Борис Шпигель: «Главным в жизни считаю порядочность во взаимоотношениях»

СЕГОДНЯ 06:00 2018-02-18T00:13:29+03:00

Известный бизнесмен, политик и общественный деятель, основатель одного из крупнейших в России фармацевтических холдингов «БИОТЭК» отмечает 65-летие

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Борис Шпигель - из тех людей, о ком принято говорить «он сделал себя сам». Основатель группы компаний «БИОТЭК», одного из крупнейших в России фармацевтических холдингов, - яркий пример бизнесмена, не ограничивающего сферу своих интересов только рамками предпринимательства. Несколько лет назад он возглавил Международное правозащитное движение «Мир без нацизма» и на этом посту много делает для увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны и жертв фашизма. 18 февраля Борис Исаакович отмечает 65-летие. В канун юбилея мы узнали у главы компании «БИОТЭК», что помогло ему добиться успеха, и какие достижения он считает главными в своей жизни.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В 1991 году Борис Шпигель основал компанию «Биотэк», ставшую за 26 лет одним из крупнейших в России дистрибьюторов и производителей фармацевтических препаратов и средств дезинфекции. Сегодня «БИОТЭК» — это более 300 аптечных пунктов, расположенных по всей стране, и два мощных предприятия, выпускающих собственную продукцию: завод «Биодез» (расположенный в Лыткарино Московской области) и Йошкар-Олинский «Марбиофарм» - один из старейших в стране производителей витаминов, завод с 75-летней историей. Продукцию группы «БИОТЭК» хоть раз в жизни приобретала любая российская семья, начиная со знакомых всем с детства аскорбинки и витаминок «Ревит» и заканчивая жизненно необходимыми антибиотиками, болеутоляющими, сердечно-сосудистыми, противовирусными средствами, противоаллергенными, жаропонижающими и многими другими препаратами, - компания выпускает более 200 наименований популярных лекарств и дезинфицирующих средств.

Фармхолдинг не раз выигрывал тендеры на госзаказы и участвовал в государственных программах, своевременно обеспечивая десятки тысяч пациентов жизненно важными средствами и поддерживая региональные программы льготного лекарственного обеспечения. «БИОТЭК» поставляет препараты для лечения таких тяжелейших заболеваний, как рак крови (лейкоз), рассеянный склероз, ВИЧ и других. По поставкам лекарств для лечения ВИЧ холдинг входит в тройку крупнейших в стране поставщиков препаратов этой категории.

Своими главными задачами компания и ее основатель Борис Шпигель считают улучшение качества жизни и здоровья людей, поддержку фармацевтической отрасли и отечественного здравоохранения, а также развитие инновационных технологий. При том, что Борис Исаакович, безусловно, человек состоятельный, он всегда подчеркивает: прибыль – не главная цель его бизнеса. Следуя своим принципам, Борис Шпигель основал благотворительный фонд «Стабильность», который за годы своего существования помог огромному количеству людей.

- Лекарственные препараты нельзя ставить в один ряд с другими товарами ширпотреба, поскольку это не товар, а средство обеспечения лечебного процесса, - убежден Борис Исаакович.

Компания активно поддерживает развитие отечественных инноваций: вместе с государственными научно-исследовательскими институтами «БИОТЭК» разрабатывает и клинически исследует новейшие препараты. Благодаря этой работе появляются лекарства нового поколения и создаются оригинальные российские методики, позволяющие на ранних стадиях достоверно диагностировать серьезные заболевания.

ТРИ ДИПЛОМА И ОДНА ДИССЕРТАЦИЯ

Прежде, чем всерьез и надолго заняться фармацевтическим бизнесом, Борис Шпигель успел послужить сфере науки — в конце 80-х он работал заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ). Но грянули 90-е, расцвет коммерции и время больших перемен, когда бывшие сотрудники НИИ тысячами уходили в предприниматели. Хотя к научной работе он так или иначе возвращался еще не раз.

Борис Шпигель родился и провел детство в старинном городе Хмельницкий на территории Украинской ССР. Город всегда был многонациональным — здесь столетиями жили по-соседски русские, украинцы, евреи, поляки, немцы.

- Мне больно видеть то, что происходит там сейчас. Я очень сожалею, что не могу съездить на могилу отца, который там похоронен, - говорит Борис Исаакович.

Школа, техникум, служба в рядах Советской армии - юность будущего бизнесмена мало чем отличалась от жизни миллионов его сверстников в СССР. В 19 лет Борис Шпигель вступил в КПСС, работал секретарём горкома комсомола в Хмельницком. И одновременно получал высшее образование — всерьез заинтересовавшись историей, закончил исторический факультет Каменец-Подольского пединститута - филиал Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

В начале 2000-х, уже став известным бизнесменом, Борис Исаакович закончил Академию Внешней торговли и защитил диссертацию на звание кандидата экономических наук. А в 2012-м — получил третье высшее образование в Российском новом университете. Сегодня Борис Шпигель — обладатель нескольких научных званий: он почётный профессор Всероссийской академии внешней торговли, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, почётный доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России.

