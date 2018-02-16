Путешествие по Океании: почему же Самоа самое счастливое. Часть 2

СЕГОДНЯ 12:00 2018-02-16T18:48:07+03:00

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Продолжение. Первый репортаж из далекого региона планеты читайте здесь.

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО-ПОЛИНЕЗИЙСКИ

Самолет из новозеландского Окленда пилит до Самоа, маленького государства на двух относительно крупных и восьми мелких и лишь частично заселенных островах, почти четыре часа, хотя это не авиетка-"кукурузник", а вполне себе солидный эрбас А-320. Здесь это считается близко. Да и в самом деле: что значат для затерянных в океане самоанцев тысячи миль, когда вокруг вечность?

В построенном в стиле большого самоанского дома аэропорту Фалеоло, единственном в стране, наблюдается традиционная для стран третьего мира бестолковость, окрашенная в специфические национальные орнаменты. Когда улыбчивая неспешность усиливается непонятной логистикой. Впечатление такое, что надевшие форму полинизейцы вносят в процесс получения багажа и иммиграционного контроля характерные черты местной деревенской семьи. То, что можно сделать за пять минут, растягивается на полчаса. Где достаточно единоличного решения - собирается совет самых влиятельных членов общины в гостевом доме, а на самом деле открытой, на сваях и без стен, беседке фале.

Но что поделать - ждем. Тем более, что хозяева радуются нам искренно. Еще бы: гости из России в Самоа - это диковинка. Может, еще и поэтому тянут, продлевая удовольствие общения?

В аэропорту Самоа гостей встречают приветственными плакатами и некоторой неразберихой.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Недаром в аэропорту Окленда при регистрации на рейс служительница, увидев мой, уже четвертый в очереди российский паспорт, сильно удивилась: "Никогда не видела, чтобы русские в Самоа летали! Вы там, наверное, фурор произведете".

Фурор не фурор, но в нашем отеле мы едва ли не первые за всю историю постояльцы из России.

ОСТРОВНАЯ ПАСТОРАЛЬ

В столице государства Самоа городе Апиа в самом центре города жильцов лучшей пятизвездочной гостиницы будит по утрам дружный хор петухов из соседних хижин.

Собственно говоря, это всё, что нужно знать о здешней столице.

Хотя нет! Есть в Апиа еще парочка пятиэтажных зданий современной постройки: в одном располагается правительство страны, в другом - национальный банк. Ну и красивый кафедральный собор в окружении нескольких методистских церквей - они поскромней и пониже, немецкая башня с часами - как напоминание о временах, когда Западное Самоа было колонией Германии. Это всё. Дальше даже в сердце столицы скромная одно- и двухэтажная застройка. Отвозивший нас из аэропорта таксист на вопрос о размерах и населении города пошутил: "Меньше, чем ваш торговый молл".

Одна из немногих архитектурных достопримечательностей самоанской столицы - кафедральный собор в Апиа.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В общем, столица не поражает взгляд европейца - скудное освещение по вечерам, узкие дороги, потертые стены...

Сразу видно: люди живут, мягко говоря, небогато. Бедно живут. Но зато улыбки у всех на лицах, доброжелательность так и выплескивается наружу.

Сильно разбавляет патриархальность здешних нравов и некоторую внешнюю обшарпанность современное шоссе-четырехрядка: отбойники в виде национального орнамента - это такие красивые бетонные наросты с металлическими шипами, - лежачие полицейские и даже пара-тройка светофоров. Участок сделали на международную гумпомощь, в которой Самоа реально нуждается.

Обычные самоанцы охотно позируют гостям.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

"ГИТА" ПРИШЛА БЕЗ ЗИТЫ

Иду по главному и единственному городу страны и натыкаюсь глазом на следы постоянных тропических ураганов и тайфунов: последний с именем "Гита" из хорошо известной нашим людям индийской мелодрамы про разлученных сестер-близняшек гостевал буквально за пару дней до нашего приезда. "Гита" и без Зиты вела себя с пониженной социальной ответственностью. Разрушила парочку отелей - их пришлось закрыть на ремонт. Пообрывала провода. Смыла земельные наделы с урожаем бататов и маниоки. Посрывала в деревнях крыши из пальмовых листьев - это примета обычных роскошных хором трудового самоанца.

