Про маньяка нам расскажут «осторожно»... А может тогда уж и нежно?

СЕГОДНЯ 00:15 2018-02-16T00:17:39+03:00

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Вы легко вспомните о нем: житель сибирского города Ангарска, бывший младший лейтенант милиции Михаил Попков, наш современник, убил и изнасиловал десятки женщин. Его искали много лет и взяли только в 2012 году. На сегодняшний день этот нелюдь признался более чем в 80 убийствах.

Креативный продюсер компании, которая собирается этот сериал снимать (не хочу называть это кинозаведение, у которого уже десятки фильмов) просто слезу роняет с трепетом: «Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей - боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно»

«Осторожное действие», как я понимаю, это как раз развернутый и художественно исполненный рассказ, как убивали родных этих самых людей. Это, конечно, поможет им поутихомирить боль... Еще как!

Да, у нас сейчас криминальные сериалы сходят с конвейера, как автомобили: вид разный, а гайки одни и те же. Но, по моим скромным понятиям, одно дело, когда такой сериал от начала до конца - глуповатая придумка каких-нибудь отвязных молодых сценаристов-фантазеров, и уж точно другое - когда за ним стоит реальная трагедия с десятками жертв реального же маньяка.

Мне напомнят: а как же «Следствие вели...» с Леонидом Каневским (Томиным из телефильма «Следствие ведут ЗнаТоКи»)? У него же тоже рассказы об убийцах, насильниках, грабителях. Самые громкие дела эпохи СССР.

Да. Но у него фильмы - документальные, где о делах рассказывают те, кто в сове время злодеев повязал. И главное, там нет этого гремучего коктейля из остатков правды и бурной пены необузданного вымысла сценаристов. А то, что создатели сериала о маньяке будут смаковать его историю я уверен. Как сообщает портал «Кинопоиск», создатели кино встретились с ангарским маньяком «и записали его жуткие рассказы, которые лягут в основу сценария». Правда, и со следователями поговорили. Но это меня мало утешает. Сериалы ведь нынче снимаются не для того, чтобы просто эфир занять. У телека другой Бог - рейтинги, они приносят рекламу и деньги. И значит, надо любыми финтами привязать зрителя к экрану. Легко представить, зная наши криминальные сериалы, как засверкают «жуткие рассказы». Впрочем, это азбука.

Сейчас много и увлекательно говорят о цензуре. Но я уверен: есть темы, за которые и без цензоров просто не надо браться, какие бы за ними не маячили рейтинги. История ангарского маньяка по мне так точно из таких.

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- Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке. Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было. Если бы не дошли мы до этого уровня развития генетической экспертизы, то… я бы перед вами не сидел. (подробности)