Эксперимент “КП”: как дети реагируют на “странного дядю”

СЕГОДНЯ 01:05 2018-02-24T06:49:26+03:00

Мы решили провести собственный эксперимент: а как отреагируют современные дети и подростки на незнакомого мужчину с нечистыми намерениями? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Накануне мы рассказали о странной истории Елены В. и её 15-летней дочери Арины. Девочку пытался заманить в свою машину под странным предлогом неизвестный мужчина. Все происходило в Москве, у метро “Динамо”. Из полиции Елене пришел отказ в возбуждении уголовного дела: нет состава преступления. Тем не менее, история крайне подозрительная. Вероятно, мы имеем дело с новой тактикой педофила.

Мы решили провести собственный эксперимент: а как отреагируют современные дети и подростки на незнакомого мужчину с нечистыми намерениями? В роли такого мужчины выступил репортер “КП” Павел Клоков.

Смысл эксперимента очень простой. Я - вурдалак в человечьем обличии. Пришел, чтобы забрать с собой как можно больше детишек. Как минимум, четырех. Богдана, Карину, Марусю и Глеба. Но сделать я это должен не силой, а хитростью. Посулив кому-то самого пушистого в мире котенка, а кому-то - карьеру телеведущей. Сразу оговорюсь, родители всех детей - мои знакомые. И во время эксперимента ни те, ни другие не пострадали.

№1. Операция «Котик»

Первооткрывателем нашего опыта стал 3-летний Богдан. Очень самостоятельный мальчик. Мама с папой много работают, а потому он с ранних месяцев ведет светский образ жизни. Посещает с няней различные заведения, в том числе детские. Гуляет во дворе. Сейчас Богдан уже ходит в садик. И за эти годы у него сложилось собственное мировоззрение. Например, если рядом есть игрушечный вертолет, значит все хорошо. Если Гонщик из мультфильма «Щенячий патруль», просто отлично. Предел мечтаний - живой котенок.

Мы встретились с Богданом в зоомагазине. Мама мальчика, немного волнуясь, отпустила его руку и ушла: “Мне нужно быстро в аптеку, посмотри пока на рыбок”. И тот, подняв любопытные глаза к потолку, вместо знакомого красивого лица увидел мое. Я думал, он сразу разрыдается, но Богдан сказал, что ему нужна мама. И даже побежал ее искать. Правда, по дороге заметил кошачий корм и остановился.

- Мальчик, а хочешь, я тебе живого котенка покажу? - спросил я.

- Да, - простодушно ответил Богдан и, взяв меня за руку, отправился навстречу приключениям.

Свидетелем этой картины стал охранник торгового комплекса. Он уже хотел вмешаться, но оператор «КП», который нас скрытно снимал, все объяснил. Через пару минут трехлетний мальчишка снова вспомнил про маму и начал искать ее глазами. На этом месте я остановил эксперимент, потому что доводить ребенка до слез - последнее дело. Богдан легко поверил незнакомцу. Один - ноль в мою пользу.

№2. Незнакомец в лифте

14-летняя Карина недавно переехала в новый дом. Район - просто заглядение. Спокойный, уютный. Мама с младшим братом больше времени проводят дома, папа на работе. И девушка, конечно, ходит уже сама в школу или в магазин. Бывает, гуляет с любимой собакой по кличке Бадди. Моя задача была проверить, зайдет ли Карина вместе со мной лифт. Школьницам-то рекомендуют не заходить в кабину с незнакомцами.

И вот я дежурю возле подъезда, в который должна войти Карина. Через пять минут мне уже стало казаться, что соседи наблюдают за мной в окна, что-то заподозрив. Наконец, девчонка в белой куртке появилась и, даже не глянув в мою сторону, проследовала к домофону. Я за ней. В подъезде Карина вызвала лифт, дверцы тут же открылись. Мы вошли внутрь и поехали.

- А твоего папу зовут Сашей? - спросил я, как только мы тронулись.

- Да, - обрадовалась девушка, видимо, не разглядев во мне безумца.

- А ты - Карина?

- Да! - еще больше обрадовалась девушка.

