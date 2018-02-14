"Когда я впервые коснулся ее руки, меня словно током пронзило": Три истории, которые доказывают, что любви не важен возраст и не нужно зрение

СЕГОДНЯ 11:59 2018-02-14T15:21:12+03:00

Эти истории лучше любой книги доказывают: любви не важен возраст, время или внешность.

В День всех влюбленных три благотворительных фонда рассказали нам невероятные истории любви своих подопечных, которые заставят вас поверить в чудо

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Сегодня, в самый «влюбленный» день в году, случаи из жизни своих подопечных рассказывают три благотворительных фонда. Эти истории лучше любой книги или фильма доказывают: любви не важен возраст, время или внешность. Ей вообще мало что важно – кроме себя самой и счастья тех, кому она себя дарит.

«Я сразу понял: вот моя женщина!»

История любви Сергея и Любы от фонда поддержки слепоглухих «Cо-единение»

«Жил на Земле человек, знал он и радость и горе. В Богом отпущенный век доброе знал он и злое…». «Прямо про меня написано, – подумал Сергей, когда недавно услышал эти стихи».

Он тогда стал вспоминать всю свою жизнь и вначале сразу представил милую, симпатичную женщину. Мама. Он вспомнил себя четырехлетним кудрявым белокурым мальчиком. Маленький Сережа тогда совсем не знал, что не похож на других – что видит и слышит он не так, как все.

Только гораздо позднее выяснилось, что у Сережи синдром Ушера – редкое генетическое заболевание, которое ведет к тугоухости и прогрессирующей потере зрения. Но поначалу причины, по которой мальчик плохо видит и слышит, не знали ни его родители, ни врачи.

Папа Сережи – начальник цеха одного из ведущих заводов. Ответственный и порядочный человек – он приложил все силы, чтобы лечить сына. Но, увы, в 60-е годы не было цифровых слуховых аппаратов. И тогда отец сказал: «Будем учить сами».

В общеобразовательную школу Сережа пришел подготовленным. Не отставал от ребят, участвовал во всех начинаниях. А еще мальчик читал – плохо видел, но жить без книжек не мог.

И вот окончена школа. Сергей пошел работать слесарем-гидравликом под руководством отца. Быстро стал бригадиром, все, кажется, складывалось удачно, вот только сердце парня оставалось свободным. Им интересовались женщины, но с ними не о чем было разговаривать – были они или пьющие, или корыстные.

Подопечные фонда поддержки слепоглухих «Cо-единение» Сергей и Люба.

Подоспели 90-е. Рушилось буквально все: банкротство завода, болезнь отца. Как жить? Чем заниматься человеку с ограниченными возможностями? Пустота. Мрак. Вот в это трудное время мама и привела Сергея в общество слепоглухих «Преодоление».

Привыкание было трудным, да еще и сердце «пошаливало». У Сергея случился обширный инфаркт. К счастью, он выкарабкался. Но через некоторое время заболела и умерла его мама. Все чаще он стал задавать себе вопрос: «Как теперь жить, зачем?».

«Спасение в реабилитационном центре!» – решила председатель общества «Преодоление» Валентина Ивановна Серегина и отправила Сергея в из его родного Кирова Москву – в «Дом слепоглухих».

Тогда Сергей не знал, что в одном автобусе с ним в Москву едут сестры-близняшки Люба и Надя. В реабилитационном центре комнаты Сергея и Любы оказались рядом, и три недели они были неразлучны.

Сергей вспоминает, что когда впервые коснулся руки Любы, его словно током пронзило. Он почувствовал – вот его женщина. Три недели рядом с ней пролетели незаметно. При расставании Люба не смогла сдержать слез, а Сергей попросил: «Приезжай ко мне. Я буду ждать». «Приеду, обязательно приеду!» – пообещала Люба.

С помощью друзей Сергей стал ремонтировать квартиру и обо всем докладывал своей Любе. Он ждал ее ровно 150 дней. А потом она приехала – маленькая женщина не побоялась преодолеть полторы тысячи километров ради своего счастья. Когда Сергей открыл Любе дверь в квартиру и сказал: «Вот твой дом, ты здесь хозяйка», – она заплакала от радости.

