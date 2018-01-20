Мотивы массовых убийств в школах: жажда славы, отказала девушка, месть учителям

20 Янв. 2018 2018-01-20T11:03:01+03:00

Что толкает подростков убивать своих же сверстников? Вспоминаем самые громкие нападения в России и других стран мира за последние 20 лет [видео]

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В России за одну неделю случилось сразу две трагедии, после которых страшно стало детей на уроки отпускать. В Перми в 127-й школе на четвероклассников напали с ножами два приятеля. Один – выпускник, второй – ученик этой же школы. Оба – фанаты «Колумбайна» - массового убийства в одноименной школе в США в 1999 году (подробности – ниже). В больнице – 15 человек, у учительницы и одного мальчика очень серьезные ранения. Через три дня – похожий кошмар в Улан-Удэ. Подростки с топорами устроили резню на уроке в седьмом классе. Шестеро ребят и учительница, закрывавшая собой детей от озверевших парней, – в больнице с ранениями. Предположительный мотив – обида на педагога за двойки по русскому. И – захлестывающая с головой агрессия.

Первая трагедия явно спровоцировала вторую. Но и пермские изуверы не сами по себе появились. У массовых убийств в школах – длинная история. Напомним самые громкие случаи за последние 20 лет.

«Я ПРИШЕЛ СЮДА СДОХНУТЬ!»

5 сентября 2017 года

Россия, Московская область, город Ивантеевка, общеобразовательная школа N1

Пострадали 3 ученика и учительница.

Девятиклассник Михаил Пивнев пронес в школу оружие под плащом. Войдя в класс, где шел урок информатики, разбросал дымовые шашки, приказал детям сесть на пол. Выкрикнув: «Я пришел сюда сдохнуть!» - выстрелил в учительницу. Потом набросился на нее с молотком. Трое учеников выпрыгнули в окно, у одного перелом, у двоих – ушибы. У педагога – черепно-мозговая травма. К счастью, никто не погиб.

Михаил – из благополучной семьи, сын крупного предпринимателя. Увлекался оружием и был фанатом Колумбайна. На его странице в соцсетях также нашли много рассуждений о самоубийстве. И даже предупреждение о том, что он готовит расстрел в школе. Что толкнуло? По одной из версий, Михаил мог стать жертвой кибербуллинга – травли в интернете сверстниками. Против него завели дело по статье «Хулиганство».

Михаил – из благополучной семьи, сын крупного предпринимателя. Увлекался оружием и был фанатом Колумбайна

РАСИСТ В КОСТЮМЕ ДАРТА ВЕЙДЕРА

22 октября 2015 года

Швеция, Тролльхеттан, школа «Крунан»

Погибло трое: двое сотрудников и ученик. Двое ранены.

21-летний Антон Лундин-Петтерсон в черном плаще и маске Дарта Вейдера из «Звездных войн» с мечом напал на учеников и учителей. Сам умер от смертельного ранения полицейским. Причина – расовая ненависть. Школа «Крунан» муниципальная, 90% учеников – дети иммигрантов. Антон нападал на темнокожих.

Тролльхеттанскому убийце не давали спать лавры Брейвика? Фото: «КП» - в Северной Европе»

В газеты попало последнее фото парня, где он позирует с другими ребятами. Дело в том, что в школе готовились к вечеринке по случаю Хэллоуина и парню в костюме не удивились. Антон поговорил с несколькими ребятами, сфотографировался с ними. А уже потом начал нападать.

Спокойный и замкнутый, существовал в своем мире видеоигр. Увлекался историей нацизма, обожал слушать музыку Rammstein и Manson.

ОТЛИЧНИК ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ ОДНОКЛАССНИКОВ

3 февраля 2014 года

Россия, Москва, школа № 263 в Отрадном

Погибло двое (учитель и полицейский), один полицейский ранен, 21 ученик около часа был заложниками.

Ученик 10-А класса Сергей Гордеев, отличник и зубрила, пришел на занятия с отцовским оружием – охотничьим карабином и мелкокалиберной винтовкой. Стащил из домашнего сейфа. Припугнул дежурившего в холле охранника и прошел в кабинет географии, где сидел на уроке его класс. Двумя выстрелами убил учителя – 29-летнего географа Андрея Кирилова. Потом навел оружие на одноклассников, стал им рассказывать о смерти, своих проблемах, о том, что жизнь – это иллюзия. А когда по вызову в школу примчался первый наряд патрульных, открыл огонь и по ним. Прапорщик Сергей Бушуев погиб на месте, старший сержант Владимир Крхин получил тяжелые ранения. Скрутили стрелка лишь когда на переговоры приехал его отец – сотрудник спецслужб.

