«Нет, время не лечит»: Дочь Веры Глаголевой опубликовала видео в память о маме

СЕГОДНЯ 15:55 2018-02-16T15:51:22+03:00

Анна Нахапетова напомнила, что актрисы с нами нет уже полгода [видео]

Изменить размер текста: A A

Время пролетело незаметно. Прошло ровно 6 месяцев со дня трагической смерти народной артистки страны. Вера Глаголева скончалась от рака желудка в одной из специализированных немецких клиник 16 августа 2017 года. Через три дня артистку похоронили на Троекуровском кладбище. На похоронах были все самые близкие ей люди, в том числе первый муж.

Дочери артистки безутешны и спустя все эти месяцы. Анна Нахапетова в этот день памяти оставила в соцсети видео, где собранны отрывки из лучших ролей матери.

anahapetova Дочь Веры Глаголевой опубликовала видео в память о маме

- Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью и эта боль, становится частью нас.... Полгода… - написала старшая дочь актрисы.

Средняя дочь Мария Нахапетова за эти полгода не сделала ни одной публикации в соцсети.

Напомним, Вера Глаголева дважды была в браке. Первым мужем актрисы стал советский и американский режиссер Родион Нахапетов, которому она родила двоих дочерей Анну (39 лет) и Марию (37 лет). Вторым мужем Веры Витальевны стал успешный бизнесмен Кирилл Шубский, которому артистка родила дочь Анастасию (24 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Шубская публично обратилась к мужу после смерти матери

Дочь покойной Веры Глаголевой поблагодарила супруга за поддержку (подробности)

Дочь Веры Глаголевой написала трогательное послание матери: «Ты была всем для меня»

Анна Нахапетова поделилась в соцсетях своей болью (подробности)

ПАМЯТЬ

Акварельная Вера

Маленькая женщина с фигурой девочки-подростка и неожиданно жестким взглядом.

Очень немногословная. Стильная. Независимая - такой предстала Вера Глаголева перед зрителями в Таллине чуть больше года назад. Ну, а я в силу обстоятельств, помогала организовать эту ее киновстречу с таллинским зрителем (подробности)