"Ты меня незаконно сфотографировала. Иди, на регистраторе покажу!”

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-24T06:49:26+03:00

Елена сразу после происшествия с дочкой обратилась в Общегородской контакт-центр и попросила сохранить видео с камер наблюдения, установленных рядом.

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Москва, Ленинградский проспект, 33 “а” - ровно напротив метро “Динамо”. Будний день, середина января, около пяти вечера, скоро начнёт темнеть. Плотный, но быстрый поток машин в центр. В крайнем правом ряду припаркован автомобиль. “Темный, марку не знаю, не разбираюсь”, - расскажет потом Арина. Девочке 15. Обычный подросток: джинсы, кроссовки, пуховик. Ждёт убер-такси - нужно ехать в танцевальную студию. Уткнулась в смартфон, стоит в нескольких метрах от припаркованной машины. Из авто выходит водитель, направляется к девочке:

- Ты меня сфотографировала, это незаконно, сотри фото!

- Никого я не фотографировала.

- Я на тебя в полицию заявлю.

- Я вас не фотографировала! Я жду такси!

Мужчина уходит, стоит рядом со своей машиной. Через минуту возвращается и уже более настойчиво и агрессивно, приближаясь к девочке:

- Ты снимала! У меня видеорегистратор, пошли покажу запись!

- Отстаньте от меня! Я звоню родителям!

В этот момент, к счастью, подъезжает такси.

- Мне показалось, на заднем сиденье в той машине сидел еще один мужчина. Я сначала его не разглядела из-за темных стекол, - расскажет Арина матери.

***

- Это был педофил, - уверена Елена В., мама девочки.

А что ей ещё думать об этом странном происшествии? Она попыталась найти подозрительного мужчину, который подходил к ее дочери. Начала, конечно, с номера авто. Москва увешана камерами - где-то должен быть зафиксирован номер. Обошла все учреждения рядом с тем местом: банк, стоматологическую клинику, магазины. Никто машину не помнит, водителя тоже. Но в банке есть камеры, “смотрят” как раз на проезжую часть.

- Они сказали, что дать мне записи не могут, только полицейским. Я обратилась в полицию, в ОВД Беговой, - рассказывает Елена.

А дальше - тишина.

- Мне дали номер телефона сотрудника, который занимался нашим случаем. Участковый Александр Николаевич Фонин. Телефон был отключен. А на днях прислали официальный отказ в возбуждении дела. По мнению полицейских, нет состава преступления.

В возбуждении уголовного дела Елене было отказано.

В возбуждении уголовного дела Елене было отказано.

В возбуждении уголовного дела Елене было отказано.

Интересно, что Елена сразу после происшествия с дочкой обратилась в Общегородской контакт-центр и попросила сохранить видео с камер наблюдения, установленных рядом с тем местом. Услугой сегодня может воспользоваться любой житель Москвы (подробнее см. “Как получить видео...”). Сотруднику полиции нужно просто через свой аккаунт в системе скачать уже зарезервированные файлы.

Елене удалось найти еще один номер участкового Фонина. Александр Николаевич ответил на звонок.

- Я завтра пройдусь, посмотрю, что там за банк. Простите, - вежливо ответил полицейский.

У Елены появилась надежда:

- Ну да, участковые сильно загружены, наверное, вынуждены писать отказные в таких “скользких” случаях… Но теперь-то он наверняка проверит - обещал же.

Но ни на следующий день, ни через день дозвониться до участкового Елена уже не смогла. “Телефон не обслуживается”.

- Буду обращаться в вышестоящие инстанции, - не отступает Елена. - Я убеждена, что тот мужчина замышлял что-то плохое. От его действий могут пострадать другие дети.

***

Мы не утверждаем, что Елена В. права, и её дочь чудом не стала жертвой педофила (-ов). Но и фактов, убеждающих в обратном, у нас пока тоже нет. Как нет, похоже, и у полиции. Мы будем следить за развитием этой истории. Конечно, вполне вероятно, что Арина - просто чувствительный подросток, могла “накрутить”. А тот мужчина на самом деле ничего такого не задумывал... А если Елена и Арина правы? Тогда по городу разгуливает очень изобретательный маньяк.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Григорий СЕРГЕЕВ, руководитель “Лиза Алерт”: “Это очень нетипичная тактика. Но, возможно, это криминальная история”

- Тут может быть несколько вариантов.

Первый: это действительно педофил. Но в таком случае это очень нетипичная тактика. Нужно иметь ввиду, что педофилы - люди с искаженным сознанием, с нарушениями психики, они крайне редко объединяются в группы. Это расходится с показаниями о втором человеке, который, якобы, был в той машине.

Второй вариант: это криминальная история. Если там было двое, как описывает Арина, то это вряд ли попытка киднеппинга. Так детей точно не похищают, это можно сделать более “по-умному”, скрытно. Вероятно, мы имеем дело с покушением на изнасилование.

Третий вариант: там был не педофил, а просто нервный гражданин.

Вообще у педофилов нет схем, как, например, у карманников. Сегодня педофилы довольно открыто действуют в интернете - это целая отдельная тема (и ей мы обязательно посвятим отдельную публикацию - Ред.). А на улице педофилов встретить проще всего возле садика или школы. Вы обратили внимание, что у нас некоторые учебные заведения обнесены непрозрачным забором? Я считаю это очень правильным! А вокруг остальных - обычная решетка, причем иногда ниже человеческого роста. Если сегодня человек придет к садику или школе и будет наблюдать за детьми, никто же не обратится в полицию, он так простоит хоть целый день! А что бы с ним сделали в Америке? Сразу бы задержали. Потому что это самая непосредственная угроза для детей.

ИНСТРУКЦИЯ

Как получить видео с места происшествия

Просто так частному лицу видео с камер наблюдения выдать не могут. Но оно может быть доступно полицейским, адвокату, сотрудникам суда. Как работает система?

- Вы обращаетесь в Общегородской контакт-центр по телефону (495) 587-00-02 в течение 5 дней с момента происшествия. Желательно не тянуть, обращаться как можно скорее. Нужно будет сообщить дату, время и адрес происшествия.

- Оператор резервирует вашу заявку и сообщает вам ее номер.

- Номер заявки нужно передать сотрудникам полиции, которые занимаются вашим случаем, или вашему адвокату.

- У полицейских, адвокатов и сотрудников судов есть аккаунты, которые позволяют им скачивать из системы сохраненные видео и фото.

Читайте о результатах эксперимента “КП” скоро на нашем сайте: насколько наши собственные дети готовы ко встрече со злоумышленниками.