Я прочитал ей небольшую лекцию о мерах безопасности в городских лифтах. Хотя про себя подумал, что большинство девочек ее возраста поступили бы точно так же.

Мама Карины рассказала мне, что пару лет назад у ее дочки была похожая история. Она возвращалась домой из школы и у лифта столкнулась с незнакомым дядькой. Тот назвал имя ее мамы (довольно редкое), представился курьером и сказал, что едет в ту же квартиру. Карина вышла из лифта и пересела в соседнюю кабину. На всякий случай. Но со мной что-то пошло не так. Два - ноль в мою пользу.

№ 3. Блог на ютьюбе

Героиня следующего эпизода - 11-летняя Маруся. Эта девочка мечтает стать дизайнером и заниматься художественным оформлением. Естественно, смотрит блогеров в ютьюбе. На это мы и решили сделать упор. Предложить Марусе стать популярной. Надо только пройти в студию, которая за углом, и сделать пробное видео.

А над Марусей уже ставили подобный эксперимент. Ее мама, журналист известного издания, несколько лет назад пригласила Деда Мороза и попросила его вывести дочку со двора. И тот с поставленной задачей успешно справился. После этого Маруся выслушала десятки нареканий и наставлений.

Я ее встретил возле подъезда и, показав маленькую камеру GoPro, предложил звездную карьеру. Маруся была с подружкой, но та, ни секунды не сомневаясь, открыла дверь и нырнула в подъезд.

- У нас кастинг, - говорил я, боясь, что кто-нибудь из прохожих меня услышит. - Ты никогда не вела блог? Или ты боишься камеры? У нас тут студия недалеко...

- Мне не хочется, - твердо ответила Маруся. - Зачем выставлять мое лицо в интернете? Мама не разрешит. К тому же у меня сейчас дела.

Ну что тут еще можно добавить? Молодец! Два - один в пользу незнакомого дяди.

№ 4. Потоп

И последняя ситуация. Я прикидываюсь сантехником и пытаюсь попасть в квартиру 11-летнего Глеба. Это пятиклассник, увлекающийся компьютерами. Недавно самостоятельно собрал игровой системный блок. Я как раз дождался, пока у Глеба кончится очередное занятие по программированию. Поприветствовал его маму, которая якобы пошла в магазин. И начал названивать в дверь.

- Кто там? - грамотно спросил школьник, прислонившись к глазку.

- Да я сантехник, - прикрикнул я. - Надо батареи проверить. С трубами неполадки.

Глеб на какое-то время задумался и потом ответил:

- Извините. А можно чуть позже?

- А что такое? - буркнул я недовольно.

- Ну, мы не можем...

- А если трубу прорвет? - пригрозил я.

Но был непреклонен. И сравнял счет в нашем социальном эксперименте. Два - два.

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Как и когда учить ребенка отличать педофила от нормального человека?

Александра Фокина, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета:

- Первое, чему надо учить ребёнка, – умению сохранять личные границы. Чтобы отличать чужого человека от своего, ребёнок вообще должен понимать, что бывает своё и бывает чужое. Начинать надо с игрушек в той же песочнице, уже с годовалого возраста, - показать, что для чужого имущества, для незнакомых ситуаций есть свои правила поведения.

Все дети в целом открыты и дружелюбны. Это может быть очень умилительно, когда ребёнок обнимает всех без разбору, это может сыграть против него. Лучше не запрещать это прямо, но и не поддерживать. Кроме того, не надо требовать от ребёнка абсолютного послушания – он должен иметь право отказаться от чего-либо, иначе в опасной ситуации он не сможет отказать взрослому.

Нужно учить отличать опасное и безопасное. У нас обычно бывает две крайности: либо родители учат, что опасно вообще всё, и такие дети вырастают очень тревожными, а это мешает им и в личной жизни, и в профессиональной. Либо родители стараются сохранить розовые очки и не рассказывают ребёнку о реальности. Надо дать ребёнку критерии. Например, когда мы говорим о сексуальной безопасности, надо объяснить, что нестандартное поведение опасно – внезапный интерес к ребёнку, попытки узнать о нем личную информацию, предложение проводить домой, неожиданная осведомлённость о нем. Другой признак опасности – это когда кто-то действует с тобой, твоим телом, имуществом, мнением, не учитывая твою реакцию на это. Если учитель гладит ребёнка по голове, хотя малыш стесняется и не хочет этого, – вот это ему лучше считать опасным. Ещё один признак опасности – это когда о тебе пытаются выведать личную информацию: где живешь, когда мама с папой приезжают с работы и т. д.

