Путешествие по Океании: Полет в конец географии. Часть 1

14 Февр. 18:30 2018-02-15T01:25:48+03:00

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ГАДЖЕТЫ ВМЕСТО СТЕКЛЯННЫХ БУС

Чувствую себя одновременно капитаном Джеймсом Куком и нашим путешественником и этнографом Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем. Потому что иду по их стопам.

Лечу в Океанию вместе миссией заявочного комитета на проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Чемоданы забиты тетрадками и ручками, футболками и бейсболками с логотипом "КП", коммуникаторами и зарядниками-аккумуляторами для гаджетов. Тут же теснятся еще не накачанные мячи с эмблемой предстоящего в России этим летом чемпионата мира по футболу, игрушки-сувениры в тему того же мундиаля - в том числе экзотический для даных мест представитель сувенирной фауны - волченок Забивака, и прочие очень нужные для островной жизни аксессуары. А еще есть комплекты космической еды с логотипом "Комсомолки" на тюбиках с кашами и борщом. Не все же аборигенам маниоку и батат жевать.

Это раньше, отправляясь в Океанию, европейцы везли туземцам стеклянные бусы и зеркальца. Теперь капитан Кук и Миклухо-Маклай с таким ассортиментом никак не выкрутятся.

КРУТОЙ МАРШРУТ

Конечно времена сейчас не те. Им были нужны долгие месяцы, чтобы доплыть до этих мест. Мне и моим спутникам - сутки с небольшим. Хотя тоже немало. Первый перелет бьет по мозгам, как кокос, упавший на голову зазевавшегося аборигена. Москва - Дубай - Окленд - Апиа. В том числе больше 16 часов без посадок от Дубая до новозеландского Окленда. Еще совсем недавно этот рейс компании "Эмирейтс" считался самым длинным беспосадочным перелетом гражданской авиации в мире, но не так давно финиковую пальму первенства вырвали конкуренты из "Катар эйруэйз" - их полет из Дохи в тот же Окленд на 20 минут дольше, что позволяет катарским шейхам смотреть на шейхов из Эмиратов с чувством превосходства и испытывать законную арабскую гордость: мол, наш-то авиаверблюд круче!

Крутой маршрутФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Хотя и там, и там "верблюды" практически одинаковые - это гигантские сверхдальнемагистральные эрбасы А-380-800. Разница лишь в именах эмиров, выведенных на их бортах. Под обслуживание этих гигантов, вмещающих более 500 пассажиров, в аэропортах пришлось переделать практически всё - начиная со строительства новых посадочных рукавов, прежние-то были слишком низкими, и заканчивая созданием огромных залов-накопителей.

В нашем экипаже представители 27 национальностей, о чем гордо сообщает по трансляции командир экипажа. Сам он немец, второй пилот - мексиканец, ну а остальные...

Стюардесы в Эмирейтс представляют все нации. И все очень красивыеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Иду знакомиться с симпатичными стюардесами. Ольга - из Литвы, мама русская, отец литовец, Айнура - киргизка, Хван - кореянка. А еще есть англичанка, сербка, чешка, беларуска, молдаванка, филиппинка, маврикийка, голландка, португалка и девушка с острова Пасхи, которая уверенно называет себя француженкой.

В общем, полный интернациональный цветник...

- Это чтобы пассажирам было удобно, - объясняют девушки, охотно выстраиваясь по моей просьбе на кухне для фотосъемки...

ЗДЕСЬ РУССКИМ ДУХОМ ПОКА НЕ ПАХНЕТ

Летим над океаном, огибая Австралию. Наш эрбас забит под завязку. Ни одного свободного места. Публика самая разномастная. Новозеландцы, то есть типичные представители британской нации, когда-то захватившей множество островов в Тихом океане. Поджарые и лощеные. Они тихо обмениваются впечатлениями о европейском отпуске. Рядом несколько пожилых индийских пар - она в сари и характерном платке, он - в чалме. Возвращаются из Индии, где посещали свои индуистские святыни. Здесь же одинокий пожилой суданец в характерной высокой круглой шапке и шлепанцах на босу ногу асфальтовой расцветки. Живописная группа самоанцев, которые, как и мы, направляются в Апиа. Одетые по-европейски - куртки и джинсы - крупные высокие мужики с курчавыми шапками волос веселятся и подначивают друг друга. Разговаривают - как будто поют: в речи почти нет согласных звуков, а гласные интонации сладки, как у райских птичек, и напевны. Очень трогательно...

Эрбас А-380-800 за 16 с лишним часов довез миссию "ЭКСПО-2025" от Дубая до Новой ЗеландииФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Звучат и русские слова. Но это не россияне. Это бывшие соотечественники из Израиля и Штатов, которые мотаются по планете в поисках новых туристических впечатлений. Как настоящие граждане мира и убежденные космополиты.

К нам прилепляется девушка Вероника из Красноярска, которая спешит на свидание в Новую Зеландию к своему молодому человеку. Тот там учится на какую-то хитрую экономическую специальность на международный грант.

- Даже и не знаю, - говорит она мне, - то ли переезжать, учить язык и начинать всё сначала, я ведь из английского знаю только "хэлп ми" и "сенькью", то ли все-таки вернуться нам Красноярск. Там у меня родители и дочка маленькая. Но у нас сейчас за минус тридцать и смог с вредными веществами.

Даже и не знаю, как быть...

Успокаивает Веронику только то, что у нее впереди три недели отпуска и можно осмотреться на месте.

ЗАТЕРЯННЫЙ В ОКЕАНЕ МИР

Ну ладно, Новая Зеландия. Хоть и далеко, но цивилизация налицо. И наших сотечественников за последние годы скопилось несколько сотен, если не тысяч.

Мы же летим туда, где русские бывают раз в деятилетие по обещанию, а уж журналисты из России - это диковинка вовсе. Как редкая бабочка в местных тропических лесах.

Это ведь только для нас выражение "конец географии" - просто фигура речи. А здесь про возможный финал и географии, и всей жизни надо понимать буквально. Океания - это тысячи вулканических островов, атоллов и рифов на огромной территории сразу в четырех полушариях Земли. Их население меньше, чем не в самой большой в России Свердловской области. Продолжится дальнейшее глобальное потепление и таянье ледников Антарктиды - и целые архипелаги могут уйти под воду. Так что не дай нам бог потерять этот глобус!

(В следующем репортаже речь пойдет об "острове сокровищ" - небольшом государстве Самоа и его столице Апиа, где провел свои последние годы и похоронен Роберт Льюис Стивенсон).

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ МИССИИ

Светлана САГАЙДАК, генеральный директор АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025":

- У нас это первый шаг, фактически нулевой перед началом реализации программы. Основное - донести до руководителей стран, а это маленькие островные государства, все преимущества нашей заявки на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, заручиться их поддержкой и выяснить у руководства этих стран, как нам всем вместе организовать глобальную выставку.

ЭКСПО - это не только про Екатеринбург, не только про Россию. Это мировой проект. Поэтому те маленькие страны, в которых мы побываем, должны почувствовать, что они участники большого мирового проекта.

Примечательно, что тема нашей заявки связана с технологиями, с будущими поколениями, с лучшей жизнью для них. Вопрос в том, как эти маленькие государства смогут воспользоваться технологиями, которые создают большие страны. При том некоторые из этих стран в мировом рейтинге находятся в верхних позициях самых счастливых людей Хочется заглянуть им в глаза, понять составляющие этого счастья и, возможно, привнести их в нашу заявку.