СЕНАТОР И ПРАВОЗАЩИТНИК

Борис Исаакович разрабатывал и претворял в жизнь многие важные законопроекты, касающиеся защиты прав человека. Фото из личного архива.

Как и многие другие влиятельные российские бизнесмены, Борис Шпигель в свое время пошел в политику. Наладив успешный бизнес, он решил применить свой богатый опыт и знания на государственной службе.

С 2003 года он занимал пост сенатора, представляя в Совете Федераций Пензенскую область. В должности зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Борис Исаакович разрабатывал и претворял в жизнь многие важные законопроекты, в том числе и законодательные инициативы, касающиеся развития институтов гражданского общества, защиты прав человека.

- Считаю важным, что за годы работы в Совете Федерации было принято большое количество законопроектов, касающихся улучшения и систематизации структур гражданского общества, а также законопроектов по улучшению социальной жизни населения, - подчеркивает он.

За десять лет работы в Совете Федерации Борис Шпигель немало сделал для развития дружественных связей между Россией и Израилем. До 2005 года он возглавлял Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России, а в 2007 году был избран президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. В Совете Федераций сенатор руководил группой по сотрудничеству с Кнессетом Израиля и неоднократно встречался с первыми лицами ближневосточного государства - президентом Шимоном Пересом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Во многом благодаря и этой организации, и личным встречам Бориса Шпигеля с руководителями Израиля официальный Тель-Авив ввёл безвизовый въезд для россиян. После чего поток российских туристов и паломников к христианским и исламским святыням вырос в десятки раз.

Его неприятие религиозной, национальной и иной нетерпимости и экстремизма во всех его проявлениях, не оставляют его равнодушным наблюдателем. В 2008 году при непосредственном участии Бориса Шпигеля был закрыт интернет-сайт экстремистской организации, размещавшийся на одном из серверов в России. Именно это, а также его активная позиция в отстаивании интересов русскоязычного населения Прибалтийских государств, честное предупреждение наших европейских соседей о растущей фашисткой угрозе, часто вызывали и вызывают массированные информационные атаки по его дискредитации. В 2013 году Борис Исаакович досрочно сложил с себя полномочия члена Совета Федерации – чтобы посвятить себя не менее важной работе: его избрали президентом Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

ПОДВИГ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ

Как и многие семьи в СССР, семью Бориса Шпигеля затронула Великая Отечественная война. Сегодня нацизм вновь поднимает голову и крепнет во многих европейских странах, в Прибалтике и на Украине. Поэтому, считает он, так важно помнить о миллионах людей, погибших на полях сражений, и расстрелянных фашистами в мирных городах и селах.

Генеральная Ассамблея международного правозащитного движения «Мир без нацизма» в Страсбурге. Фото из личного архива.

- Международное правозащитное движение «Мир без нацизма» — это неправительственная организация, которая объединяет 156 национальных антифашистских организаций из 30 государств и формирует общественное мнение в направлении поддержки антинацистского движения в разных странах мира, - рассказывает президент организации Борис Шпигель. - Сейчас очень остро встает вопрос неонацизма, поэтому мы должны четко определить, что такое современный нацизм и ксенофобия, что такое героизация нацизма.

Движение «Мир без нацизма» активно сотрудничает с Советом Европы, российскими, американскими, израильскими правительственными и неправительственными организациями. Объединенные усилия и глобальный протест помогают сдерживать возрождение нацизма в современном мире.

- Мы никого не забыли, и ничто не может быть забыто будущими поколениями, - подчеркивает Борис Шпигель. - Подвиг, совершенный ради мирного неба над нашими головами, сегодня обязывает каждого из нас чтить память павших в годы Второй мировой войны, заживо сожженных в печах нацистских концентрационных лагерей Дахау, Освенцим, Треблинка, убиенных в Бабьем Яру, блокадников, павших освободителей городов-героев и всей Европы от нацистов. Мы все вместе помним о Холокосте и твердо заявляем: «Никогда больше!»

БЛИЦ-ОПРОС

Три вопроса Борису Шпигелю

- Борис Исаакович, как будете отмечать 65-летие?

- В кругу самых близких друзей.

- Дайте совет начинающим предпринимателям, мечтающим подняться к вершинам бизнеса. Что вы считаете главным секретом успеха?

- Порядочность во взаимоотношениях – главное и в бизнесе, и в жизни.

- Какое достижение вы считаете главным в своей жизни?

- Построение самой замечательной семьи, которой я горжусь.