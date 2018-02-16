СЕГОДНЯ 01:02 2018-02-15T20:44:47+03:00

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Не любила я этот праздник, поскольку очень раздражало засилье огромных красных шариков в виде надувных поп, почему-то считающихся сердечками. Ну и сюсюканье это вечное, часто показное. И гонка среди барышень, кого лучше поздравили, кому признались в любви, кому что подарили. Но был всегда один плюс: появлялась возможность вечером по телевизору посмотреть что-нибудь романтичное, трогательное, когда Она встретила Его, а пейзажи были красивыми, и при поцелуе Ей хотелось приподнять изящную ножку. Пустячок, конечно, а приятно, поскольку обычно в будни по телевизору, выражаясь словами Высоцкого, «кроме мордобития - никаких чудес».

В этом году наше телевидение объявило Дню святого Валентина бойкот.

Криминальные сериалы, люди в камуфляже, убийства, ток-шоу с кричащими друг на друга людьми. И вперемежку новости с Олимпиады, где из всей романтики - только норвежские керлингисты, которые вышли против японцев в штанах с сердечками, но, что показательно, проиграли.

Вслушайтесь в названия из программы от 14 февраля: «Заказное убийство», «Пусть говорят: кто и кому продал квартиру Джигарханяна», «Улицы разбитых фонарей» (по двум каналам), «Невский. Праздника не будет», «Смерш», «Вы заказывали убийство», «Адольф Гитлер. Окончательный диагноз», «Как избежать наказания за убийство»…

Только на Муз-ТВ Анна Семенович пыталась грудью защитить праздник, ведя концерт в Кремле, посвященный Дню всех влюбленных.

Где-то бегал Сильвестр Сталлоне, постреливая, где-то Майкл Дуглас заказывал смерть своей экранной жены Гвинет Пэлтроу, где-то Коломбо разоблачал красивую даму, неудачно ударившую любовника микроскопом по голове. Но ярче всех выступил канал ТВ-3: он выпустил к этой дате подарочные презервативы, рекламирующие будущий сериал - внимание! - «Измены». Лишь бодрые рекламщики тщетно продолжали протягивать нам свой шоколад и парфюмерную продукцию под нежную музыку.

Люди, что творится с вами? Вы же даже на Хеллоуин запускаете в эфир ужастики со сладострастием, хотя вот уж праздник-то! Что ж вас кидает-то так, из одной крайности в другую? Ну перебор был в прошлые годы с валентинками, ну вязли вы в патоке, так теперь что? Только военная форма, только выстрелы, взрывы и суровые мужские лица? Слишком много было любви в нашей жизни и на наших экранах? Ой, что-то я сомневаюсь. И кажется мне, что наше телевидение в этом году повело себя как один польский угонщик. Он 14 февраля в полицию пошел и сдался. Сказал, что уж больно не хочется своей подружке в любви объясняться да цветочки дарить. Надоела она ему. То ли дело - спокойная, надежная мужская тюрьма…