2018-02-15T19:12:08+03:00
Звезды

Верните ей мужа!

Наш колумнист не в восторге от нового клипа ведущей «Дома-2» [видео]
Артем ГУСЯТИНСКИЙобозреватель отдела телевидения
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Нам предлагают выслушивать очередные обвинения в адрес несчастного Тарасова, облаченные в довольно похабную упаковкуНам предлагают выслушивать очередные обвинения в адрес несчастного Тарасова, облаченные в довольно похабную упаковкуФото: скриншот видео
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Готовность прекрасной половины человечества рукоплескать Бузовой понятна, ведь для нее Ольга является примером. В кои-то веки брошенная известным мужем (в данном случае футболистом Дмитрием Тарасовым) девушка не расклеилась, а собрала волю в кулак и добилась ощутимого успеха. О том, что успех этот основан на бесконечных спекуляциях на тему «будни сильной разведенки», бузоманы (точнее, бузоманки) предпочитают не вспоминать.

Вокальные таланты, достижения композиторов, поэтов-песенников и клипмейкеров в данном случае никакой роли не играют - в принципе, если бы Ольга просто стояла на фоне голой стены и клеймила своего бывшего, было бы даже честнее. Нам же предлагают выслушивать очередные обвинения в адрес несчастного Тарасова, облаченные в довольно похабную упаковку - клип в стиле садо-мазо, в котором Ольгу, в частности, водит на собачьем поводке американский уголовник, а ныне модель Джереми Микс. Ему-то, ясное дело, такая странная роль до лампочки - парень сидел за грабеж, за деньги снимется в чем угодно. Но нам-то это всё смотреть! Да еще и слушать.

Очень хочется попросить сбежавшего Тарасова вернуться к Ольге и остановить этот «творческий» поток - должен же хоть раз в жизни российский футболист принести пользу обществу.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

В новом клипе Бузовой секса больше, чем во всех трех частях «50 оттенков серого»

Елена ЛАПТЕВА

Давайте будем верить не словам, а делам. Можно сколько угодно раздавать звания и премии, но популярность артиста сейчас состоит из проданных билетов на концерты, прослушиваний в стримах и просмотров видео. Свою фразу «люди не верили» Бузова уже может забыть - люди поверили, увидев, с какой скоростью растет количество просмотров ее нового видео на песню Wi-Fi. Мы лично убедились - ролик смотрят с фантастической скоростью (подробности)

Ольга Бузова - WIFI ( Премьера клипа, 2018).Режиссер: Алексей Голубев Archer Music Productions

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