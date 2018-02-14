2018-02-14T00:25:58+03:00
Экономика

Радислав Гандапас: «У нас только 2 процента трудоспособных людей пробовали заниматься бизнесом. А в США таких 70 процентов»

Бизнес-тренер, автор 9 книг и 14 фильмов по лидерству и ораторскому искусству. Единственный в стране трижды был признан лучшим в профессии по результатам года. Лауреат Книжной премии Рунета–2013
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Радислав ГандапасРадислав Гандапас
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Основы любой культуры – это понятия «хорошо» и «плохо», что круто, что уважаемо, а что нет. Заметили, что со стороны государства мы обычно слышим только упреки в сторону предпринимателей? Мол, они не платят налоги, хитрят... И почти никогда бизнес не хвалят. Хотя должно быть наоборот. Ведь предприниматели – это самозанятые люди. Они заранее отказались от того, чтобы что-то получать от государства. Бюджетник с первого же дня на работе получает деньги. А бизнесмены, наоборот, с первого же дня должны государству. Они платят еще до того, как начинают зарабатывать. Бизнес пополняет казну, создает рабочие места, дает возможность платить зарплаты бюджетникам, содержит армию и флот.

Для ускоренного развития экономики, как хотят власти, нужна культура предпринимательства. У нас ее нет, поэтому только 2% трудоспособных людей занимаются бизнесом. Для сравнения, в США 70% населения пробовали делать что-то свое. Не все в итоге стали предпринимателями, но очень многие пытались. А все из-за того, что в США люди приезжали и обустраивали свою судьбу самостоятельно. Им приходилось предпринимать. А у нас долгое время была страна бюджетников, где единственный способ устроиться в жизни – это присосаться к казне.

Культура быстро не меняется. Это не спринт. Но надо брать опыт других стран, где предпринимательство развивалось стремительно. Например, Финляндия, Норвегия, Грузия, Гонконг, Сингапур. Основа везде одна и та же: налоговые каникулы на начальном этапе, иммунитет от проверяющих органов и гарантия собственности. Бизнесмен должен быть уверен, что он потратит деньги и не потеряет их.

Государство должно понять, зачем ему нужен бизнес. Чиновники почему-то не понимают, что жизнь страны зависит именно от предпринимателей. Государство считает так: «Вы зарабатываете, поэтому вы обязаны». Но многие, наоборот, не зарабатывают, а банкротятся, действуя на свой страх и риск. Не мучайте проверками, не душите налогами, как прямыми, так и косвенными. Тогда у людей появится мотивация предпринимать.

Наших детей нужно воспитывать по-другому. Рассказывать им, что бизнес – это хорошо, что это дело уважаемое и достойное. Тогда они проявляют интерес, учатся, видят себя в бизнесе в будущем, получают нужные навыки и опыт. А если их учат, что лучшая стратегия в жизни – попасть на хлебное место и кормиться там до скончания века, это путь в никуда.

Еще одна проблема нашей экономики – москвацентричность. У нас все мечтают приехать в столицу, чтобы кем-то стать. В тех же США безразлично, где ты живешь. Это совершенно не мешает американцам жить и зарабатывать по всей стране. У нас нужно развивать регионы, но очень сложно повернуть огромный лайнер, идущий на большой скорости. Этому могут способствовать два фактора: развитие высокоскоростного транспорта и возможность удаленной работы. Но если первый требует огромных затрат, то второй, наоборот, может и сэкономить кучу денег, и повысить эффективность бизнеса.

Простой пример. Лично я появляюсь в офисе три раза в неделю, а два дня работаю удаленно. Для этого нужен только телефон, ноутбук, вайфай, отлаженная коммуникация с членами команды, синхронизированные календари. Во многих компаниях нет смысла держать сотрудника весь день. Были исследования, что в современном офисе люди работают всего 2,5 часа в день. Все остальное – это шатания по кабинетам, совещания, перекусы. Если бы тот же человек три часа не отвлекаясь работал, за это время он бы сделал больше. Некоторые москвичи больше времени только на дорогу тратят.

Да, это некая утопическая идея. Но она так же близка, как и зубная щетка, которая знает, какой зуб вы еще не почистили. Она, кстати, недавно появилась.

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