Главная сельхозкультура самоанской экономики - кокосовая пальма.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Ничего особенного, обычное дело, - объясняет мне бригадир, расчищающий на набережной завалы из оторванных пальмовых веток и разбитых кокосов. - Я слышал, что у соседей в Тонга плохо совсем: там беда - смыло чуть ли не полстраны...

На Самоа бегают старые японские автобусы веселой расцветки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ОСТРОВ СОКРОВИЩ РОБЕРТА СТИВЕНСОНА

Температура на Самоа, даже вечером, за плюс 30 и влажность сумасшедшая. А сейчас еще и дожди. Правда, совсем короткие. Типичный сезон муссонов. За пять минут и без дождя я взмок так, что футболку хоть выжимай...

Вместе с генеральным директором заявочного комитета выставки ЭКСПО-2025 Светланой Сагайдак едем в дом-музей известного английского писателя-беллетриста XIX века.

Главный герой на Самоа не великий бог Вселенной Тагалоа, не вождь и не воин. И даже не мифологический персонаж из пантеона самоанских предков, которые похоронены прямо рядом с домом и куда самоанцы приходят поразмышлять и пообщаться с умершими. Главный герой здесь Роберт Льюис Стивенсон. Автор "Острова сокровищ", "Странной истории Доктора Джекила и мистера Хайда" и "Владельца Баллантрэ" (называю из множества произведений самые мои любимые). Хотя прожил он на Уполу, главном острове архипелага, всего четыре своих последних года, здесь же и похоронен, но такое впечатление, что был здесь всегда и сделал для страны больше, чем кто-либо.

Стивенсона на Самоа знают все. В любой гостинице обязательно есть его портрет. Наша не исключение - Роберт Льюис стоит на картине, повешенной в проеме за стойкой регистрации. В сапогах и белом "антималярийном" тропическом костюме, популярном у европейских путешественников полтора века назад. Это такой бренд страны. Мы говорим Стивенсон - подразумеваем Самоа, говорим Самоа - подразумеваем Стивенсон...

Вид на лужайку перед домом Стивенсона.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В музее, а это большой дом в типично колониальном стиле посреди красивого парка - тропическую красоту, правда, последний тайфун изрядно проредил, - гостям из неведомой России радуются, как дети. Директор музея Магрет Сильва сияет от счастья, а американский гид-волонтер Стив спешит затащить на экскурсию по комнатам, где творил автор.

Портрет Роберта Льюиса Мтивенса на Самоа есть во всех государственных учреждениях, гостиницах и едва ли не каждом доме.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Прежде, однако, мы вручаем хозяевам подарки - книги Стивенсона на русском, в том числе "Клуб самоубийц" с главным героем принцем Флоризелем, который "Комсомолка" издала в своей коллекционной серии мировой литературы. Теперь российские книги займут место в библиотеке музея - рядом с 780 томами, которые сам Стивенсон привез на остров.

Сотрудницы дома-музея с книгами писателя, которые мы им привезли из Москвы (слева - директор музея Магрет Сильва с изданным в коллекции "КП" томом избранных произведений Роберта Стивенсона "Клуб самоубийц").Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как и в любом литературном музее здесь лишь часть вещей, непосредственно принадлежавших хозяину. Но большинство как раз из той эпохи - мебель, картины и семейные фотопортреты... И даже два сундука. Ну помните: "Пятнадцать человек на сундук мертвеца... Йо-хо-хо, и бутылка рому..."?

