с артистом. - Ред.) и вставила нашу любовную историю с Сашей в линию сюжета. Фильм в каком-то смысле автобиографический: в титрах указано, что это моя реальная жизненная история.

По словам Ларисы, есть планы на продолжение картины. И в главной роли, конечно же, будет Маруся.

Доверять ли экспертизе по свитеру?

- Когда я решилась на генетическую экспертизу, поговорила с Марусей. Сказала ей: есть вероятность, что ее родной отец - известный русский актер Абдулов. Маруся спокойно ответила, что теперь понятно, почему она снимается в кино: значит, это наследственное, - продолжает Лариса. - Увы, родственники Саши отказались давать свои пробы для генетической экспертизы. Пришлось вспомнить про Сашин свитер.

Что это за свитер и можно ли доверять такой экспертизе?

Лариса утверждает, что все эти годы свитер актера хранился у нее. Он был старый и ношеный. Одежду артиста никто не трогал. Реликвия!

В России сейчас немало фирм, которые специализируются на экспертизе ДНК. Мы дозвонились в одну из них.

Вместе с дочерью Ларисы в картине снялась Динара Друкарова (на фото справа), русская актриса, перебравшаяся в Париж. Наибольшую известность Динара получила после главной роли в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей».Фото: Личный архив

- По свитеру можно определить родство в том случае, если на вещи осталось какое-то пятно: слюна, кровь. Или, например, следы пота. Если вещь старая и на ней не оставлены следы хозяина, то ее может быть недостаточно для определения родства, - сказали нам в лаборатории «Отцовство-Москва».

- На самом деле эксперты обнаружили на свитере Саши его волосы, - объяснила Лариса Штейнман.

Если это волос актера - то девочка не его дочь. А если это не волос Абдулова? Раз экспертиза сомнительна, вопрос отцовства могут поднимать еще не раз.

Кстати, Лариса не скрывает, что за участие в шоу ей обещали гонорар. Правда, размеры разглашать не стала. Мол, это нельзя делать по договору с телеканалом.

Но едва ли в истории поставлена точка. В беседе с «КП» Штейнман вспомнила цитату из Марка Твена:

- «В жизни нельзя отказываться от двух возможностей: дать интервью и выступить по телевидению».

Так что поиски детей «лейтенанта Шмидта» наверняка продолжатся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Абдулова: Все женщины от кого-то рожают

«КП» дозвонилась до вдовы актера Юлии Абдуловой, чтобы узнать, как она отреагировала на заявление журналистки.

- Я не смотрела эту программу, - сказала «КП» Юлия Абдулова. - Как я реагирую на подобные разговоры? Никак. Почему я должна на это реагировать? Все женщины от кого-то рожают.

В ТЕМУ

Отцовство Спартака Мишулина определили по костюму Карлсона

Только спустя 12 лет после смерти актера стало известно, что у него есть внебрачный ребенок

«Комсомолка» уже рассказывала об этой истории. Больше года назад артист Тимур Еремеев заявил, что Спартак Мишулин - его родной отец. Мол, при жизни у Спартака Васильевича был роман с молодой поклонницей Татьяной Еремеевой, растянувшийся на 35 лет. Об этой интрижке законная семья Мишулина не знала.

Спартак Мишулин. Фото: Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ/TASS

Дочь и жена артиста в штыки приняли Тимура Еремеева. Начались судебные процессы. Убитые горем женщины хотели доказать, что Еремеев лжет.

- Мы отдали костюм Карлсона, который все эти годы лежал у нас дома, в государственную лабораторию, лучшим генетикам, - делилась с журналистами дочь артиста Карина Мишулина. - В костюме нашли биоматериал отца и выявили Y-хромосому, которая передается только по мужской линии.

Исследование было долгим, около месяца. В результате ДНК-тест показал: Тимур Еремеев и правда родной сын Мишулина.