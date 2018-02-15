Глава ВОЗ: "В любой момент может начаться пандемия, которая убьет миллионы"

СЕГОДНЯ 02:09 2018-02-15T02:31:44+03:00

"Разрушительная эпидемия может начаться в любой стране и в любое время"

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Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил медицинское сообщество, что человечество не готово, а значит, уязвимо для пандемии.

Следующая вспышка, по его словам, будет иметь ужасные последствия как для населения, так и экономики множества стран.

Погибнут миллионы.

При этом он не уточнил конкретно, пандемии какого заболевания или инфекции стоит ожидать.

Последние страхи перед пандемией появились после сильных вспышек гриппа, которые преследовали человечество последние годы. Больше всего «досталось» в этом плане США, Австралии, Франции и Великобритании, сообщает Daily Mail.

Но сильнее всего медицинское сообщество потрясла в вспышка чумы на Мадагаскаре, которая случилась в ноябре прошлого года - тогда казалось, что сдержать её не удастся и она распространится по всему миру.

А самая последняя пандемия вируса Зики, причиной которой стали комары и которая в 2016 году поразила 70 стран, и вовсе застала ученых врасплох.

Вирусы могут затаиться и ждать, не проявляясь, десятилетиямиФото: Елена ВАХРУШЕВА

Говоря об угрозе новой пандемии на медицинском саммите в Дубаи в начале этой недели, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус сказал:

«Я описываю не какой-то сценарий кошмара в далеком будущем. Разрушительная эпидемия может начаться в любой стране и в любое время. И тогда она убьет миллионы людей, потому что мы не будем к ней готовы. Несмотря на все исследования и усилия медиков, мир до сих пор остается уязвимым».

Он также добавил, что новая вспышка - неважно, какой инфекции или заболевания - повлечет за собой ужасные последствия как для жизни людей, так и для экономики многих стран.

Ранее д-р Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждает об опасности гриппа. Он напомнил события столетней давности, когда от испанского гриппа в 1918 году погибло 50 миллионов человек. В три раза больше, чем во время Первой мировой войны.

По словам специалиста, постоянное мутирование вируса может в любой момент объединиться с другими штаммами, и таким образом стать более смертоносным.

Примерно по этой причине случилась пандемия свиного гриппа в 2009 году. Тогда, напомним, погибло около 300 000 человек во всем мире. Были поражены 60 стран.

Кстати, одной из причин распространения болезней д-р Сильви Бриан, специалист по инфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения, назвал то, что люди стали «гораздо больше и быстрее путешествовать».

СПРАВКА «КП»

Тедрос Адханом Гебрейесус - врач из Эфиопии, в 2017 году стал первым африканцем, который возглавил пост главы Всемирно организации здравоохранения (ВОЗ).

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото ВОЗ.

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Вирусолог, директор департамента биоинформатики PanaGene Ltd Владимир Блинов считает, что этой зимой мир столкнется с новой пандемией вируса гриппа. По его данным, вирусы имеют свойство "перепоявляться" каждые 60 лет. H2N2 был впервые отмечен в 1957 году в Азиии унес жизни, по разным данным, от 1 до 4 миллионов человек.

"Сейчас мы следим за H2N2, но должна произойти рекомбинация между вирусами гриппа птиц и гриппа свиней". Ученый считает, что распространяться новая версия вируса начнет из Китая, так как там сосредоточена очень большая популяция свиней и птиц. Опасен он тем, что фармацевтическая отрасль не готова к нему и действующих вакцин против вируса нет

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