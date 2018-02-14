2018-02-14T18:00:16+03:00
Звезды

Дочь Михалкова напомнила, как родители выглядели в молодости

В знаменитом семействе празднуют не день влюбленных, а именины супруги знаменитого режиссера
Петр СИМОНОВ
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Режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и дочерьми Анной и Надеждой.Режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и дочерьми Анной и Надеждой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Никита Михалков и его вторая супруга Татьяна вместе уже 45 лет! Они поженились в 1973 году и больше не расставались. Татьяна Соколова была одной из первых советских моделей, которых тогда называли манекенщицами. Оба до встречи друг с другом имели за плечами неудавшиеся браки: Никита Сергеевич был женат на актрисе Анасиасии Вертинской, а Татьяна Евгеньевна была замужем за ученым Александром Шигаевым.

Их первенец Анна появилась на свет через год после свадьбы, ей 44 года, сыну Артему 42 года, а младшей дочери Надежде 31 год.

Татьяна Михалкова — бабушка 6 внуков!

Она родилась в модный ныне праздник Дня Святого Валентина. Но в этом семействе вместо Дня влюбленных отмечают именины Татьяны Михалковой. 14 февраля 2018 года ей исполнился 71 год. Дочери в честь праздника опубликовали в соцсетях архивные фото. Анна Никитична нашла такое фото папы и мамы в молодости

anikiti4naanikiti4na
Все сегодня будут отмечать день влюблённых, ну а наше огромное семейство будет отмечать день рождения нашей МАМЫ)) наверно именно потому что ты родилась в такой день, твоя любовь (особенно к папе) бесконечна и всепрощающа, она не гаснет ни на секунду. Мы тобой восхищаемся и смотрим на тебя как папа на этой фотографии.
15645 отметок «Нравится»223 комментариевInstagram

- Все сегодня будут отмечать день влюблённых, ну а наше огромное семейство будет отмечать день рождения нашей МАМЫ. Наверно, именно потому что ты родилась в такой день, твоя любовь (особенно к папе) бесконечна и всепрощающа, она не гаснет ни на секунду. Мы тобой восхищаемся и смотрим на тебя как папа на этой фотографии, - подписала снимок актриса.

Младшая дочь Надежда тоже нашла редкое фото мамы в молодости:

nadiamixalkovanadiamixalkova
Самая красивая , самая заботливая, с большим сердцем -наша мама! Будь здорова ещё много-много лет ! Мы тебя любим ! С днём рождения, наша валентинка
7544 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

- Самая красивая, самая заботливая, с большим сердцем - наша мама! Будь здорова ещё много-много лет! Мы тебя любим! С днём рождения, наша «валентинка»!

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