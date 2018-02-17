2018-02-17T14:24:29+03:00
Экономика

Михаил Делягин: «Поднять пенсии до 25 тысяч рублей в месяц можно прямо сейчас»

Однако в первую очередь денежную помощь надо направить не пожилым, а семьям с детьми, считает известный экономист
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Михаил Делягин уверен, что выплачивать пенсионерам 25 тысяч в месяц можно уже сейчасМихаил Делягин уверен, что выплачивать пенсионерам 25 тысяч в месяц можно уже сейчасФото: Михаил ФРОЛОВ
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Недавнее высказывание вице-премьера Ольги Голодец о том, что средняя пенсия в стране должна к 2030 году достигнуть 25 тысяч рублей в месяц вызвала споры в среде экспертов. Многие считают этот показатель недостижимым.

А вот директор Института проблем глобализации Михаил Делягин уверен, что выплачивать пенсионерам 25 тысяч в месяц можно уже сейчас.

- В федеральном бюджете лежит без движения резерв 6,2 трлн рублей, - пояснил он «КП». - Бюджет 2018 года, если верить министру финансов Силуанову, при нынешней цене на нефть может быть профицитным. Но проблема в другом. Получается, что право на жизнь сейчас есть только у пенсионеров - поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум — это и есть право на жизнь, выраженное в экономических терминах. С 1 мая оно появится и у официально занятых в течение 8 часов.

Но помимо пенсионеров и работающих у нас в стране есть еще и дети. Это наше будущее. Я уважаю пенсионеров, они заслужили, мы им должны. Но давайте вспомним лозунг большевиков: «Дети — наше будущее». И сначала гарантируем право на жизнь детям — установим на каждого ребенка пособие не менее прожиточного минимума. А ведь дети, получающие пособие - это семьи, покупающие товары. Стимулируется спрос, необходимый для экономического роста. Эти деньги вернутся в бюджет сторицей.

Кроме того, продолжает известный экономист, стипендия успевающим студентам тоже должна быть не ниже прожиточного минимума.

- Когда г-н Дворкович говорит, что студенты, которым не хватает денег, могут подрабатывать, это неправильная позиция, - убежден Делягин.

Следующий шаг его программы — довести прожиточный минимум до такого размера, когда на него действительно можно прожить.

- В нынешнем бюджете хватит денег и на студентов, и на семей с детьми, - сказал Делягин.

Выплата увеличенных пособий не приведет к инфляции, уверен экономист.

- Инфляция вызвана произволом монополий, - говорит он. - Если одновременно с увеличением выплат проводить ограничение монополий, инфляции не будет. А гасить рост цен нищетой людей — это лекарство, которое страшнее болезни.

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