2018-02-18T20:38:36+03:00
Общество

РПЦ ответила Максиму Галкину: сжигание на Масленицу любого "храма" недопустимо

В Калужской области спалили сделанный из веток 30-метровый готический собор. "Представление" вызвало негодование у многих [фото, видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Сжигание 30-ти метровой Масленицы.В Калужской области сожгли сделанный из веток 30-метровый готический собор

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В Прощеное воскресенье, когда православные просят друг у друга прощения и с чистым сердцем вступают в Великий пост, в Калужской области вспыхнул (в буквальном смысле) скандал. В арт-парке "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе на Масленицу сожгли странное чучело - сделанный из веток 30-метровый готический храм. Автор этого творения Николай Полисский назвал действо "Пылающей готикой".

В арт-парке "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе на Масленицу сожгли странное чучело - сделанный из веток 30-метровый готический храм Фото: REUTERS

В арт-парке "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе на Масленицу сожгли странное чучело - сделанный из веток 30-метровый готический храмФото: REUTERS

Одним из первых огненными фотографиями возмутился телеведущий Максим Галкин.

В Калужской области сожгли сделанный из веток 30-метровый готический собор Фото: REUTERS

В Калужской области сожгли сделанный из веток 30-метровый готический соборФото: REUTERS

- Может, вы мне объясните, зачем сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже, - написал он в Инстаграме. - Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах? В этом я вижу кривозеркальный перекос нашего общества - люди страны, в которой принят очень спорный закон о защите веры, смотрят под языческий бубен на пылающий храм религии, находящейся в меньшинстве в России, а значит, неинтересной власти, с точки зрения голосов, а значит, беззащитной.

В Русской православной церкви действо жестко осудили, а заодно подчеркнули, что подобное недопустимо в отношении любой конфессии Фото: REUTERS

В Русской православной церкви действо жестко осудили, а заодно подчеркнули, что подобное недопустимо в отношении любой конфессииФото: REUTERS

В Русской православной церкви огненное действо жестко осудили, а заодно подчеркнули, что подобное недопустимо в отношении любой конфессии.

Автор этого творения Николай Полисский назвал действо "Пылающей готикой" Фото: REUTERS

Автор этого творения Николай Полисский назвал действо "Пылающей готикой"Фото: REUTERS

- Какой бы смысл ни вкладывал "художник" в этот перформанс, зрелище сжигаемого храма не может вызвать ничего, кроме осуждения со стороны тех, кто ассоциирует себя с христианской культурой. Особенно печально это смотрится в контексте того, что на Украине действительно поджигают храмы канонической церкви, - заявил "Комсомолке" замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Автор называет этот проект "Пылающая готика", и это якобы должно оставить индиффирентными всех людей, которые не имеют отношения к католической церкви (поскольку именно ей характерна такая храмовая архитектура). Но это совершенно неадекватное представление о неприкосновенности христианских символов, ценность которых не зависит от их принадлежности к той или иной конфессии.

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