Двумя выстрелами был убит учитель географии Андрей Кирилов

На допросах Гордеев заявил, что шел в школу, чтобы умереть. Мол, был уверен, что его застрелят во время штурма здания. Потом – что просто хотел донести до одноклассников свои мысли, а оружие взял, чтобы слушали. Своеобразная месть за насмешки. Ходили слухи, что на самом деле у него с географом накануне произошел конфликт. Но официально эту версию не подтвердили. Гордеева признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

На допросах Гордеев заявил, что шел в школу, чтобы умеретьФото: Иван ВИСЛОВ

РАССТРЕЛЯЛ МАЛЫШЕЙ ИЗ МАМИНОГО ДРОБОВИКА

14 декабря 2012 года

США, штат Коннектикут, город Ньютаун, начальная школа «Сэнди-Хук»

Погибло 27 человек: 20 детей, 5 учителей, директор школы. Ранены двое взрослых.

20-летний Адам Питер Лэнза утром застрелил мать из винтовки, сел в авто и поехал в школу. Молча стал ходить по классам и палить по малышам и учителям. Один класс погиб почти полным составом: Адам сразу же убил учительницу, потом – всех учеников. Чудом удалось спастись одной девочке, которая притворилась мертвой. В другом классе учительница успела спрятать детей в шкафы и тумбочки и сказала убийце, что ученики в актовом зале. Но малыши запаниковали и стали выбираться. И были убиты. Учительница тоже погибла, пытаясь закрыть собой детей. В этом классе уцелели шестеро. Услышав приближение полиции, изувер застрелился.

20-летний Адам Питер Лэнза утром застрелил мать из винтовки, сел в авто и поехал в школу. Молча стал ходить по классам и палить по малышам и учителям

Причина атаки и выбор школы так и остались загадкой: записок Адам не оставил, жесткий диск компьютера повредил. Известно, что его мать была любительницей оружия, дома хранила винтовки (из одной сын и устроил бойню), сыновей часто водила в тир. Знакомые характеризовали его как «умного, но нервного и замкнутого». Адам страдал синдромом Аспергера. Такие люди зачастую имеют проблемы с социализацией, но агрессия обычно им не свойственна.

Услышав приближение полиции, изувер застрелился

«ЭТО ЖЕ ВЕСЕЛО!»

11 марта 2009 года

Германия, Виннегден, училище Альбертвиль-Реальшуле

Погибло 15 человек, 11 ранено.

17-летний Тим Кречмер, бывший ученик, устроил стрельбу из отцовского пистолета сначала в училище, потом на улице, на стоянке, в автосалоне. Стрелял в головы. Водитель, которого взял в заложники и заставил везти куда глаза глядят, потом рассказывал, что спросил, зачем он это делает. Тим ответил: «Это же весело!». Когда иссякли боеприпасы, застрелился.

О парне говорили, что он сам по себе был тихий, но мог закатить истерику, если что-то не нравилось. Увлекался жестокими видеоиграми, оружием. Одно время посещал психиатра, которому говорил о своей злобе на всех и вся, о том, что хочет наложить на себя руки. Роковым же толчком стал отказ девушки с ним встречаться. Ее он убил первой.

17-летний Тим Кречмер, бывший ученик, устроил стрельбу из отцовского пистолета сначала в училище, потом на улице, на стоянке, в автосалоне

«НЕНАВИЖУ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РАСУ»

23 сентября 2008 года

Финлядния, Каухайоки, местный колледж

Погибли 9 студентов и 1 преподаватель, трое раненых.

Студент Матти Юхани Саари явился во всем черном и лыжной маске, вооруженный пистолетом и самодельными коктейлями Молотова. В коридорах стал палить без разбору по людям, по окнам… Многих из погибших террорист знал лично.

Точную причину атаки полиция так и не установила. Но известно, что накануне трагедии оставил в общежитии записку «Я ненавижу человеческую расу». А за 5 дней до трагедии вывесил видеоролик с угрозой «Ты умрешь следующий». Его даже в полицию за это вызвали, но не стали лишать лицензии на оружие.

Матти Юхани Саари "ненавидел человеческую рассу"

УБИЙЦА ПИСАЛ КРОВАВЫЕ СЦЕНАРИИ

16 апреля 2007 года

США, штат Вирджиния, город Блэксбург, Виргинский технологический университет

Погибло 32 человека: 27 студентов, 3 профессора и 2 преподавателя. Ранено 17, 8 получили травмы после прыжков из окон.