Третье – надо учить конкретным правилам поведения. Не садиться в чужую машину, не брать еду, не идти с незнакомцами, даже если тебе предлагают показать забавную обезьянку. Это надо обсуждать уже лет с трех, и возвращаться к этому разговору хотя бы раз в год. Лучше это делать в полуигровой форме – например, во время прогулки сказать "Представь, сейчас остановится машина, и красивая тётя предложит тебе конфетку, что ты сделаешь?" То есть, нужны конкретные примеры.

Нужно также объяснить, что бывают преступники, которые осознанно вредят людям. А есть психически больные, которые не отдают себе отчет в своих действиях. Не надо запугивать, надо просто рассказать, что такое бывает.

Ну и последнее, чему надо научить ребёнка – как себя вести в опасной ситуации. Например, если тебя куда-то тащат, надо кричать как можно громче, и вопить "Пожар" – на это больше реагируют. Если ты потерялся, лучше подойти к женщине с детьми, а не к мужчинам. Уже с трех лет надо выучить с ребёнком, как зовут его родителей, какой у него адрес. И объяснить, в каких случаях надо делиться этой информацией.

Записала Ксения КОНЮХОВА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Что должен знать каждый ребенок

Преступники часто придумывают легенду, связанную со здоровьем близких. Например, рассказывают ребёнку, что его мама попала в больницу и очень хочет его видеть прямо сейчас. В таком случае нельзя верить на слово. Нужно позвонить кому-то из родителей или другим родственникам: брату/сестре, бабушке/дедушке, тёте/дяде и проч.

Полицейские и другие должностные лица не могут без причины задержать, увести ребенка, посадить его в машину. Предварительно они обязаны позвонить родителям, вызвать их на место. Не подчиняйся требованиям человека в форме, скажи, что ты звонишь родителям и сразу начинай набирать номер.

Если друг пригласил в гости или по дороге из школы или секции ты решил куда-то зайти - обязательно сообщи об этом родителям.

Договорись с другом, который живет рядом, вместе ходить в школу и обратно. По возможности бери с собой друга, даже если ты идешь в магазин за хлебом.

Если незнакомый человек долго идет за тобой, зайди в любой магазин или офис, попроси помощи, позвони родителям.

Если кто-то пытается тебя насильно увести, не бойся громко кричать, сопротивляться и звать на помощь.

Если тебе нужно пройти по темной аллее или переулку, дождись людей и пройди вместе с ними.

На остановках общественного транспорта стой в центре, чтобы тебя окружали люди. В транспорте, если какое-то движение рядом стоящего пассажира кажется навязчивым, неприятным, смущает тебя, скажи об этом другим пассажирам или водителю.

Научись отвечать незнакомцам “Нет” даже на самые безобидные, на первый взгляд, предложения: посмотреть щенков, угостить тебя чем-либо, сделать тебе подарок, попросить сняться в кино, подвезти и даже просто показать дорогу и, уж тем более, проводить куда-либо.

Преступники могут долго выслеживать жертв, выяснять имена и привычки, поэтому будь готов к тому, что твоё имя и имена твоих родных и друзей может знать совершенно незнакомый человек. Отказывайся с ним разговаривать и тем более не соглашайся куда-либо идти или ехать.

Если ты заблудился и не знаешь, куда идти, обращайся за помощью, в первую очередь, к полицейским или прохожим с детьми.

Если ты оказался в ситуации, которая тебя смутила, напугала или показалась тебе странной, обязательно расскажи об этом родителям, педагогам или другим людям, которым ты доверяешь. Преступников всегда легче ловить по горячим следам. Твой рассказ поможет спасти чью-то жизнь.

Использованы рекомендации поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.