Мы хотим, чтобы мечты влюбленных сбылись и желаем им счастья и благополучия!

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Марафонец и модница

История любви Николая Николаевича и Ольги Андреевны от фонда «Старость в радость»

«Вообще-то я все время гуляла одна. А он как-то подсел ко мне на скамеечку и говорит: «Давай дружить». Я тогда промолчала, – поправляя узор на свадебном платье, Ольга Андреевна с улыбкой рассказывает историю знакомства с Николаем Николаевичем.

– Я хотела проверить, не в шутку ли он, и решила за ним понаблюдать. На другой день я на прогулку вышла, и он за мной. На следующий день он подсел ко мне в столовой, и мы пообедали вместе. Вот тогда, как сейчас говорится, встречаться мы стали».

Расписываться в Костромской ЗАГС 76-летний Николай Николаевич и 80-летняя Ольга Андреевна пришли самыми первыми из всех свадебных пар. Их знакомство – тогда на скамеечке – в итоге переросло в близкую дружбу, а затем и в желание пожениться.

Пенсионеры встретились в Октябрьском геронтологическом центре в Костроме, где живут пожилые люди, которым нужен уход, лечение или реабилитация. К свадьбе жених с невестой готовились заранее – им помогали волонтеры фонда «Старость в радость».

Расписываться в Костромской ЗАГС 76-летний Николай Николаевич и 80-летняя Ольга Андреевна пришли самыми первыми из всех свадебных пар.

Для Ольги Андреевны купили белоснежный подвенечный наряд, украшенный стразами, и яркий букет цветов. А после регистрации молодоженам организовали чаепитие.

Октябрьский геронтологический центр выделил мужу с женой отдельную комнату, в которой есть все необходимое для жизни: стол со скатертью, табуретки, занавески, застелены кровати. Молодая семья пока обживается на новом месте и создает свой уют.

В шкафу пока не увидишь нарядов Ольги Андреевны, а они у нее девичьи в самом красивом значении этого слова. Николай Николаевич не такой привереда в отношении одежды, он следит за тем, чтобы «душа была молода», и зовет себя марафонцем, поясняя, что каждый день бегает.

В подарок молодожены получили от волонтеров чайник – тот, который просили: «чтобы светился, когда вода уже подходить будет». Супруги довольны, говорят, что за чаепитиями будут вспоминать день свадьбы.

Здоровья вам и долгих лет любви, дорогие Николай Николаевич и Ольга Андреевна!

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Лошадка + Суслик

История любви №3 от фонда «Точка опоры»

«Как мы познакомились? Да очень просто! Благодаря сайту, посвященному жизни людей с инвалидностью, – вспоминает Лиза. – На портале есть несколько рубрик, в том числе форумы. На одном из них активисты из Санкт-Петербурга как-то бросили клич: «Давайте встретимся в настоящей жизни!»

Началось обсуждение – когда и где встретимся, кто хочет приехать. У меня была аватарка лошадки, а у Вакулы – суслика. Он чем-то меня уже тогда заинтересовал, и мне хотелось его увидеть. Вот только несмотря на то, что собрался, на встречу он так и не приехал!

Но мы все же продолжали время от времени переписываться. И мне стало уже безумно любопытно, кто же скрывается за рассудительным Сусликом.

Лиза: "У меня была аватарка лошадки, а у Вакулы – суслика. Он чем-то меня уже тогда заинтересовал, и мне хотелось его увидеть".

Чего я только не предпринимала! У меня был свой малюсенький клуб «Розового слона» для активного досуга инвалидов. И в то время я ездила на Оке, которую самым невероятным образом любезно отдали мне друзья. Вот на этой крошечной машине мы с друзьями проводили выходные: на озерах, гуляя по городу, выезжая на различные мероприятия.

Как я только не зазывала Вакулу – и в театр, и на рок-концерт, и на прогулки, и на выставки! Он не поддавался! Так прошло два года! Я уже не надеялась, что мы когда-нибудь встретимся. Но однажды он согласился поехать с нами кататься на корабликах! С тех пор мы не расстаемся – 9,5 лет уже вместе».

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