А вот этот экспонат наводит на мысль еще об одном произведении писателя - романе "Черная стрела".Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Лестницы в доме Стивенсона очень высокие.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но нынешние мелодии в Самоа другие. Продавшица магазина при музее и рабочий под гитайскую гитару-укулеле специально для нас исполняют незатейливую песенку, в которой девушка ждет любимого и смотрит вдаль, где, как с веранды дома писателя, видны зеленые заросли бананов и кокосовые пальмы, а совсем рядом шумит бирюзовый океан.

Сотрудники музея исполнили для гостей из России трогательную песню о любви.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

...а корреспондент "КП" им подпел.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Эх, Роберт ты наш Льюисович, как же я понимаю тебя! Если где и замыкать свой жизненный круг, то на Самоа!

СВЕСТИ НА ОДНОМ ПОЛЕ НАШ МУНДИАЛЬ И САМОАНСКОЕ РЕГБИ!

Премьер-министр Самоа с простым именем Туилаепа Саилеле Малиелегаои принял нас в своем кабинете без особых церемоний и протокольных ограничений. Босиком.

Премьер-министр Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои принял в своем кабинете российскую делегацию без условностей протокола.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

У них тут вообще запросто. В здании правительства никакой охраны, а помощники одеты в традиционные мужские юбки-саронги и гордо носят на ногах и плечах татуировки в виде сложных геометрических фигур.

На рабочий стол премьера российская делегация выставила два флажка - "Комсомольской правды" и заявочного комитета по проведению всемирной выставки ЭКСПО-2025. Чтобы было понятно: "Комсомолка" теперь и на Самоа, а наши организаторы ЭКСПО очень рассчитывают на поддержку этой островной державы при голосовании за выбор города, где пройдет всемирная выставка.

Но говорили не только о делах. Премьер-министр Туилаепа Саилеле Малиелегаои сильно огорчен проигрышем сборной Самоа по регби в недавнем матче с Новой Зеландией. "Мы проиграли из-за двух ошибок в конце матча. Так обидно!" - при этих словах пирога печали наплывает на лицо Туилаепы Саилеле Малиелегаои.

Мы спешим успокоить премьер-министра: в этом году летом самоанцы будут проводить матч по регби со сборной России. Так что у вас, Ваше Превосходительство, есть возможность прилететь к нам поболеть за своих. Тогда точно не подведут! А заодно и побываете на матчах чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, который претендует на проведение ЭКСПО-2025, посмотрите на третью столицу России.

Премьер-министру Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои (он в центре, слева от него посол Валерий Терещенко, а справа - генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак) мы вручили сувениры от "Комсомолки".

Премьер внимательно слушает, и пирога печали уплывает с лица Туилаепы Саилелеевича...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Посол Российской Федерации в Новой Зеландии и по совместительству в Самоа и Тонга Валерий Терещенко:

- Самоа - один из наших самых конструктивных партнеров в южной части Тихого океана, небольшое островное государство, с которым у нас поддерживаются дипломатические отношения более 40 лет. Мы активно взаимодействуем на международной арене, на площадке ООН. Самоанцы дружественно настроены в отношении России. Это открытые, добрые и приветливые люди. Хотя они и немногое знают о России.

В прошлом году было подписано соглашение об упрощении режима поездок для граждан обеих стран, поэтому для россиян появилась возможность посещать Самоа без виз сроком до 30 дней.

Полет в конец географииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Что касается нашего экономического и торгового сотрудничества, то здесь пока сказать особо нечего. Оно пока в щачаточном состоянии. Но я верю, что со временем удастся домтичь результатов и в этом. Возможности Самоа ограничены, но есть плоды тропического земледелия, то есть те экзотические фрукты, которые не растут в России. И конечно туризм. Конечно, здесь пока не слишком развита инфраструктура, но сам туризм в, так сказать, неприлизанных условиях, когда ты знакомишься с реальной жизнью этого небольшого государства, его культурой и обычаями, - это очень интересно.

В следующем репортаже наш корреспондент переместится на Фиджи - страну, которая уже много лет занимает верхние строчки в рейтинге счастья.

ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРГЕЯ ПОНОМАРЕВА ПО ОКЕАНИИ

Часть 1