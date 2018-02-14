В новом клипе Бузовой секса больше, чем во всех трех частях «50 оттенков серого»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-02-14T18:00:16+03:00

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Давайте будем верить не словам, а делам. Можно сколько угодно раздавать звания и премии, но популярность артиста сейчас состоит из проданных билетов на концерты, прослушиваний в стримах и просмотров видео. Свою фразу «люди не верили» Бузова уже может забыть - люди поверили, увидев, с какой скоростью растет количество просмотров ее нового видео на песню Wi-Fi. Мы лично убедились - ролик смотрят с фантастической скоростью.

Видео получилось очень стильным - спасибо мастеру - режиссеру Алексею Голубеву, который правильно понял настроение Ольги. Перед нами в итоге - сильная женщина, доминирующая, которая при этом остается женственной. В качестве игры даже может встать на колени перед красивым мужчиной («самом красивом преступнике» Джереми Миксе, который прилетел в Россию специально, чтобы принять участие в съемках). Но это не выглядит унизительным: ведь не известно, собака виляет хвостом или хвост - собакой (как говорилось в одном фильме).

"Самый красивый преступник мира" снялся в клипе Ольги БузовойФото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова - WIFI ( Премьера клипа, 2018).Режиссер: Алексей Голубев Archer Music Productions

В этом видео секса больше, чем во всех трех частях «50 оттенков серого», хотя в нем нет никакой «теплой ламповой» атмосферы - скорее наоборот. Стиль женщины - доминатрикс очень идет Бузовой: в клипе она выглядит «дорого», каждый волосок - на своем месте, костюмы выглядят сексуально и уместно. За последний год эта артистка действительно выросла в творческом плане - стала понимать что и как она делает, а главное, зачем. А осознанность - это самое главное правило по пути к успеху.

КСТАТИ

Ольга Бузова о съёмках с «самым красивым преступником мира»: Я люблю опасность!

В одном из павильонов «Станколита» на Складочной улице режиссёр Алексей Голубев творил очередное волшебство. В кадре была Ольга Бузова, постоянная «клиентка» Голубева. А компанию ей составил Джереми Микс, который получил звание "самого красивого преступника мира" - парень успел отсидеть два года в американской тюрьме за ограбления. Бывший зэк невероятной красоты, с бездонными глазами цвета стали, специально прилетел в Россию для того, чтобы сняться в новом видео российской артистки на песню "Wi-Fi". На площадку специально пригласили журналистов (мол, все равно попадете). Ольга шла в тандеме с Миксом - вместе позировали и вместе отвечали на вопросы (подробности)