Рано утром студент Чо Сын Хи застрелил двоих студентов в общежитии. Затем кореец зашел в свою комнату, переоделся, почистил электронную почту, написал предсмертную записку и видео-письмо. Зашел на почту и отправил послания на телеканал NBC, а сам отправился в институт. В рюкзаке нес два пистолета, охотничий нож и молоток, а также боеприпасы. Несколько часов хладнокровно расстреливал студентов и преподавателей, заходя в разные аудитории. Полиция даже подумала, что стрелков несколько. После учиненной бойни Чо пустил себе пулю в голову...

Чо Сын Хи отправил послания на телеканал NBC

Сокурсники говорили, что Чо был очень замкнутым, держался особняком. Писал жуткие сценарии, полные ругательств и насилия. Одна из историй, например, была о войне отчима и пасынка с описанием, как они метали молотками друг в друга и устраивали атаки с бензопилой. А в том самом последнем послании на 8 страницах Чо выражал ненависть к богатым детям и религии.

«Я – ОРУДИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА»

7 ноября 2007 года

Финляндия, город Туусула, лицей Йокела

Погибло 8 человек: шестеро детей, медсестра и директор лицея.

18-летний Пекка-Эрик Аувинен, ученик этого же лицея с утра выложил в интернет видео: фотографии школы меняются на фоне его самого, направившего пистолет в камеру. Все под тяжелый рок. Сообщение-манифест гласило: мол, этот день войдет в историю, а себя Эрик называл орудием естественного отбора и штормовым духом. Через 2 часа поехал в школу на велосипеде. Открыл беспорядочную стрельбу - в коридоре, в аудиториях, в учительской, в столовой... В директора выпустил 7 пуль. Потом зашел в мужской туалет и выстрелил себе в голову.

Себя Эрик называл орудием естественного отбора и штормовым духом

СВЕРСТНИКИ ДОПЕКЛИ

21 марта 2005 года

США, штат Миннесота, резервация Ред-Лейк, школа

Погибло 9, ранены 5.

Около трех часов пополудни 16-летний Джефф Виз толкнул дверь школы и тут же выстрелил в охранника. В руках у девятиклассника были два пистолета, за спиной болтался дробовик. Следующей жертвой стала 63-летняя преподавательница. Затем он вошел в класс и начал расстреливать всех подряд. А потом покончил с собой. Через час после трагедии полицейские обнаружили, что до того, как прийти в школу, Джефф застрелил своего дедушку, который был его опекуном и с которым парень не ладил, и его подругу.

Джефф Виз

Известно, что отец покончил с собой 4 года назад, а мать попала в госпиталь после ДТП. Сверстников сторонился, так как те дразнили его. Был одержим компьютерными играми. Часто прогуливал уроки, а за полгода до трагедии был исключен из школы за угрозы устроить массовую бойню.

ОТОМСТИЛ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГИМНАЗИИ

26 апреля 2002 год

Германия, город Эрфрут, гимназия Гутенберг

Погибли 13 учителей, два ученика и полицейский. Ранены семеро.

В день экзамена бывший ученик – 19-летний Роберт Штайнхойзер пришел в школу со спортивной сумкой, в которой принес дробовик и пистолет. В туалете переоделся во все черное. Ходил по коридорам и классам и палил, в основном в учителей. Потом и сам застрелился. Роберт – бывший ученик, которого осенью 2001-го исключили за прогулы и за то, что предоставил фальшивую медсправку. В Тюрингии же отсутствие школьного аттестата означает невозможность найти нормальную работу.

Роберт Штайнхойзер

БОЙНЯ РАДИ СЛАВЫ

20 апреля 1999 года

США, штат Колорадо, город Литлтон, средняя школа Колумбайн

Погибли 12 детей, 1 учитель, 24 ранены

Самые обычные, ничем не приметные подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу Колумбайн с оружием в руках... Ужасная бойня длилась четыре с половиной часа. Убив и ранив кучу народу, оба выстрелили себе в голову. Эрик и дилан готовились к массовому убийству в школе почти год. Подростки увлекались видеоиграми с убийствами, слушали тяжелый рок, принимали психотропные препараты, алкоголь. Попадались на краже. Незадолго до бойни сняли видеофильм, где сами предстали в образе наемных убийц. А бойню устроили ради славы: хотели превзойти предыдущие теракты в стране с множеством жертв.

Самые обычные, ничем не приметные подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу Колумбайн с оружием в руках