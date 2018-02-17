Стало известно, из-за кого разводятся Дженнифер Энистон и Джастин Теру

СЕГОДНЯ 16:50 2018-02-17T17:11:12+03:00

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Новость о том, что распалась еще одна голливудская пара – Дженнифер Энистон и Джастин Теру - стала полной неожиданностью для их поклонников. Актеры выглядели вполне счастливыми до тех пор, пока на прошлой неделе не подали на развод и не объявили, что они «расстаются по взаимному согласию». Как это часто бывает в Голливуде, в реальности все происходило совсем не так, как казалось со стороны. Друзья Энистон и Теру уверяют, что этот брак был обречен с самого начала, и это видели абсолютно все – за исключением самой Дженнифер.

Как рассказали источники нью-йоркского издания Page Six, супруги всегда были слишком разными. Поэтому им было сложно ужиться вместе. 46-летний Джастин обожает Нью-Йорк с его тусовочной жизнью и свою квартиру на Манхэттэне. 49-летняя Дженнифер же всегда хотела жить в Лос-Анджелесе. Актриса не слишком любит выходить в свет, ей больше по душе тихие семейные вечера с друзьями. Еще до свадьбы она купила роскошный особняк в Калифорнии стоимостью 22 миллиона долларов, и ей очень нравится ее «гнездышко».

Энистон честно попыталась жить в Нью-Йорке, в апартаментах Джастина, но ее быстро достали папарацци и квартира, «похожая на тюрьму». К тому же Дженнифер скучала по своим друзьям в Лос-Анджелесе. Теру не смог прижиться в Голливуде и сблизиться с окружением Дженнифер, его больше манил богемный Нью-Йорк. В итоге большую часть своего брака супруги проводили по отдельности. По словам источников, последние 18 месяцев они практически жили врозь. Джастин часто уезжал на съемки – он снимается почти без передышки. У Энистон ролей не так много, но зато платят ей за них гораздо больше.

- По мере того как они проводили все больше времени врознь, их проблемы становились все серьезнее. Он сконцентрирован на себе и работе. А Дженнифер не так сильно любит появляться на публике, как она заверяет окружающих, - говорит источник Page Six.

Хотя супруги в совместном заявлении подчеркнули, что они разводятся по взаимному согласию, их друзья намекают, что инициатором пазвода стал Теру.

Внешне казалось, что у актеров все благополучно, но последние полтора года они практически не жили вместе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ищите женщину», - говорят французы, намекая, что ни в одном разводе дело не обходится без разлучницы. И, похоже, эта история – не исключение. Британская The Sun выяснила, кто подтолкнул Энистон и Теру к расставанию. Как рассказали источники из окружения Джастина, актер слишком любит тусовочную жизнь Нью-Йорка, и в последние месяцы он прямо заявлял друзьям, что свободен и может делать все, что вздумается.

- Пока Дженнифер оставалась в Лос-Анджелесе, занималась йогой, ела здоровую еду и вела спокойный образ жизни, Джастин в Нью-Йорке отрывался по полной, - уверяют очевидцы.

Теру всегда был увлечен дизайном и живописью, посещал все модные выставки и даже сам коллекционировал странные вещи – например, у него есть коллекция человеческих зубов. Неудивительно, что он тесно сошелся с нью-йоркской богемой. А особенно близко – с молодой канадской фотохудожницей Петрой Коллинз. Петра делает фотосессии для глянцевых журналов и известных брендов (например, для Gucci), снимает клипы звездам шоу-бизнеса (последний она сняла для Селены Гомес). Говорят, именно интрижка Петры и Джастина стала последней каплей, которая развела Энистон и Теру.

petrafcollins Petra Collins

Впрочем, по уверениям друзей, расстаются супруги вполне мирно – они просто устали от этой ситуации и хотят разойтись как можно быстрее и как можно спокойнее.

Уже известно, как актеры поделят свое огромное состояние – каждый останется при своем, заработанном еще до свадьбы. Перед бракосочетанием Дженнифер и Джастин подписали жесткий брачный контракт. Их общее состояние оценивается в 240 миллионов долларов, из которых 220 принадлежат Энистон, а 20 – Теру. Супруги разъехались еще перед Новым годом, однако новогодние праздники они провели вместе, в компании общих друзей в Мексике. Что еще раз подтверждает, что им особо нечего делить.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Актеры объявили о помолвке в 2013 году. В 2015-м они поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.