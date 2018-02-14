Центральный банк планирует ограничить ставки по микрозаймам

СЕГОДНЯ 13:10 2018-02-14T13:19:02+03:00

Центробанк предложил снизить ставку по микрозаймам сначала до 1,5%, а потом до 1% в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Центральный банк планирует снизить стоимость кредитов, которые люди получают в микрофинансовых организациях. Сейчас максимальные выплаты, которые МФО могут требовать по займам, включая проценты и штрафы, не могут превышать тело кредита больше, чем в три раза. Центральный банк предлагает снизить величину переплаты до 2,5. А к июлю 2019 года этот показатель должен уменьшиться до 1,5. Так считает директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

Также Центробанк предложил снизить ставку по микрозаймам сначала до 1,5%, а потом до 1% в день.

Сейчас микрофинансисты выдают кредиты под огромные проценты. Средняя стоимость займов до 30 тыс. руб., которые выдаются на 30 дней, может составлять 820% годовых!

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2016 году заемщикам с просрочкой свыше 90 дней МФО одобряли 30% заявок. В 2017 году количество таких одобрений выросло до 47%. Конечно, такие финансово неблагополучные люди не возвращают микрозаймы в срок и часто продлевают их. В итоге попадают в кредитную кабалу.

- Я считаю, что предложение Центробанка — это первая реакция на тот кризис, который есть на рынке МФО. Кризис заключается в том, что почти 8 млн россиян уже увязли в микрозаймах. Большинство заемщиков, которые пользуются микрозаймами, используют эти деньги для погашения имеющегося долга. Очевидно, что в такой ситуации займы МФО — это уже не финансовый продукт, а кредитная кабала, — прокомментировал председатель правления международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

К тому же не факт, что инициатива Центробанка будет принята. Для этого предложение должны поддержать Минфин, Госдума, правительство и другие органы власти.

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