Будут ли в России пенсии в 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2018-02-16T20:14:15+03:00

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Основной показатель, заложенный в стратегию развития пенсионной системы — это значительное повышение пенсий, до 25 тысяч рублей. Об этом сообщила во время Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок.

- Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, – в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тыс. рублей, – отметила она. – К такой пенсии мы должны стремиться.

Когда именно ждать таких доходов — вот в чем вопрос. На него уже ответил глава Пенсионного Фонда России Антон Дроздов: к 2030 году — до этого срока рассчитана нынешняя пенсионная стратегия.

Правда, проблема упирается в ресурсы. Сейчас-то средняя пенсия составляет 13,7 тыс. руб. То есть увеличить ее надо почти вдвое.

– Пенсионный фонд в значительной степени финансируется за счет отчислений с зарплат работающих, - прокомментировала ситуацию КП научный сотрудник Центра изучения доходов и уровня жизни ВШЭ Оксана Синявская. - А зарплаты у нас очень низкие. Чтобы пенсии составляли 25 тысяч рублей, средняя зарплата — легальная - должна как минимум вырасти до 50 тысяч. Сомневаюсь, что это реально. Зарплаты настолько низкие, что уже сейчас у многих пенсии выше, чем была зарплата, когда они работали. Какие еще возможны источники - дополнительные трансферты из бюджета? Но ими уже сейчас покрываются 40% пенсионных расходов. И в Минфине говорят, что это практически предел. Так что по тому, как выглядит сейчас ситуация с точки зрения макроэкономики и динамики рынка труда, достичь к 2030 году соотношения пенсии к прожиточному минимуму на уровне 2,5-3, мне кажется утопично. Если, конечно, не произойдет экономического рывка и не возникнет благоприятных внешних условий.

Есть и другие мнения. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что выплачивать пенсионерам 25 тысяч в месяц можно уже сейчас.

- В федеральном бюджете лежит без движения резерв 6,2 трлн рублей, - пояснил он «КП». - Бюджет 2018 года, если верить министру финансов Силуанову, при нынешней цене на нефть может быть профицитным. Но проблема в другом. Получается, что право на жизнь сейчас есть только у пенсионеров - поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум — это и есть право на жизнь, выраженное в экономических терминах. С 1 мая оно появится и у официально занятых в течение 8 часов — повысят минимальный размер оплаты труда. Но помимо пенсионеров и работающих у нас в стране есть еще и дети. Это наше будущее. Я уважаю пенсионеров, они заслужили, мы им должны. Но давайте сначала гарантируем право на жизнь детям — установим на каждого ребенка пособие не менее прожиточного минимума. А ведь дети, получающие пособие - это семьи, покупающие товары. Стимулируется спрос, необходимый для экономического роста. Эти деньги вернутся в бюджет сторицей.

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