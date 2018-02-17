За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 17 февраля

СЕГОДНЯ 00:02 2018-02-16T20:18:11+03:00

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Керлинг. Женщины. Россия - США, Россия - Япония

Когда: 03:05, 14:05

Стартовые игры сборной России на Олимпиаде пока не впечатляют - одна победа при двух поражениях. А для того, чтобы продолжить борьбу за медали, необходимо пробиваться в четверку лучших. По этой причине нам необходимы две победы в субботних поединках против США и Японии.

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

Когда: 04:00

Михаил Коляда по итогам короткой программы вновь низко - он упал во время выступлений. А вот молодой Дмитрий Алиев с личным рекордом - пятый, и попробует улучшить свой результат во втором выступлении на Олимпиаде.

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

Когда: 04:00

У сборной России на старт выйдут Лана Прусакова и Анастасия Таталина. Но их медальные перспективы достаточно туманны.

Хоккей. Женщины. Четвертьфинал. Россия - Швейцария

Когда: 06:10

Чтобы продолжить борьбу за медали Олимпиады, российская команда, проигравшая на групповом этапе три матча с разницей шайб 1-15, должна обыгрывать в поединке "на вылет" сборную Швейцарии. Задача предельно ясна.

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км.

Когда: 12:30

В женской лыжной эстафете сборная России может дерзнуть и замахнуться на медали. У нас на старт выйдет четверка в составе Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская. Пожелаем удачи молодой команде. Год назад на чемпионате мира мы были пятыми, но выступления в Пхенчхане показывают, что наша молодость нам в плюс - можем и замахнуться на медаль.

Шорт-трек. Мужчины, женщины. 1 000, 1 500 метров.

Когда: с 13:08

Сразу три спортсмена возьмут старт у нас в шорт-треке. Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова попытаются как можно дальше пройти по турниру на дистанции в 1 500 метров. А вот бронзовый призер Семен Елистратов стартует на стадии четвертьфинала на дистанции в 1 000 метров.

Биатлон. Женщины. Масс-старт. Гонка на 12,5 км.

Когда: 14:15

В этой гонке, в которую пробиваются лучшие по мировому рейтингу биатлонисты, российскую команду представляет всего одна спортсменка - Татьяна Акимова. Увы, но пока что выступление на этой Олимпиаде подтверждает - без Юрловой, Шипулина и прочих нам крайне сложно рассчитывать на что-либо.

Хоккей. Мужчины. Россия - США

Когда: 15:10

После разгромной победы над командой Словении со счетом 8:2, россиянам предстоит последний матч на групповом турнире Олимпиады. Сборная США сначала сенсационно уступила Словении 2:3, но затем победила Словакию 2:1. Россия тоже не отставала от этого тренда - проиграла словакам 2:3, а потом разгромила Словению 8:2. Поединок двух команд ожидается достаточно интересным.

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин.

Когда: 15:30

В большой финал олимпийского турнира в прыжках с большого трамплина у России пробились 4 спортсмена. Но их результаты в квалификации за пределами первой десятки. У Евгения Климова 15-й результат, у Алексея Романова — 21-й, у Дениса Корнилова — 26-й, у Михаила Назарова — 33-й. Разборки за медали, скорее всего, поведут другие спортсмен.